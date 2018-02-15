«Мы работаем над этим»: почему США снова заговорили о санкциях против фигурантов «кремлёвского доклада»

Соединённые Штаты готовят санкции в отношении лиц, упомянутых в «кремлёвском докладе». Об этом в среду сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, новые санкционные меры Минфина будут направлены против «олигархов и представителей руководства России». Также под удар могут попасть российские спецслужбы и военно-промышленный комплекс. Между тем об очередных ограничениях Мнучин говорит уже третью неделю. RT выяснял, перейдут ли в ведомстве от слов к делу.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о подготовке новых санкций против лиц, упомянутых в так называемом «кремлёвском докладе». Соответствующее заявление он сделал, выступая в финансовом комитете Сената Конгресса США 14 февраля 2018 года.

«Я чрезвычайно ясно давал понять, что в отношении России будут введены санкции. Не думаю, что могу говорить на эту тему более ясно», — подчеркнул Мнучин.

Новые санкции Минфина, как обещает глава ведомства, коснутся российских предпринимателей и государственных деятелей, а Госдеп введёт ограничительные меры против российской оборонки и спецслужб.

Также, по словам министра финансов, президент США Дональд Трамп одобряет введение новых санкций.

«Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он их поприветствовал», — заявил Мнучин.

Ранее министр финансов США уже обещал ввести санкции против фигурантов кремлёвского доклада.

«Мы работаем над этим прямо сейчас, и в ближайшие пару месяцев это будет происходить на постоянной основе, — утверждал он 6 февраля, отвечая на вопрос конгрессмена от штата Колорадо Эда Перлматтера. — Наша администрация уже ввела значительные санкции в отношении России».

Неделей ранее Мнучин говорил, что его ведомство оценивает, в каких областях будет целесообразным наложить санкции.

«Этот доклад ни в коем случае не должен свидетельствовать о том, что мы не собираемся вводить ограничительные меры», — подчёркивал Мнучин 31 января.

«Сейчас у США стратегия следующая: из этого списка надо найти наиболее уязвимые фигуры, которые могут выступить как идеологические предатели, сделать какого-нибудь Родченкова ещё одного», — прокомментировал заявление министра финансов США о разработке санкций член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

При этом эксперт считает, что такая политика обречена на провал.

«Что они могут предпринять? Сделать невъездным российского министра иностранных дел в США и Канаду? Нет. У наших высокопоставленных чиновников ни у кого нет собственности за границей, чтобы её можно было арестовать. Получается, как в классическом анекдоте: в моё отсутствие вы можете меня даже поколотить», — сказал политолог.

«Вынуждены реагировать»

30 января 2018 года Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлёвский доклад». Документ, где были названы имена 114 российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов, должен был, по мнению американской стороны, обозначить «ближайшее окружение Владимира Путина».

Хотя в ходе подготовки доклада в американских СМИ утверждалось, что на его основании будут введены новые санкции, сам Минфин при публикации подчеркнул, что «данный доклад не является «санкционным списком».

«Включение в незасекреченный доклад не говорит о том, что правительство США имеет информацию о вовлеченности данного лица в какую-либо злонамеренную деятельность», — говорится в заявлении министерства финансов США.

В свою очередь официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт после публикации «кремлёвского доклада заявляла, что с точки зрения её ведомства «пока нет необходимости вводить новые санкции, в том числе против оборонных предприятий России, поскольку достаточно уже действующих санкционных механизмов». Однако эту позицию тут же раскритиковали в конгрессе США. Заместитель председателя комитета сената по международным делам Бен Кардин заявил, что законодательная власть будет проводить по этому поводу слушания.

«Я считаю, что президент препятствует шагам, которые намеревался предпринять конгресс», — подчеркнул сенатор.

Здание Конгресса США

Reuters

Как отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, заявления Мнучина, которые он делает, выступая каждую неделю в конгрессе, — вынужденная реакция со стороны администрации Трампа на давление законодателей.

«Администрация представила доклад, и конгрессмены, в том числе и демократы, ждали, что администрация тут же подготовит санкции. Но санкций нет. И более того, и Госдеп, и Минфин дали понять, что сейчас они не хотят эти санкции вводить. Но на них оказывается политическое давление, потому что в данном случае это, можно сказать, неисполнение законов, и администрация каким-то образом вынуждена реагировать», — подчеркнул Васильев.

По словам Судакова, Стивен Мнучин как новичок в политике стремится самоутвердиться, что иногда приводит к разногласиям с Госдепом.

«Он человек, который с Трампом прошёл очень большой путь. И он хочет сейчас в том числе войти в историю как политик. Но пока ему это не удаётся. И отсюда разногласия между ведомством Тиллерсона, у которого сейчас не сформирован полностью кабинет, и между Мнучином, у которого также не сформирован кабинет, — заявляет эксперт. — А тут должна быть только командная игра, только командой можно навалиться и взять такого «мамонта», как Россия».

«Косметические санкции»

Саму публикацию «кремлёвского доклада» российское руководство восприняло как недружественный акт со стороны США. Президент России Владимир Путин заявил, что США «по сути, нас всех, все 146 млн, занесли в какой-то список».

«В чём смысл таких действий, я не понимаю», — заявил российский лидер.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

«Учитывая тот телефонный звонок, который был от Трампа Путину 12 февраля, администрация сегодня не заинтересована в осложнении отношений с Россией, имея в перспективе и северокорейскую проблему», — считает Васильев.

С другой стороны, по его словам, есть внутриполитический фактор, заставляющий администрацию Трампа предпринять какие-то символические действия по борьбе с «русской угрозой».

«Если санкции будут введены, то с моей точки зрения, это будут достаточно щадящие санкции, символические, косвенные, те, которые не должны нанести России большого ущерба, — утверждает политолог. — Любой другой вариант — это уже игра администрации против самой себя».

По словам Судакова, американцы понимают, что нужно оставить возможность для переговоров с Россией, а новые санкции снижают такую вероятность. Поэтому, если санкции и примут, то «против тех, кто уже не пострадает».

По мнению Васильева, в том, что касается российского ВПК, США могут расширить уже существующие ограничения.

«Может быть, они подкрутят некоторые гайки. И создастся впечатление, что эти санкции являются мощными, но на самом-то деле они уже введены», — считает эксперт.

С этим соглашается Судаков, говоря, что санкции просто расширят.

«США сейчас возьмут все 500 предприятий, которые подчиняются ведомству Чемезова, и будут на них вводить ограничения», — говорит эксперт.

По его мнению, главная задача этих ограничительных мер — устранить конкурентов американцев на рынке вооружений.

«Мнучин это делает для того, чтобы начать торговую войну с Россией», — считает Судаков.

При этом эксперты допускают, что Вашингтон решится на какие-то меры в отношении российских спецслужб.

«Но тут надо не забывать, что оценить масштаб ущерба довольно сложно», — говорит Васильев.

Кроме того, по его словам, американцы заинтересованы в сотрудничестве с российскими компетентными органами.

В конце января 2018 года в столице США побывал уже находившийся в санкционном списке глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. На переговорах он обсуждал борьбу с терроризмом. В те дни официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт говорила, что из санкций могут быть сделаны исключения в том случае, когда это касается национальной безопасности Соединённых Штатов.

«Непонятно как это будет затрагивать работу спецслужб — тем более сейчас, когда состоялся визит наших представителей в США, пока есть договоренность о борьбе с терроризмом, — отмечает Васильев. — Администрация должна поступить как-то очень хитро, сказать, что санкции введены, но чтобы эти санкции были скорее косметическими».