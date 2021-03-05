«Мы решили, что тогда нас не будут ругать»: как мужчине дали 13 лет колонии на основании рассказа школьниц

10 марта Московский городской суд рассмотрит апелляцию по делу Сергея Ж. Ранее 61-летнего мужчину приговорили к 13 годам колонии по педофильской статье — ч. 4 ст. 132 УК РФ. По мнению суда, он мастурбировал в подъезде на глазах у двух девочек, Натальи Т. и Марины М. (имена изменены). Обвинение строилось на первоначальных показаниях школьниц — никаких других свидетелей преступления или видеозаписей происходившего не оказалось. На повторных допросах Наталья призналась, что слова о домогательствах со стороны Сергея — выдумка: так девочки пытались оправдать прогул школьных уроков. Марина также сказала, что на самом деле не видела, что мужчина мастурбировал. Однако суд посчитал, что его вина полностью доказана. Корреспондент RT попытался выяснить, чем руководствовались следователь и судья.

Версия девочек

На встречу Наталья Т. пришла с мамой.

— Наташа, что произошло 26 сентября 2018 года, когда ты встретила Сергея Ж.?

— Я с Мариной прогуливала школу. Мы пошли к Марине домой, чтобы погулять с её собакой. Марина открыла дверь в подъезд и зашла первой, за ней прошёл мужчина, я была последней. Дядя спросил у нас, почему мы не в школе, — мы ответили, что учимся во вторую смену. Дальше мы поднялись на второй этаж. Марина не сразу достала ключ от квартиры — молнию в кармане на рукаве заело. Мужчина в это время стоял между первым и вторым этажом, около почтовых ящиков.

— Он делал что-нибудь странное? Пристально смотрел в вашу сторону, пытался привлечь к себе внимание, демонстрировал части тела?

— Нет, ничего такого. Он что-то раскладывал около ящиков. Марина открыла дверь, и мы зашли в квартиру.

— И всё?

— Всё.

© Фото из личного архива

— Может быть такое, что Марина что-то видела, а ты в этот момент смотрела в другую сторону? Соцсети читала...

— У меня тогда не было телефона. Вряд ли бы Марина что-то увидела, а я — нет.

— А в какой момент появилась история про педофила?

— Мы пришли к Марине домой, и примерно в это время позвонила Маринина мама. Она сказала, что ей звонили из школы, сказали, что Марины нет на уроках. Марина по телефону прикинулась своим братом, что-то ответила, а потом мы быстро пошли в школу. Марина боялась, что её будут сильно ругать за прогул. Я не помню, кто первым предложил рассказать про педофила. Мы решили, что если скажем, будто видели дядю, который делает что-то плохое, то нас не будут ругать.

Как рассказала следователям Марина М., они зашли в подъезд одновременно с Сергеем Ж., поднялись на второй этаж и встали у двери в квартиру. Марина не сразу нашла ключ. Сергей находился как минимум на расстоянии одного лестничного пролёта от девочек. Однако Марина утверждает, что мужчина не раскладывал визитки, а засунул руку в штаны на глазах у детей.

© Фото из личного архива

Обе девочки на допросах сказали, что в подъезде был ещё один человек. Соседка-пенсионерка с четвёртого этажа спускалась вниз, когда девочки открывали квартиру, а Сергей Ж. предположительно держал руку в штанах. Следователь вызвал пенсионерку на допрос только через год с момента преступления — женщина не смогла вспомнить никаких подробностей встречи Сергея и школьниц.

Версия следствия

Дело в отношении Сергея Ж. началось с того, что мама Марины М., выслушав оправдание прогула школьных уроков, 26 сентября 2018 года написала заявление в полицию. Цитируем его: «Прошу рассмотреть моё заявление как желание информирования о подозрительном поведении незнакомого мне гражданина... Мужчина зашёл за девочками в подъезд нашего дома и на лестничной площадке залез себе в штаны».

А так те же самые события описаны уже в приговоре суда: «(Сергей. — RT) приспустил надетые на нём брюки и трусы, обнажил перед Натальей Т. и Мариной М. свой половой член и начал мастурбировать, привлекая своими действиями внимание последних...».

Вопрос RT потерпевшей Наталье Т.:

— Откуда взялись подробности про спущенные штаны и трусы? Это вы сами всё придумали?

