Мы протестуем против пенсионной реформы только на собственной кухне • 46 • Аналитика

Мне странно слышать от некоторых друзей-читателей упрек в том, что мало внимания уделяется вопросу пенсионной реформе. Во-первых, эта тема была и будет актуальна ещё достаточно долгое время. Просто потому, что при существующих реалиях количество пенсионеров будет расти. И во-вторых, дело даже не в возрасте выхода на пенсию. Проблема гораздо глубже, гораздо сложнее.



Сегодня у многих россиян возникают подозрения относительно того, что реформа — это обман.







Зачем все это затевалось? Помните красивую картинку, которую рисовал бывший премьер? Пенсионеры, которые живут в достатке и заботе со стороны государства. Пенсионеры, которые отдыхают на курортах и в домах отдыха на свою приличную (по сравнению со средней зарплатой) пенсию.



А что получается сейчас? Что пенсионеры получили? Копеечную добавку к пенсии. И как изменилось в 2020 году качество жизни? Да никак. Возраст дожития (вот ведь как благородно у нас называют старость) — он и есть возраст дожития. Дорогой пенсионер, когда же ты наконец на погост отправишься, чтобы нервы чиновникам не трепать и деньги государственные не проедать!..



Мне смешно было видеть, как лично российский президент решил внести в конституцию поправку об обязательной индексации пенсий. Как человек, пытающийся разобраться в политических вопросах, я понимаю, что Путин своим авторитетом пытается сгладить негативную реакцию общества на пенсионную реформу.



Но мне понятно и другое. Конституция — это такой закон, который исполнять совсем не обязательно. Вот постановление правительства, указ президента исполнять нужно. Тут неисполнение грозит потерей мягкого кресла и кучи других вкусностей, связанных с определенной должностью.



В силу собственного возраста я много общаюсь как раз с предпенсионерами и «молодыми пенсионерами». Встретить среди них здорового человека, особенно среди мужчин, достаточно проблематично. Если человек всю жизнь работал, то к 60 годам он в любом случае получает определенный набор болезней.



Да, многие сегодня вынуждены работать. Именно вынуждены! На нищенскую пенсию прожить невозможно. Но кем они работают? Автостоянку охраняют или гаражный кооператив. Сторожа! На большее сил просто нет. Зарплата копеечная, но как добавка к пенсии позволяет выжить. А что теперь? Возраст дожития...



Мы много говорим и пишем о том, что реформу надо как минимум приостановить. Надо признать, что данное мероприятие вредно не только для людей, но и для государства. Только, вернее всего, этого не произойдет. Не привыкла у нас власть признаваться в своих ошибках. Точнее, так: мы не умеем требовать от власти признавать ошибки.



Когда только заговорили о предстоящей реформе, по стране прокатилась волна протестных митингов, организованных профсоюзами. Стало интересно: сколько же людей будет на таком митинге в моем городе-миллионнике? Интересно просто потому, что в кухонных разговорах многие выражали протест.



Знаете, сколько митингующих было реально? Тысяча, максимум полторы! Да и те, судя по автобусам неподалеку, были привезены профсоюзными активистами по разнарядке от областного совета профсоюза. Вот такой протест.



Когда я сегодня спрашиваю пенсионеров об отношении к реформе, большинство яростно доказывает свое негативное отношение (доказывало раньше, доказывает и теперь). А вот когда спрашиваешь об участии в митинге, они сразу скисают. «Занят был, не знал… А что это изменило, да все это специально подстроили чиновники…» Отговорок много. Факт один. Не выступили против. Испугались… Протестовать - протестуем, но исключительно на собственной кухне.



Кстати, чуть раньше этого митинга на том же месте проводил митинг Навальный. Этот борец с системой собрал раз в 5-6 больше людей. И людей разного возраста. Почему-то там никто не боялся реакции власти. Ведь оба митинга были законны. Разрешены и проводились под обычным контролем полиции. Без всяких омонов и прочих страшилок.







Закончу я сегодня простым перечислением достигнутых результатов.



Итак, в прошлом году не вышли на пенсию 355 тысяч человек, что составляет 30% от общего числа людей, которым была положена пенсия по старости. В прошлом году Пенсионный фонд собрал 5,246 трлн рублей.



Есть ещё одна важная новость. Пенсионная реформа успешно угробит, нет — уменьшит количество пенсионеров! По крайней мере, именно такие прогнозы делают некоторые специалисты уже сегодня. «Средняя температура по больнице», т.е. средняя продолжительность жизни, сегодня выросла. Но вот продолжительность времени, когда мужчины (именно у них пенсия выше, ведь работают они чаще на высокооплачиваемых работах) будут получать пенсию, уменьшается. Три-четыре года! А потому как бы продолжаем критиковать и протестовать, но только опять не дальше своей же кухни...



