Мы с тобой, Кемерово! • 70 • Аналитика



Начну с того, что на ток-шоу, в которых ежедневно «крутятся» одни и те же ораторы по теме отравленных Скрипалей, со всех сторон обсасывается одна и та же мысль: как же так, британские власти безосновательно обвинили в отравлении Россию, высылают российских дипломатов, не удосуживаясь дождаться хотя бы предварительных этапов расследования.



Эксперты в студии, перекрикивая друг друга, заявляют, что нужна «немедленная ответная реакция на лондонский беспредел», предлагая всевозможные варианты вплоть до высказанного как бы «в шутку» в эфире ТВЦ «Есть страна – есть проблема, нет страны – нет проблемы». Негодуют не только эксперты, но и обычные граждане, также требуя с Лондоном «разобраться». Вроде бы, всё объяснимо, но...



Ведь в то же самое время многие их тех требующих от Британии «извинений» люди объявляют, что нужно немедленно исключительно жёстко отреагировать на кемеровскую трагедию: от «всех уволить» до «посадить на кол». Примечательно, что следствие по кошмарному происшествию с десятками унесённых человеческих жизней только начато, и нет не только предварительных данных расследования, но и важнейших фактов, которые бы позволяли сделать хоть какие-то промежуточные выводы. Есть только обрывки свидетельств, которые часто и к реальности отношения-то не имеют.



И это не мешает одним горячим головам генерировать откровенные фейки, другим – слепо в них верить, а третьим на основании этой чёрной лжи, построенной ещё и на человеческом горе, требовать «немедленных расстрелов». Понятно, эмоции людей переполняют, но понятно и то, что есть силы, для которых любая трагедия в России – это лишний повод для неолиберальной возни, для смакования каждого эпизода с каким-то медицинского оттенка внутренним «воодушевлением».



Вот несколько наиболее удивляющих по своей грязноте фейк-публикаций, которые в определённом смысле взбудоражили немалый процент пользователей.

Первая – пранк от украинца Евгения Вольнова, который, представляясь сотрудником МЧС, звонил в кемеровские морги и объявлял о «более 300 погибших». Работники моргов недоумевали, ужасались, но приходилось верить на слово – ведь звонит «САМ из МЧС». Кто он и откуда, в такой ситуации понятное дело, выяснять никто не стал. Отсюда и пошёл гулять фейк о том, что погибших не 60, не 70 и не 100, а «более трёхсот».



Вторая – «дочь офицера», у которой, как известно, не всё так однозначно, «своими глазами» «виделА», как ТРЦ «Зимняя вишня» сотрудники экстренных служб «складируют сотни трупов, не вывозя их из здания, так как Тулеев всем приказал заткнуться». Эта «дочь офицера» решила, что «более трёхсот» - это уже не впечатляет, а потому выдала «более 450». При этом в видео показаны фотографии из Одесского дома профсоюзов. Из сотен комментариев к этому грязному фейку лишь в нескольких пользователи трезво взглянули на ситуацию, поинтересовавшись, а затем же «дочь офицера» использует в видео кадры, никакого отношения не имеющие к Кемерову? В ролики – «ссылки» на мужа сестры знакомой, тестя лучшего школьного друга, которые все, как один, сообщают о «нехватке мешков для трупов, невывозимых телах, сотнях свежих могил на кладбище».



Люди, опомнитесь уже! Вы ЛЮДИ, и если доставляет какое-то особое удовольствие постоянная мантра о том, что погибших «в десять раз больше озвученной цифры», то не психическое ли это расстройство? То есть если погибших около 70, то этого «мало»? Нужно для пущего резонанса обставляться другими, взятыми с потолка, значениями? Или если 70, то для «это Путин виноват!» как-то маловато, а если «более 300», то подойдёт? Так, что ли?..



Вот здесь уж поистине, Бог этим людям судья...