— Следователь на допросе задавал мне вопросы. Не было так, что он просто спрашивает, а я спокойно отвечаю. Он как бы подталкивал меня к определённому ответу. В какой-то момент следователь попросил выйти из кабинета психолога и мою маму (мать Натальи подтвердила, что покидала кабинет во время допроса по просьбе следователя. — RT). Потом он задавал очень конкретные вопросы и просил ответить: да или нет. Ну и я отвечала: да. Соврала. Я ж не думала, что кому-то от этого станет плохо.

— Твои показания и показания Марины похожи. По вашим первоначальным словам, был мужчина, он себя трогал за половые органы. Вы обе по отдельности это рассказывали следователю. Если ты говоришь, что такого на самом деле не было, то кто придумал базовую версию?

— Я не помню уже. Кажется, Марина.

— Почему вообще вы решили свалить прогул на педофила? Почему не грабитель? Откуда эта идея появилась?

— Я не помню откуда.

«Тогда по школе страшилка ходила, что в районе завёлся педофил. В родительном чате это активно обсуждали. Может, в этом дело», — предполагает мама Натальи Т.

«Походу ты этого не видела»

Приговор Сергею Ж. девочки обсуждали между собой в соцсетях. Наталья Т. согласилась показать переписку. Судя по сообщениям, школьницы теперь сваливают друг на друга вину за произошедшее и жалеют осуждённого.

Приводим часть переписки. Орфография и пунктуация сохранены.

Наталья: Ты про меня сказала что я видела всю эту ситуацию (Марина на допросе утверждала, что первой противоправные действия заметила Наталья. — RT).

Марина: Я этого не говорила.

Н.: В начале этой ситуации ты сказала то что мы снимали около окна лайк (имеется ввиду видео для соцсети Likee. — RT) и я тебя заставила сказать про эту ситуацию.

М.: Я сказала им то что ты меня спросила чтобы Я сказала то что якабы видела его половой оргон.

М: Ну ты помнишь то что ты сказала. Марин а давай ты скажешь то что ты тоже видела как он Дро*** потому что думала то что тебе не поверят.

...

Н: Я не видела (что Сергей совершал какие-то движения рукой. — RT).

Н: Ты на меня валишь всё это.

М: Я видела только то что он залес рукой в штаны.

М: Это я сейчас и говорю.

М: А про тебя только то что ты сказала тогда мне сказать то что я кагбы видела то что он дро***.

...

Н: Марин а когда он сувал руку в штаны ты поняла зачем туда сувал.

М: Нет.

Н: А может это сумка была? (согласно материалам дела, у Сергея с собой была небольшая поясная сумка, надетая через плечо. — RT).

М: Нет.

М: Это были штаны.

М: Просто когда ты сказала то что он дро*** я и подумала то что ты это видела.

М: Ну походу нет.

М: Походу ты этого не видела.

...

Н: Мать (имеется ввиду Марина. — RT) а ты не хочешь освободить мужчину.

М: Хочу.

М: Ну Я сделала что можно.

М: Я сказала правду что видела.

Почему суд не учёл показания девочек?

Сергей Ж. в столице занимался ремонтом квартир. По словам мужчины и его близких, в день преступления Сергей обходил дома в районе и раскладывал в подъездах свои рекламные визитки.

«Раньше Сергей искал клиентов через сайт услуг, но потом сайт поменял правила: стало необходимо российское гражданство или разрешение на работу. У Сергея не было ни того, ни того, поэтому его профиль заблокировали. Сергею пришлось искать работу по старинке, раскладывая визитки», — рассказала RT жена осуждённого Галина.

Это объясняет, почему Сергей зашёл в подъезд вместе с девочками, — у него не было ключа или кода домофона. Версия сходится и со словами Натальи, которая говорит, что видела, как Сергей что-то раскладывал около почтовых ящиков.

Но Марина говорит, что Сергей засунул руку в штаны.

«Мой папа 26 сентября 2018 года был в чёрных спортивных штанах со шнурком на поясе», — рассказала RT дочь осуждённого Алёна.

Её слова подтверждаются записью с камеры наблюдения у входа в подъезд. Предположим, что права всё же Марина, Сергей действительно засунул руку в штаны, а Наталья этого просто не заметила. При этом Марина, по её же словам, не видела, что мужчина совершал некие действия сексуального характера. То есть, теоретически, он мог поправлять штаны, термо- или нижнее бельё. Согласно данным с камер наблюдения, Сергей Ж. пробыл в подъезде две минуты: зашёл в 9:54, а вышел в 9:56. При этом мимо мужчины успела спуститься соседка-пенсионерка.

