«Мы разочарованы»: Москву не устраивают ответы Лондона по делу Скрипалей

Постпредство России при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) получило от Великобритании ответы на вопросы по расследованию инцидента в Солсбери. При этом российскую сторону не устроило качество и полнота предоставленных материалов. Замглавы МИД Сергей Рябков выразил сожаление в связи с тем, что содержательного диалога с Западом по делу Скрипалей пока не получается, и призвал наладить конструктивное взаимодействие в рамках ОЗХО. Между тем британские военные приступили к зачистке мест в Солсбери, где, как утверждают в Лондоне, могли остаться частицы опасного вещества.

Постоянное представительство России при ОЗХО получило от Великобритании ответы на заданные вопросы о расследовании отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако российскую сторону не устроило качество и полнота британской реакции.

«Полученные от британской стороны материалы нас не устраивают. Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали», — сообщили RT в пресс-службе постпредства в Гааге.

Там добавили, что в настоящее время российская сторона прорабатывает возможные варианты дальнейших шагов.

«В любом случае, будем добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам», — подчеркнули в постпредстве.

Напомним, 13 апреля Россия, согласно IX статье Конвенции о запрещении химического оружия, передала Великобритании перечень вопросов касательно инцидента в Солсбери. Москва настаивала на срочном ответе (не позднее 17 апреля), однако Лондон использовал весь регламентированный конвенцией десятидневный срок.

При этом, по словам постпреда Соединённого Королевства при ОЗХО Питера Уилсона, запрошенная информация будет направлена не только России, но и всем другим странам — членам организации.

Утром во вторник, 24 апреля, в российском постпредстве при ОЗХО подтвердили ТАСС, что накануне вечером получили ответы от британской стороны через Технический секретариат организации.

Разочарование в связи с поступившими от британской стороны ответами выразил и замглавы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, порядок взаимодействия между партнёрами в рамках ОЗХО предполагает конфиденциальность, но в последние дни ряд стран продолжили высказываться по теме инцидента в Солсбери.

«Мы разочарованы ответом. Вновь тиражируются претензии к России, рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ под наименованием «Новичок». Многократно мы говорили и подтверждаем вновь: такие программы не разрабатывались и не реализовывались», — цитирует дипломата РИА Новости.

Замминистра подчеркнул: когда Российская Федерация присоединялась к Конвенции о запрещении химоружия, Москва в полном объёме и исчерпывающим образом заявила весь свой военно-химический арсенал.

«Сверх того, что было заявлено Россией в момент присоединения к Конвенции, нам заявлять нечего. И мы будем продолжать объяснять англичанам и всем остальным, кто продолжает упорствовать в собственных заблуждениях», — подчеркнул Рябков.

При этом замглавы МИД выразил сожаление в связи с тем, что содержательного диалога с Лондоном по делу Скрипалей пока не получается. При этом разочарование вызывает и то, что позицию Соединённого Королевства поддерживают другие стороны. В частности, в последние дни такие заявления сделали министры иностранных дел G7.

«Содержательного диалога пока, к сожалению, не получается. Мы в ответ на наши законные, резонные, содержательные вопросы, наши сигналы о том, что мы видим множество нестыковок как минимум, логических несоответствий в английской позиции, — в ответ на это мы получаем набор пустых, ничем не подкрепленных обвинений», — отметил дипломат.

В заключение он призвал западные страны перейти от политики обвинения России к конструктивному взаимодействию в рамках ОЗХО по всему перечню реально существующих проблем.

Полиция у дома Сергея Скрипаля в Солсбери

globallookpress.com

© Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

«Удалить любые следы нервно-паралитического вещества»

Между тем минувшей ночью британские военные приступили к зачистке мест в Солсбери, которые, как утверждают в Лондоне, имеют отношение к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, сообщил телеканал Sky News.

Согласно имеющимся данным, в операции задействованы три военных грузовика и другая техника. Работы планируется провести у торгового центра The Maltings, у которого 4 марта без сознания были обнаружены Скрипали, и ещё в восьми местах, которые посетили россияне в тот день.

Уточняется, что специалисты соберут образцы почвы, дёрна и брусчатки для изучения, чтобы впоследствии «удалить любые следы нервно-паралитического вещества». Работы могут занять до нескольких месяцев.

Накануне министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что его ведомство привлечёт почти 200 военнослужащих к обеззараживанию территории в Солсбери. Также глава Минобороны отметил, что лаборатории «Портон-Даун» будет выделено £48 млн.

Defence Secretary Gavin Williamson says 192 service personnel will help with the decontamination effort in Salisbury, and points to the £48million being invested in @DSTLmod in Porton Down #DefenceOralspic.twitter.com/SaLMJcaVoh — Ministry of Defence Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка...

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