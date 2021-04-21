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Мы сами будем определять национальные интересы и красную черту

21 апреля 2021, 18:15  •  48 • Аналитика
© РИА Новости
Владимир Путин впервые выступал с президентским посланием в новом, постпандемийном мире — и хотя борьба с ковидом все еще продолжается, уже можно уверенно говорить даже не о свете в конце туннеля, а об уверенном преодолении невиданного испытания. И президент начал свое выступление именно с этого — причем отметив, что уже в самом начале пандемии коронавируса, когда многие оценивали ситуацию в стране и в мире в целом как абсолютную неопределенность, у него, наряду с тревогой, была твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания.
В этом воспоминании не было никакой самоуверенности или самовосхваления — наоборот, Путин хотел подчеркнуть, что верит в наши силы в любых, даже самых тяжелых и непонятных ситуациях. Потому что когда мы едины, мы непобедимы — это действительно работает. На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству, напомнил Путин, отметив, что и сейчас "граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно, сплотившись, мы смогли сработать на опережение". На первый план для нас вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплоченность — то есть те самые скрепы, над которыми так любят подшучивать "прогрессивные" индивидуалисты. Эти духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, заявил Путин, нас, напротив, сделали сильнее — "и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать".
Защищать не на словах, а делами, то есть новыми мерами социальной поддержки семей и детей, о которых объявил в своем послании глава государства. Эта поддержка нужна даже не потому, что кризис ударил в первую очередь по самым бедным, — нет, это стратегический курс на сбережение и преумножение народа, который, как снова подчеркнул Путин, является нашим высшим национальным приоритетом. Коронакризис лишь усугубил главную проблему России — демографическую. Президент прямо назвал ситуацию в сфере демографии чрезвычайной. И предложил целый ряд мер, которые должны позволить нам вновь выйти на устойчивый рост численности населения. Причем только ими все не ограничится — для решения этой сложнейшей задачи правительство должно будет, в частности, уже к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Тут стоит задача свести к минимуму угрозу бедности для таких семей — потому что иначе никакие меры по стимулированию повышения рождаемости не сработают.
Что уже сейчас предложил Путин? Во-первых, увеличить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации, то есть имеют доход ниже двух прожиточных минимумов — в дополнение к уже существующим выплатам на детей до семи лет, ввести с 1 июля ежемесячные выплаты на детей от восьми до 16 лет в неполных семьях. Это затронет миллионы подобных семей — тех, где изначально не было отца или родители разведены.
Во-вторых, будет положительная дискриминация работающих молодых мам: теперь больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет будет оплачиваться в размере 100 процентов от заработка вне зависимости от трудового стажа.
В-третьих, впервые вводятся ежемесячные выплаты беременным — тем из них, кто находится в трудной материальной ситуации. Будущие мамы должны чувствовать поддержку государства — не только моральную и медицинскую, но и материальную.
Будут продолжены и прошлогодние всеобщие разовые выплаты на детей — тут уже невзирая на уровень доходов: в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого школьника.
Все эти меры важны не только сами по себе — принципиальна тенденция. Путин последовательно продвигает политику поддержки семьи и детей, которая теперь еще и подкреплена прошлогодними поправками в Конституции. Можно не сомневаться, что и в следующих посланиях будут вводиться новые формы социальной поддержки детей и семей, потому что нашей главной национальной целью сейчас является добиться такого положения дел, чтобы семья с тремя детьми стала нормой, стала самой массовой в России. Без этого нам не переломить действительно чрезвычайную демографическую ситуацию. Которая и является главным вызовом для России — а вовсе не международная ситуация. Ее тоже, конечно, можно назвать чрезвычайной — но никакие ее завихрения не угрожают самому существованию России.
Потому что мы понимаем, с чем и с кем имеем дело, и способны обеспечить свою безопасность и гарантировать себе мирное развитие. Внешнеполитическая часть послания была совсем небольшой, но эмоциональной и откровенной.
Заявив, что эгоистичный и высокомерный тон в разговоре с нами бесполезен — мы всегда найдем путь отстоять свою позицию и защитить свои интересы, — Путин прямо посоветовал не провоцировать, не задирать Россию:
"В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт, какой-то новый вид спорта — кто громче что-то скажет.
Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно, прямо без иронии скажу — можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. А мы видим, что происходит в реальной жизни: как я уже сказал, цепляют Россию то тут то там без всяких причин. И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие "мелкие Табаки", все, как у Киплинга: подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был.
Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким".
Эта формулировка, казалось бы, сама по себе исчерпывающа — но Путин решил усилить даже ее. Получилось еще доходчивей и жестче:
"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".
При этом ведь Путин никому не угрожает — он лишь отвечает на нападки тех, кто постоянно прочерчивает для России красные линии, причем проводя их исключительно там, где проходят наши коренные национальные интересы. Да и насчет красных линий Путин сказал предельно понятно:
"Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".
Да, мы сами будем определять, что является нашими национальными интересами, интересами русского мира — что внутри страны, что на мировой арене. Это может нравиться или нет — но с этим придется считаться всем и всегда.

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