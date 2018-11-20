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«Мы с Россией сделали то, что никому не удавалось»: Глава МИД Ирана назвал РФ отличным партнером

20 ноября 2018, 10:54  •  217 • Политика
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе беседы с французским изданием Le Figaro назвал Россию отличным торговым и политическим партнером. И добавил, что вместе с Россией удалось сделать то, чего не удавалось другим государствам.
В частности, Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия очень хорошо понимает Иран.
«Россия - прекрасный партнер. Как в политике, так и в экономике. Она нас понимает, потому что сама испытала на себе давление санкций, - говорит он. - США подталкивают всех наших соседей, чтобы они нас бойкотировали». И добавляет, что как бы там ни было, такая агрессивная схема не работает.
Зариф отметил и ситуацию в Сирии. В частности, он сказал, что взаимодействие Ирана с Россией и Турцией позволило добиться невероятного прорыва и мощных результатов там, где не удавалось другим государствам.
«Иран обвиняют в том, что он хочет разрешения конфликта в Сирии лишь военным путем, - заявляет Зариф. - Но это совсем не так. Мы хотим политического решения с новыми выборами. Чтобы все сирийцы могли выражать свое мнение».
Ранее, напомним, США потребовали, чтобы иранские вооруженные силы были выведены из Сирии. Соответствующее требование озвучил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Об этом чиновник заявил на брифинге в Вашингтоне.
По словам Джеффри, разгром «Исламского государства» (организация запрещена на территории России) без изменений правящего режима в Сирии, а также без изменения действий Ирана невозможен.
«Мы не видим, чтобы это было в чьих-то интересах, чтобы (в Сирии) были иранские силы, возможности по проецированию силы, в частности, ракеты небольшого радиуса действия, которые могут угрожать другим странам… Наша задача в том, чтобы убедить всех, включая граждан России, что это (вывод иранских сил - ред.) лучший способ обеспечить мирный результат, стабильность и безопасность не только в Сирии, но и во всем регионе», - заявил Джеффри на брифинге.

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