Экономия… Мне странно слышать от некоторых друзей-читателей упрек в том, что мало внимания уделяется вопросу пенсионной реформе. Во-первых, эта тема была и будет актуальна ещё достаточно долгое время. Просто потому, что при существующих реалиях количество пенсионеров будет расти. И во-вторых, дело даже не в возрасте выхода на пенсию. Проблема гораздо глубже, гораздо сложнее.Сегодня у многих россиян возникают подозрения относительно того, что реформа — это обман.Зачем все это затевалось? Помните красивую картинку, которую рисовал бывший премьер? Пенсионеры, которые живут в достатке и заботе со стороны государства. Пенсионеры, которые отдыхают на курортах и в домах отдыха на свою приличную (по сравнению со средней зарплатой) пенсию.А что получается сейчас? Что пенсионеры получили? Копеечную добавку к пенсии. И как изменилось в 2020 году качество жизни? Да никак. Возраст дожития (вот ведь как благородно у нас называют старость) — он и есть возраст дожития. Дорогой пенсионер, когда же ты наконец на погост отправишься, чтобы нервы чиновникам не трепать и деньги государственные не проедать!..Мне смешно было видеть, как лично российский президент решил внести в конституцию поправку об обязательной индексации пенсий. Как человек, пытающийся разобраться в политических вопросах, я понимаю, что Путин своим авторитетом пытается сгладить негативную реакцию общества на пенсионную реформу.Но мне понятно и другое. Конституция — это такой закон, который исполнять совсем не обязательно. Вот постановление правительства, указ президента исполнять нужно. Тут неисполнение грозит потерей мягкого кресла и кучи других вкусностей, связанных с определенной должностью.В силу собственного возраста я много общаюсь как раз с предпенсионерами и «молодыми пенсионерами». Встретить среди них здорового человека, особенно среди мужчин, достаточно проблематично. Если человек всю жизнь работал, то к 60 годам он в любом случае получает определенный набор болезней.Да, многие сегодня вынуждены работать. Именно вынуждены! На нищенскую пенсию прожить невозможно. Но кем они работают? Автостоянку охраняют или гаражный кооператив. Сторожа! На большее сил просто нет. Зарплата копеечная, но как добавка к пенсии позволяет выжить. А что теперь? Возраст дожития...Мы много говорим и пишем о том, что реформу надо как минимум приостановить. Надо признать, что данное мероприятие вредно не только для людей, но и для государства. Только, вернее всего, этого не произойдет. Не привыкла у нас власть признаваться в своих ошибках. Точнее, так: мы не умеем требовать от власти признавать ошибки.Когда только заговорили о предстоящей реформе, по стране прокатилась волна протестных митингов, организованных профсоюзами. Стало интересно: сколько же людей будет на таком митинге в моем городе-миллионнике? Интересно просто потому, что в кухонных разговорах многие выражали протест.Знаете, сколько митингующих было реально? Тысяча, максимум полторы! Да и те, судя по автобусам неподалеку, были привезены профсоюзными активистами по разнарядке от областного совета профсоюза. Вот такой протест.Когда я сегодня спрашиваю пенсионеров об отношении к реформе, большинство яростно доказывает свое негативное отношение (доказывало раньше, доказывает и теперь). А вот когда спрашиваешь об участии в митинге, они сразу скисают. «Занят был, не знал… А что это изменило, да все это специально подстроили чиновники…» Отговорок много. Факт один. Не выступили против. Испугались… Протестовать - протестуем, но исключительно на собственной кухне.Кстати, чуть раньше этого митинга на том же месте проводил митинг Навальный. Этот борец с системой собрал раз в 5-6 больше людей. И людей разного возраста. Почему-то там никто не боялся реакции власти. Ведь оба митинга были законны. Разрешены и проводились под обычным контролем полиции. Без всяких омонов и прочих страшилок.Закончу я сегодня простым перечислением достигнутых результатов.Итак, в прошлом году не вышли на пенсию 355 тысяч человек, что составляет 30% от общего числа людей, которым была положена пенсия по старости. В прошлом году Пенсионный фонд собрал 5,246 трлн рублей.Есть ещё одна важная новость. Пенсионная реформа успешно угробит, нет — уменьшит количество пенсионеров! По крайней мере, именно такие прогнозы делают некоторые специалисты уже сегодня. «Средняя температура по больнице», т.е. средняя продолжительность жизни, сегодня выросла. Но вот продолжительность времени, когда мужчины (именно у них пенсия выше, ведь работают они чаще на высокооплачиваемых работах) будут получать пенсию, уменьшается. Три-четыре года! А потому как бы продолжаем критиковать и протестовать, но только опять не дальше своей же кухни...Экономия… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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