Теперь, собственно, к самой трагедии. Произошло нечто выходящее за рамки – погибли десятки людей, среди которых дети. Погибли в мирное время, в выходной день. Горе родственников безмерно. Смерть детей сама по себе ужасна.



Покайтесь, господин Фоменко!



Но ужасно ещё и то, что это далеко не единичный случай за последние годы. «Хромая лошадь», пожар в психоневрологическом интернате посёлка Алфёровка Воронежской области, другие кошмарные происшествия с большим числом смертей в дыму и огне.



Причина начала возгорания – загоревшаяся проводка от короткого замыкания, непотушенный окурок, случайная искра во время технических или ремонтных работ (следствие разберётся) – сути, по большому счёту, не меняет. А эта суть в том, что ответственность в нашей стране, и это вряд ли для кого-то является секретом, близка к нулю: от дворника до представителя федеральной власти. По бумажкам у нас всегда всё сходится: дворник подмёл столько-то квадратных метров территории из расчёта человеко-метро-рублей; руководитель провёл столько-то совещаний, из которых выездных столько-то и столько-то. Все подписи в бумажках стоят, сами бумажки красиво подшиты, выставлены в папках – проверяй, сколько влезет. Задача одних – заниматься очковтирательством перед проверяющими органами, задача проверяющих органов – «втирать очки» тем, кто стоит над ними. А задача вышестоящих – самоуспокоиться в том, что писанное в бумагах – то, что есть на самом деле. Ибо вдаваться в подробности – кому ж охота, можно выйти на самих себя...



Вот и получается, что в торговом центре пожарная сигнализация не сработала по той причине, что и не должна была сработать, ибо её «перепрошивали» неоднократно, чтобы «ложные сигналы не выдавала». Так же спокойнее, а то пожарных зазря гонять по городу...

Билетёр кинозала могла, как утверждают в СК РФ, запереть дверь, чтобы на сеанс не проникли подростки-безбилетники. Ведь от количества безбилетников зависит то, сколько у неё владелец кинотеатра вычтет по итогам месяца. Что русскому ближе: тоталитаризм или демократия?



Парковка была заставлена так, что для подъезда скорых и пожарных бригад людям буквально на руках приходилось выносить загораживающие въезд автомобили.



Двери аварийных выходов были заблокированы, чтобы «не шастал кто попало».



Инспекция пожарного надзора в ТЦ «ранее работала», но «серьёзных нарушений не выявила. И правда, а какие ж могут быть нарушения, если здание конца 60-х годов постройки, внешне выглядящее современным благодаря тоннам пластика, изначально было заводом, который ушлые люди обанкротили и приобрели под коммерческие проекты (муравейник) с огромной сверхприбылью. Лабиринты коридоров, в которых, как говорят очевидцы, легко заблудиться даже в обычной ситуации, не говоря уже об экстренной.



Инспекция по итогам прошлого года, конечно же, доложила чиновникам о проверке, сообщив, что, даже если нарушения есть, то они, конечно же, не критичны – огнетушители на месте, пожарные гидранты тоже. А вот почему в них не оказалось воды, как и специалистов в торговом комплексе, которые могли бы их хотя бы на время применить, - теперь уже вряд ли кто-то ответит.

Сам реальный владелец всё больше по заграницам. Ну, не в холодном же Кемерове ему жить, в самом деле. Денежки можно выводить и через границу – без труда. Налоги в России? – Ну, разве что с минималки, ибо бизнес «задушен проверками».



Мэра в отставку, губернатора в отставку, всех в отставку...



Только один вопрос: а в других регионах дела обстоят по-другому? Где найти тех, у кого всё здорово не только на бумаге, но и на деле? Да у нас, чего греха таить, тотальная безответственность практически по всем направлениям. Засыпать асфальт в лужу – а... и так сойдёт, потом всё равно деньги из бюджета дадут – уже «на сухую» дорогу отремонтируем, а пока надо до конца месяца отчитаться. У начальства отчётец есть – отлично!.. А то, что на следующий день на «отремонтированной дороге» кто-то оставил подвеску – не волнует.

