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Мы рассмотрим перспективы: Украина в очередной раз получает размытый ответ на просьбы вступить в НАТО

08 августа 2021, 21:30  •  107 • Украина
Украинское издание «Главред» опубликовало материал с пафосным заголовком о якобы принятом ЕС и США «мощном решении» в поддержку вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Не успели многие обрадоваться, как оказалось, что это очередной кликбейт. Правды в этом так же мало, как и в любых словах американских властей.

В материале речь идет об очередном заявлении парламентариев 11 стран. Кто эти люди, кого они представляют, что они могут решить так и осталось для всех загадкой. Однако это не помешало авторам материалам чуть ли не внести Украину в страны НАТО.

Главная мысль материала – это «Северный поток-2», который якобы представляет угрозу для безопасности Украины, ЕС и США. По мнению автором издания, газопровод станет новым инструментом шантажа. Вот только единственной страной, которая на протяжении всего своего существования шантажировала, третировала и пыталась подмять под себя другие страны была именно Америка. Как минимум об этом говорят санкции и попытки нести в мир демократию. У них от демократии осталось только слово.

Помимо прочего, неназванные в тексте парламентарии призвали к созданию некого алгоритма, который позволит Украине вступить в Евросоюз и НАТО. Условиями станут новые реформы и соответствие всем требованием европейской и евроатлантической интеграции.

«Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Чтобы консолидировать усилия украинского правительства по преобразованиям, а также демократии и правам человека в регионе, мы призываем согласовать перспективу членства в ЕС для Украины», — подчеркивается в заявлении.

Если вспомнить все обещания США о финансовой поддержке Украины и о возможности ее вхождения в НАТО, то становится непонятным, на что Зеленский вообще рассчитывает. Нет никакого официального документа, подтверждающего, что при выполнении всех условий Украина вступит в НАТО, так и вслух этого озвучено не было. Все ограничивается фразой: «мы рассмотрим перспективу членства Украины в ЕС».

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