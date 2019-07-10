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Мы пытались, но результатов нет: Песков о срыве переговоров по обмену Вышинского на моряков

10 июля 2019, 15:24  •  34 • Политика
Дмитрий Песков высказался по поводу срыва переговоров с Киевом об обмене журналиста Кирилла Вышинского на арестованных за провокацию в Керченском проливе украинских моряков и других удерживаемых лиц. Представитель Кремля дал понять, что Москва пыталась выстроить диалог, но результатов нет.
В настоящее время между Москвой и Киевом не ведётся никаких переговоров об освобождении журналиста Кирилла Вышинского и украинских моряков, задержанных в ходе провокации в Керченском проливе, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона обращалась с запросами к украинским властям, имела место и "нотная переписка", но пока больше ничего не происходит. Представитель Кремля уточнил, что такая ситуация складывается с удерживаемыми лицами в целом. Усилия, прилагаемые контактной группой, не дали никаких результатов, уточняет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинский политик Виктор Медведчук на встрече с лидерами ЛДНР в Минске договорился о передаче четверых пленных. В Донецке и Луганске пошли навстречу и освободили захваченных карателей. Ответного шага со стороны Киева не последовало, напоминает News.ru.

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