Вырождение сознания?

Вместо трёх мешков цемента по технологии можно и два – одним больше, одним меньше – ничего ж страшного...



Построить стадион (космодром, больницу, детский сад) в срок? Это можно. Но только там, как бы это сказать, нужно ещё 10 миллиардов, чтобы наверняка успели.



Прийти на работу «после вчерашнего» и прикорнуть в уголке – а что... ну все ж поймут – человек немного перебрал, разве повод для негатива?..



Ходить в зал заседаний и обсуждать все законопроекты, потому что тебя избрал народ? Вроде да, но «мы же не железные» - а если мы «в регионах» - пусть другие за нас пообсуждают, какие там меры по пожарной безопасности принять, в каком сегменте наказание ужесточить.



Отстаивать национальные интересы везде и всюду? Как бы да, но международное право говорит, что нужно «помягШе», что ответим послезавтра, мы же выше этого, а вдруг они возьмут и снимут свои санкции...



Вот в чём проблема. Она системна. Её нельзя решить назначением стрелочника, посадкой из серии (мягко говоря) «на отстань». Её нельзя решить конкретным увольнением. Это то, что требует постоянной, систематической работы, без перерывов, выходных и праздников. Без самоустранения и искусственного занижения собственной ответственности каждого на своём рабочем месте.



P.S. После трагедии в Кузбассе, по всей стране начались внеплановые проверки пожарной безопасности. И это ещё одна, простите, традиция. Чуть что – бурление контролёров всех мастей, чтобы продемонстрировать – мол, теперь-то точно всё берём под контроль.



