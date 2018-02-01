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«Мы с Нурмагомедовым в разных весовых категориях»: Гассиев о бое в Сочи и возможном поединке по правилам ММА

01 февраля 2018, 04:09  •  163 • Украина
В преддверии полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Сочи RT поговорил с чемпионом мира по боксу по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Муратом Гассиевым. Боксёр считает, что бой 3 февраля против Юниера Дортикоса может завершиться нокаутом. Он также рассказал о сильных сторонах кубинца и причине роста популярности смешанных боевых искусств (ММА). При этом Гассиев назвал маловероятным свой поединок против бойца Хабиба Нурмагомедова.
 
 

«Если ты трус — занимайся танцами и шашками, а не боксом»

— Изменился ли ваш план подготовки к бою по сравнению с четвертьфиналом Всемирной боксёрской суперсерии?

— Кардинальных изменений не произошло. Мы старались подобрать спарринг-партнёров, которые похожи на Дортикоса по стилю ведения боя. Разумеется, абсолютно идентичных не удалось найти, но своей цели мы достигли. В остальном работали, как всегда, — отрабатывали различные комбинации. Надеюсь, мне удастся использовать их во время поединка с Юниером.

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— Какие сильные стороны отметите у Дортикоса?

— Он чемпион мира, ни разу не уступавший на профессиональном ринге. 21 бой из 22 завершил нокаутами. Хорошая любительская школа, пластичный, терпеливый, и я думаю, что для нас обоих это будет очень тяжёлый бой.

— Вы оба обладаете поставленными ударами. Велика ли вероятность, что бой завершится досрочно?

— Я не собираюсь никому ничего доказывать в этом поединке. Это бокс — настоящий спорт. Уверен, я и мой соперник сделаем всё для победы. У каждого из нас есть шанс закончить бой нокаутом. А кому повезёт — дело случая.

— Что должны делать сочинцы во время боя, чтобы помочь вам победить?

— Просто прийти и поболеть за красивый бокс. Драться дома, перед своими болельщиками, ощущать их поддержку — всегда приятно.

— Ощущаете ли вы давление перед поединком?

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— Мне часто задают вопрос по поводу психологического настроя. Я занимаюсь боксом уже девять лет и являюсь действующим чемпионом мира. Я хочу побеждать, и никакого волнения у меня нет. Передо мной такой же человек с парой рук и парой ног. Бокс — спорт для настоящих мужчин, здесь трусов не бывает. Если ты трус — занимайся танцами или в шашки играй.

— Дортикос в своё время уже оказывался в тяжёлом нокауте. Как вы считаете, это влияет на развитие карьеры боксёра?

— Это было на любительском уровне. Во время выступления в профессионалах он ни разу не был нокаутирован, не получил серьёзных ударов, о чём и свидетельствует послужной список. Готовясь к поединку, нужно отталкиваться от того, что мы имеем сейчас. Всё, что случилось ранее, — совершенно другая история.

— В минувшие выходные состоялся первый полуфинал, в котором Александр Усик по очкам одолел Майриса Бриедиса. Какое впечатление у вас от боя украинца, которого считают фаворитом турнира?

— Мне удалось посмотреть этот поединок, и могу сказать, что оба боксёра показали замечательный бокс. Но в тяжёлом весе сложно говорить о том, что кто-то является безоговорочным фаворитом. Можно пропустить один удар, оказаться на настиле и проиграть. Я не люблю говорить о прогнозах. Выхожу на ринг и делаю своё дело.

— Если вам удастся выиграть в субботу, чьи шансы в финале будут предпочтительнее — ваши или Усика?

— Для начала мне нужно победить, а после мы с тренером будем решать, какой тактики придерживаться.

«С боксом ничто не сравнится»

— В последнее время большую популярность набирают смешанные единоборства, которые уже начинают активно конкурировать с боксом по количеству проданных трансляций. В чём причина?

— Думаю, это связано с поединком между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Все подумали, что если начать этим заниматься, то можно будет зарабатывать по $300 млн. Я считаю, что бокс — это классика и с ним ничто не сравнится.

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— Сами смотрите ММА?

— Нечасто, когда есть свободное время. Бывают хорошие, интересные поединки.

— Например?

— Мне нравилось наблюдать за Джоном Джонсом. Однако он был отстранён за применение допинга, очень неприятный момент. Также могу выделить поединок между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну. Это был запоминающийся бой.

— Стоит ли продолжать скрещивать эти два вида единоборств? На днях Рой Джонс — младший заявил, что близок к тому, чтобы провести поединок против легенды ММА Андерсона Сильвы.

— Считаю это неправильным. Боксёр и боец ММА должны заниматься своим делом.

— Вы не рассматриваете возможность проведения боя с бойцом ММА?

— Никогда не думал о подобном. В будущем вижу себя исключительно в боксе.

— Представьте себе афишу боя: Мурат Гассиев против Хабиба Нурмагомедова.

— Наш поединок с Нурмагомедовым вряд ли возможен. Мы с ним находимся в разных весовых категориях. При этом я планирую продолжить карьеру в супертяжёлом весе, что делает шансы на его организацию ещё более мизерными.

— А если бы вам предложили столько же, сколько получил Мейвезер за бой с Макгрегором?

— Подумал бы, но в итоге отказался. 

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