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"Мы с тобой, баба Рая!": ростовчане сбросились на пенсию 95-летней беженке из Донбасса

13 июля 2018, 18:39  •  98 • В России

Вообще-то 95-летняя Раиса Шувар по характеру боец. Когда началась Великая Отечественная война, она 18-летней девчонкой ушла добровольцем на фронт, дошла до Прибалтики в ремонтной бригаде - становила в строй подбитые советские танки. Была ранена. За смелость и отвагу ее наградили орденом Отечественной войны.

Потом встретила мужа и уехала в Украину. До пенсии проработала на шахте. Все было хорошо до событий на Донбассе. Они подкосили на тот момент уже вдову. Бежала из Луганска, когда в подъезде взорвалась бомба, а ее квартира превратилась в руины. Жила в лагере переселенцев в Ростовской области, где ей помогли оформить статус. А вот получить гражданство не могла из-за отсутствия документов, украинскую пенсию ей перестали платить.

- Тетя Раиса живет у нас два года, привезли ее, когда стали закрывать пункты для беженцев, - рассказала руководитель приюта «Матронин Дом» (поселок Шолоховский) Ольга Пивоварова. - Она большая молодец, у нее сильный внутренний стержень, а самодисциплина почти военная. Сама за собой ухаживает, аккуратная, вежливая, в комнате всегда порядок и чистенько. Мы благодарны всем ветеранам той страшной войны, потому стараемся сделать ее жизнь легче по мере сил и возможностей, но и прекрасно понимаем ее состояние, каково ей жить, не имея собственного дома, поэтому для нее важно любое проявление человечности!

Идея народной пенсии появилась спонтанно. Кто-то рассказал о судьбе одинокой и бездетной Раисы Шувак, другой поддержал, подтянулись журналисты. В приют стали поступать деньги с подписью «для тети Раи». Судя по суммам, делились не богачи, простые люди - кто-то кинул на счет 40 рублей, потом еще 70, кто-то 100.

Баба Рая ушла на фронт, когда ей было 18 лет. Фото: предоставлено «Матронин Дом».

- Вы бы видели, как она радовалась первым 500 рублям, - с улыбкой рассказывает Ольга Пивоварова. - Глаза заблестели! Дело-то не в деньгах! Для нее очень важно знать, что люди готовы ее поддержать!

За два дня ветеран Великой Отечественной войны «получила» 8000 рублей, еще через два - уже 25 тысяч!

- Большое спасибо, - говорит баба Раиса, с трудом сдерживая слезы. - Огромное человеческое спасибо. Не думала никогда, что на старости лет окажусь в такой ситуации. Но добрые люди есть! Низкий поклон.

СДАЛА ДОКУМЕНТЫ НА ГРАЖДАНСТВО

Добрый клич в интернете - волшебная сила! Жизнь у бабы Раисы налаживается. На этой неделе она (тянуть не стала, сразу кинулась оформлять) с помощью директора приюта оплатила государственную пошлину, прошла медицинскую комиссию и сдала документы на получение гражданства.

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- За перевод ее украинских документов на русский язык и нотариальное заверение отдали 4000 рублей, на фото для РВП и гражданство - 230, проезд из поселка в райцентр на такси, туда и обратно и по городу по инстанциям, - отчитались в приюте «Матронин Дом». - Очень благодарны и кланяемся вам, за ваше добросердечие! Слава Богу,что ваш благородный посыл приносит плоды!

Через месяц баба Раиса должна получить долгожданный паспорт, а потом и настоящую пенсию! Да-да-да! Такое случается.

Если раньше у Раисы Александровны руки опускались, она даже корила себя за долгую жизнь, которая не приносит радости, то сейчас она уже строит планы. Надеется сделать операцию на глаза - в последнее время перестала видеть.

Оживились и чиновники. Пообещали сами запросить недостающие документы - свидетельство о рождении и браке. А в приюте рады любому вниманию - лишь бы в помощь подопечным, которых сейчас 25 человек, в том числе девять детей. И у каждого своя непростая история.

ВНИМАНИЕ!

Желающие помочь лично бабе Раисе (с пометкой для Раисы) или другим жителям приюта, могут отправлять пожертвования на наш расчетный счет: Белокалитвинская районная благотворительная общественная организация защиты материнства, отцовства, детства, семьи, инвалидов и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию «Многофункциональная помощь» ОГРН 1146100003246 ИНН 6142202540 Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк» р/с 40703810152094090164 корр/с: 30101810600000000602 БИК 046015602

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