Предписания, штрафы, суды, увольнения. Но проходит год-два-три, и беда повторяется. К сожалению великому... И снова будут предписания, увольнения, суды и, возможно, реальные сроки. Но станет ли «Зимняя вишня» последнем в своём роде воплощением безответственности?- открытый вопрос. Сегодня в России общенациональный день траура. И в такой день сложно оставаться в стороне, сложно сдерживать эмоции по поводу того горя, которое буквально обрушилось на соотечественников в Кемерове. Главные вопросы – те же, которыми мучается не одно поколение: Кто виноват? и Что делать?Начну с того, что на ток-шоу, в которых ежедневно «крутятся» одни и те же ораторы по теме отравленных Скрипалей, со всех сторон обсасывается одна и та же мысль: как же так, британские власти безосновательно обвинили в отравлении Россию, высылают российских дипломатов, не удосуживаясь дождаться хотя бы предварительных этапов расследования.Эксперты в студии, перекрикивая друг друга, заявляют, что нужна «немедленная ответная реакция на лондонский беспредел», предлагая всевозможные варианты вплоть до высказанного как бы «в шутку» в эфире ТВЦ «Есть страна – есть проблема, нет страны – нет проблемы». Негодуют не только эксперты, но и обычные граждане, также требуя с Лондоном «разобраться». Вроде бы, всё объяснимо, но...Ведь в то же самое время многие их тех требующих от Британии «извинений» люди объявляют, что нужно немедленно исключительно жёстко отреагировать на кемеровскую трагедию: от «всех уволить» до «посадить на кол». Примечательно, что следствие по кошмарному происшествию с десятками унесённых человеческих жизней только начато, и нет не только предварительных данных расследования, но и важнейших фактов, которые бы позволяли сделать хоть какие-то промежуточные выводы. Есть только обрывки свидетельств, которые часто и к реальности отношения-то не имеют.И это не мешает одним горячим головам генерировать откровенные фейки, другим – слепо в них верить, а третьим на основании этой чёрной лжи, построенной ещё и на человеческом горе, требовать «немедленных расстрелов». Понятно, эмоции людей переполняют, но понятно и то, что есть силы, для которых любая трагедия в России – это лишний повод для неолиберальной возни, для смакования каждого эпизода с каким-то медицинского оттенка внутренним «воодушевлением».Вот несколько наиболее удивляющих по своей грязноте фейк-публикаций, которые в определённом смысле взбудоражили немалый процент пользователей.Первая – пранк от украинца Евгения Вольнова, который, представляясь сотрудником МЧС, звонил в кемеровские морги и объявлял о «более 300 погибших». Работники моргов недоумевали, ужасались, но приходилось верить на слово – ведь звонит «САМ из МЧС». Кто он и откуда, в такой ситуации понятное дело, выяснять никто не стал. Отсюда и пошёл гулять фейк о том, что погибших не 60, не 70 и не 100, а «более трёхсот».Вторая – «дочь офицера», у которой, как известно, не всё так однозначно, «своими глазами» «виделА», как ТРЦ «Зимняя вишня» сотрудники экстренных служб «складируют сотни трупов, не вывозя их из здания, так как Тулеев всем приказал заткнуться». Эта «дочь офицера» решила, что «более трёхсот» - это уже не впечатляет, а потому выдала «более 450». При этом в видео показаны фотографии из Одесского дома профсоюзов. Из сотен комментариев к этому грязному фейку лишь в нескольких пользователи трезво взглянули на ситуацию, поинтересовавшись, а затем же «дочь офицера» использует в видео кадры, никакого отношения не имеющие к Кемерову? В ролики – «ссылки» на мужа сестры знакомой, тестя лучшего школьного друга, которые все, как один, сообщают о «нехватке мешков для трупов, невывозимых телах, сотнях свежих могил на кладбище».Люди, опомнитесь уже! Вы ЛЮДИ, и если доставляет какое-то особое удовольствие постоянная мантра о том, что погибших «в десять раз больше озвученной цифры», то не психическое ли это расстройство? То есть если погибших около 70, то этого «мало»? Нужно для пущего резонанса обставляться другими, взятыми с потолка, значениями? Или если 70, то для «это Путин виноват!» как-то маловато, а если «более 300», то подойдёт? Так, что ли?..Вот здесь уж поистине, Бог этим людям судья...Теперь, собственно, к самой трагедии. Произошло нечто выходящее за рамки – погибли десятки людей, среди которых дети. Погибли в мирное время, в выходной день. Горе родственников безмерно. Смерть детей сама по себе ужасна.Но ужасно ещё и то, что это далеко не единичный случай за последние годы. «Хромая лошадь», пожар в психоневрологическом интернате посёлка Алфёровка Воронежской области, другие кошмарные происшествия с большим числом смертей в дыму и огне.