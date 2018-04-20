«Мы просто знаем»: Госдеп обвинил Россию в попытках уничтожить следы «химатаки» в сирийской Думе

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Россия якобы препятствует доступу экспертов ОЗХО в сирийский город Дума, где, по мнению США, произошла химическая атака. Науэрт считает, что Москва пытается «провести зачистку» на месте предполагаемого инцидента и «уничтожить улики». Свою уверенность она аргументировала сообщениями информированных источников в разведсообществе. Между тем ранее её коллега из российского МИД Мария Захарова называла предположения о помехах со стороны Москвы «несусветной чушью и ложью». В МИД подчёркивают, что сообщения об инциденте в сирийском городе вызывают сомнения. О постановочном характере «химатаки» в Думе RT заявил и бывший сотрудник Пентагона.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что эксперты Организации по запрещению химического оружия якобы не могут попасть в сирийскую Думу, так как им «не даёт этого сделать» Россия. Науэрт выразила уверенность в том, что Москва таким образом пытается выиграть время, чтобы «уничтожить все доказательства» возможной химической атаки, которая якобы произошла 7 апреля.

«У нас есть заслуживающая доверие информация, что российские официальные лица работают совместно с сирийским режимом, чтобы отказать этим экспертам в своевременном доступе в Думу. Мы полагаем, что это попытка провести своё подстроенное расследование. Мы думаем, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия… Мы просто знаем, что они пытаются провести зачистку», — сказала Науэрт.

При этом она уточнила, что у неё нет информации, какое конкретно вещество — хлор, зарин или что-то ещё — якобы было использовано в Думе.

Однако если бы в городе применялось хоть одно из этих веществ, все — как пострадавшие, так и спасатели — сразу бы погибли. Об этом в беседе с RT заявил экс-сотрудник Пентагона Майкл Малуф.

«Представитель Госдепа говорила, что они не исключают, что в ходе предполагаемой химатаки мог быть применён хлор или зарин. Поверьте, если бы там действительно использовали эти вещества, все бы давно погибли. В том числе и люди, которые безо всяких средств защиты спасали «пострадавших». Это и вызывает подозрения. Как они в Госдепе пришли к такому заключению, не имея никаких доказательств?» — отметил Малуф.

Рассказала Науэрт и о «свидетелях» инцидента, на которых якобы оказывается давление. Такие данные Госдепу, по словам официального представителя ведомства, передали «надёжные люди на местах».

«Мы располагаем сообщениями от надёжных людей на местах, которые указали, что Россия и Сирия давят на них, вынуждая изменить свои показания таким образом, чтобы из них нельзя было сделать вывод об ответственности РФ и САР за эти атаки», — подчеркнула она.

Вместе с тем она отметила, что эти люди ранее делились своими историями только с международными СМИ. Она также отказала в доверии тем, кто появлялся в эфире российских средств массовой информации или сирийского гостелевидения: «Я видела, что некоторые люди давали интервью международным СМИ. Мы видели несколько репортажей у государственных сирийских СМИ. И это неудивительно, это ещё одно напоминание о том, что ни сирийские государственные СМИ, ни российское телевидение не заслуживают доверия, с нашей точки зрения, так как у них есть личная заинтересованность в том, чтобы представить всё так, будто они не причастны к атакам».

«Об атаке нам рассказали «Белые каски»

Ранее один из участников ролика о химатаке в Думе — мальчик Хасан Диаб — рассказал, что на самом деле происходило в городе. По его словам, ролик, предъявленный «Белыми касками» как доказательство нападения на мирных жителей, был постановочным и он сам участвовал в его съёмках в качестве жертвы.

«Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали: «Идите в больницу!» Мы побежали в больницу, и, как только я вошёл, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми», — сказал Хасан в эфире телеканала «Россия 24».

Рассказ мальчика подтвердил и его отец, который подчеркнул, что в тот день ничего подозрительного в городе не заметил. Но когда он пришёл за своей семьёй в больницу, то увидел, как всем присутствующим раздают финики и печенье.

Об отсутствии у жителей Думы каких-либо симптомов химического отравления RT сообщил и один из местных врачей.

«Люди из «Белых касок» рассказали нам о химической атаке, но мы не обнаружили никаких её признаков. Если бы пациенты действительно были отравлены химоружием, то персонал больницы тоже пострадал бы», — подчеркнул он.

Помимо этого, накануне, 19 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все утверждения о помехах со стороны России для доступа экспертов ОЗХО в Думу — «чушь».

Медовому месяцу между Германией и Францией пришёл конец «Это просто какая-то несусветнейшая чушь, неправда, ложь, дальше через запятую все синонимы на этот счёт», — подчеркнула представитель МИД.

«С чего они это взяли, какие конкретные факты и доводы они приводят, нам неизвестно. Мы были сразу же заинтересованы, искренне, в направлении туда инспекторов ОЗХО, делали публичные заявления на этот счёт. Мало того, мы контактировали с сирийской стороной, чтобы все документы, визовые в частности, были выданы инспекторам максимально оперативно, и мы просили сирийскую сторону по двусторонним каналам проявить в этом вопросе максимальную оперативность и конструктивный подход», — сказала она на пресс-брифинге.

Она также напомнила, что не Россия является организатором поездки специалистов международной организации в город Дума. Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно предлагала своё содействие в этом вопросе.

«Их не беспокоят факты»

Экс-сотрудник Пентагона Майкл Малуф подчёркивает, что всё указывает на постановочность событий в городе Дума. В этом, в частности, смогли убедиться и американские журналисты с телеканала One America News, которые побывали в Думе и пообщались с местными жителями.

«Ситуация схожа с сообщениями о химатаке в прошлом году (в Хан-Шейхуне. — RT). Тогда на место также были приглашены международные эксперты, но им так и не позволили попасть на место предполагаемой химатаки. И именно тогда президент Трамп распорядился нанести удар «Томагавками» по сирийской военной базе. Их (западный мир. — RT) не беспокоят факты. В этом и кроется проблема. Это очень серьёзные вопросы, на которые, может быть, мы никогда не получим ответов. Очевидно, что Запад пытается изолировать Асада и Россию», — сказал экс-сотрудник Пентагона.

По его словам, у властей Сирии просто не было мотива, чтобы пойти на такое преступление. А вот «Белым каскам» и тем, кто их поддерживает, это было весьма выгодно.

«Некоторые силы намерены сфабриковать кризис в Сирии. Вспомним видео «последствий химатаки», где показаны дети с пеной у рта. При этом у «спасателей» не было никакой защитной экипировки. Это и наталкивает меня на мысль, что в тот день не было никакой химической атаки. Некоторые силы просто хотят, чтобы Соединённые Штаты сохраняли присутствие в Сирии. Западные СМИ продолжают убеждать, что это химатака, и никакие доказательства обратного не принимаются», — подытожил Малуф.