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Мы решили задачу 10 лет назад: Байден о единственном интересе США в Афганистане
01 сентября 2021, 03:55 • 79 • Политика
В своём обращении к нации президент США назвал единственный интерес США в Афганистане.
После вывода войск из Афганистана президент США обратился к нации с несколькими заявлениями. В том числе он пояснил, что американские военные делали 20 лет в далекой стране. По словам Джо Байдена, единственным интересом было препятствование превращения Афганистана в плацдарм для террористов, как сообщает РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что в принципе, эта задача была решена 10 лет назад. Видимо, он имеет в виду ликвидацию главаря террористической исламской организации "Аль Каида"* Усамы бен Ладена. Правда, убили его не в Афганистане, куда под предлогом охоты на террориста №1 после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, когда рухнули Башни-близнецы, Америка ввела войска, а в соседней стране, Пакистане. Тем не менее, 20 лет США наращивали военный контингент в Афганистане, причем пик количества военнослужащих пришелся на 2012 год, 130 тысяч. К этому времени обидчик США был уже мёртв.
Но, по мнению президента США, борьба с терроризмом остается актуальной до сих пор. Возможно, власти Америки решили поменять методы и инструменты борьбы. Ранее, в своей речи, Джо Байден заявил, что эпоха крупных военных операций по внедрению демократических режимов в других странах завершена.
* Аль Каида - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
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