Причина начала возгорания – загоревшаяся проводка от короткого замыкания, непотушенный окурок, случайная искра во время технических или ремонтных работ (следствие разберётся) – сути, по большому счёту, не меняет. А эта суть в том, что ответственность в нашей стране, и это вряд ли для кого-то является секретом, близка к нулю: от дворника до представителя федеральной власти. По бумажкам у нас всегда всё сходится: дворник подмёл столько-то квадратных метров территории из расчёта человеко-метро-рублей; руководитель провёл столько-то совещаний, из которых выездных столько-то и столько-то. Все подписи в бумажках стоят, сами бумажки красиво подшиты, выставлены в папках – проверяй, сколько влезет. Задача одних – заниматься очковтирательством перед проверяющими органами, задача проверяющих органов – «втирать очки» тем, кто стоит над ними. А задача вышестоящих – самоуспокоиться в том, что писанное в бумагах – то, что есть на самом деле. Ибо вдаваться в подробности – кому ж охота, можно выйти на самих себя...Вот и получается, что в торговом центре пожарная сигнализация не сработала по той причине, что и не должна была сработать, ибо её «перепрошивали» неоднократно, чтобы «ложные сигналы не выдавала». Так же спокойнее, а то пожарных зазря гонять по городу...Билетёр кинозала могла, как утверждают в СК РФ, запереть дверь, чтобы на сеанс не проникли подростки-безбилетники. Ведь от количества безбилетников зависит то, сколько у неё владелец кинотеатра вычтет по итогам месяца.Парковка была заставлена так, что для подъезда скорых и пожарных бригад людям буквально на руках приходилось выносить загораживающие въезд автомобили.Двери аварийных выходов были заблокированы, чтобы «не шастал кто попало».Инспекция пожарного надзора в ТЦ «ранее работала», но «серьёзных нарушений не выявила. И правда, а какие ж могут быть нарушения, если здание конца 60-х годов постройки, внешне выглядящее современным благодаря тоннам пластика, изначально было заводом, который ушлые люди обанкротили и приобрели под коммерческие проекты (муравейник) с огромной сверхприбылью. Лабиринты коридоров, в которых, как говорят очевидцы, легко заблудиться даже в обычной ситуации, не говоря уже об экстренной.Инспекция по итогам прошлого года, конечно же, доложила чиновникам о проверке, сообщив, что, даже если нарушения есть, то они, конечно же, не критичны – огнетушители на месте, пожарные гидранты тоже. А вот почему в них не оказалось воды, как и специалистов в торговом комплексе, которые могли бы их хотя бы на время применить, - теперь уже вряд ли кто-то ответит.Сам реальный владелец всё больше по заграницам. Ну, не в холодном же Кемерове ему жить, в самом деле. Денежки можно выводить и через границу – без труда. Налоги в России? – Ну, разве что с минималки, ибо бизнес «задушен проверками».Мэра в отставку, губернатора в отставку, всех в отставку...Только один вопрос: а в других регионах дела обстоят по-другому? Где найти тех, у кого всё здорово не только на бумаге, но и на деле? Да у нас, чего греха таить, тотальная безответственность практически по всем направлениям. Засыпать асфальт в лужу – а... и так сойдёт, потом всё равно деньги из бюджета дадут – уже «на сухую» дорогу отремонтируем, а пока надо до конца месяца отчитаться. У начальства отчётец есть – отлично!.. А то, что на следующий день на «отремонтированной дороге» кто-то оставил подвеску – не волнует.Вместо трёх мешков цемента по технологии можно и два – одним больше, одним меньше – ничего ж страшного...Построить стадион (космодром, больницу, детский сад) в срок? Это можно. Но только там, как бы это сказать, нужно ещё 10 миллиардов, чтобы наверняка успели.Прийти на работу «после вчерашнего» и прикорнуть в уголке – а что... ну все ж поймут – человек немного перебрал, разве повод для негатива?..Ходить в зал заседаний и обсуждать все законопроекты, потому что тебя избрал народ? Вроде да, но «мы же не железные» - а если мы «в регионах» - пусть другие за нас пообсуждают, какие там меры по пожарной безопасности принять, в каком сегменте наказание ужесточить.Отстаивать национальные интересы везде и всюду? Как бы да, но международное право говорит, что нужно «помягШе», что ответим послезавтра, мы же выше этого, а вдруг они возьмут и снимут свои санкции...Вот в чём проблема. Она системна. Её нельзя решить назначением стрелочника, посадкой из серии (мягко говоря) «на отстань». Её нельзя решить конкретным увольнением. Это то, что требует постоянной, систематической работы, без перерывов, выходных и праздников. Без самоустранения и искусственного занижения собственной ответственности каждого на своём рабочем месте.После трагедии в Кузбассе, по всей стране начались внеплановые проверки пожарной безопасности. И это ещё одна, простите, традиция. Чуть что – бурление контролёров всех мастей, чтобы продемонстрировать – мол, теперь-то точно всё берём под контроль.Предписания, штрафы, суды, увольнения. Но проходит год-два-три, и беда повторяется. К сожалению великому... И снова будут предписания, увольнения, суды и, возможно, реальные сроки. Но станет ли «Зимняя вишня» последнем в своём роде воплощением безответственности?- открытый вопрос. Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 70 Источник Похожие новости В Баку угрожают «неизбежной трагедией армянского народа» Мы с тобой, Кемерово! Надя Савченко: «Я – украинский народ»

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