Склонности к педофилии у Сергея судебная психиатрическая экспертиза не выявила.

Марина и Наталья ещё до суда заявили следователю, что слова про мастурбацию — выдумка. Но суд это не учёл. Объяснение есть в приговоре (орфография и порядок построения предложений сохранены):

«Не имеет значение для квалификации действий Сергея Ж. и установления его вины, видели ли малолетние сам половой орган, главное, что они осознавали, что он совершает при них действия сексуального характера. Оснований не доверять показаниям Марины М. лишь из-за того, что в её показаниях наличествуют противоречия в том, видела ли она оголённый половой член подсудимого или нет; она объяснила таковые тем, что испугалась подсудимого, который может её найти, так как знает, где она живёт... Оценивая показания Натальи Т. суд отмечает, что изначально, при первоначальных допросах, опознании, проверке показаний на месте, несмотря на разъяснение и предупреждение серьёзности обвинения Сергея Ж., она давала детальные и последовательные показания о противоправных его действиях, которые также подтверждаются и показаниями малолетней Марины М... В дальнейшем, после общения матери Натальи Т., с адвокатом и дочерью подсудимого, Наталья Т. изменила свои показания, объясняя это тем, что она оговорила Сергея Ж., так как боялась, что её будут ругать мама за прогул школы. К этой причине изменения показаний суд относится критически... Суд отмечает, что доводы об оказании на Наталью Т. давления при первоначальных допросах объективного подтверждения не нашли...».

Примечательно, что в начале приговора написано, что Сергей снял штаны, в середине говорится, что он этого всё же не делал, а в конце судья пишет, что «это не имеет значения».

«Враньё же видно»

Председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев в разговоре с RT отметил:

— Об оправдании Сергея Ж. с самого начала не могло быть и речи. Суды не отпускают людей, обвинённых в педофилии.

Это подтверждается статистикой судебного департамента при Верховном суде: доля оправдательных приговоров по статьям о сексуальном насилии над детьми — десятые части процента.

— В Татарстане в этом году одного оправдали...

— Вы потому и знаете об этом, что это один случай на 200 обвинительных приговоров. Я не говорю о невиновности Сергея Ж., но я уверен, что должна быть дополнительная проверка. Мужчине дали огромный срок на основании не 100%-ных доказательств. Тринадцать лет в наших условиях — это практически смертный приговор.

Федеральный судья в почётной отставке Галина Осокина полагает, что не всё так просто.

— Важный вопрос: откуда дети вообще знали, что делает педофил? Либо они правда всё видели, либо их кто-то подговорил, — говорит Осокина. — Но враньё на допросе всегда вылезает. Двое договариваются в самом начале, но детали они представляют по-разному. В мелочах начинаются нестыковки.

— Но ответ на вопрос, как себя ведут педофилы, можно найти в интернете...

— Увидеть на экране или живьём — это две разные вещи. Когда человека допрашивают в самом начале, он ещё на эмоциях. Это видно. Если нет эмоций, то следователь просто прогнал бы свидетеля — насмотрелись телевизор и теперь придумывают. Тем более, я уверена, была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала шоковое состояние (экспертиза действительно была проведена, но только спустя полтора года после случившегося. Цитата о заключении комиссии экспертов из приговора: «Непосредственных последствий в результате совершённых противоправных действий не обнаруживается». — RT).

— Девочки упоминали, что на первых допросах на них могли давить…

— Какая в этом необходимость? Ни премии, ни нового звания за поимку педофила не дадут. Если бы следователь понял, что девочки всё придумывают, он, скорее, замял бы дело, чем стал раздувать. Чтобы не возиться, чтобы статистику по таким преступлениям не портить. Враньё же видно. Бывает, заходит человек в зал — и ты понимаешь, что он будет врать. За 20 лет работы я насмотрелась на таких — видно по мимике, по жестам, что человек собирается говорить неправду. У ребёнка это ещё заметнее.

Галина Осокина не исключает, что на школьниц могли повлиять, чтобы они отказались от своих первоначальных слов.

В конце октября 2020 года Кузьминский районный суд Москвы приговорил Сергея Ж. к 13 годам тюрьмы. Сейчас мужчина содержится в СИЗО. Рассмотрение апелляции в Мосгорсуде назначено на 10 марта. Адвокат Александр Чернов заявил RT, что при необходимости готов дойти до Верховного суда.