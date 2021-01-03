«Мы просто проезжали мимо этого государства»: что известно о задержании и освобождении российских моряков в Ливии

Российские моряки вернулись домой из Ливии, где они находились в плену после задержания их яхты. По их словам, они пробыли под стражей десять дней, а одну из ночей в провели, будучи связанными на протяжении 12 часов. Ранее в Ливии освободили ещё одну группу удерживаемых на территории этой страны россиян. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что впредь Россия будет получать доступ к гражданам в случае их задержания в Ливии.

Бывшие пленные Димитрий Димитриади и Виктор Бодряга (слева и в центре), прилетевшие на самолете с освобожденными из плена в Ливии россиянами и гражданином Украины, на территории аэропорта Шереметьево РИА Новости

Трое освобождённых в Ливии россиян и украинец прибыли в Россию. По словам моряков, они пробыли в плену десять дней.

Ранее член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал, что трое россиян и украинец освобождены из плена в Ливии. По его словам, это стало возможно благодаря участию замглавы МИД РФ Михаила Богданова. Также он выразил благодарность российским властям по линии МИД и представителям бизнеса, которые помогли организовать спецрейс для доставки.

По словам Малькевича, «отдельные представители ПНС Ливии, включая главу МИД, пошли на контакт оперативно», что позволило разрешить ситуацию.

«Огромная благодарность ещё раз специальному представителю президента России по работе со странами Африки и Ближнего Востока Михаилу Богданову. Титаническую работу он проделал, чтобы ещё раз освободить российских граждан», — цитирует Малькевича ТАСС.

Прибывшие в Россию моряки, в свою очередь, рассказали о тяжёлых условиях содержания в Ливии.

«Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе», — приводит РИА Новости слова Виктора Бодряги, одного из членов экипажа.

По его словам, во время задержания моряков также пытали, в результате чего Бодряге и старшему механику стало плохо.

Он также отметил, что до последнего момента посадки на самолёт, следующий в Россию, моряки не знали, куда их везут.

Капитан задержанной яхты Димитрий Димитриади, в свою очередь, обратил внимание журналистов на следы на запястьях Бодряги. По словам командира судна, травмы остались от строительных стяжек, которыми вместо наручников им фиксировали руки.

«Мы ездили на своей яхте. Мы никого не убивали, никого не захватывали... Мы просто проезжали мимо этого государства. И нас захватили», — заявил Димитриади. По его словам, причину задержания ливийская сторона не обозначила.

Вместе с тем российская сторона отмечает, что четвёртого освобождённого в Ливии, украинца Володимира Давтяна, не пустят на территорию России.

«Украинца, Володимира Давтяна, не пускают на территорию России, ему не дадут пересечь границу. Юридически это правильно: у него нет документов, он иностранец», — цитирует РИА Новости Малькевича.

У граждан России при себе также нет документов, из аэропорта их сразу направят по месту прописки для восстановления удостоверения личности.

Напомним, в середине декабря были освобождены россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, удерживаемые в Ливии с 2019 года.

Об их задержании стало известно в июле 2019 года. Оба россиянина являлись сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. В организации заявили, что Шугалей и Суэйфан входили в состав исследовательской группы, которая занималась исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.

Ливийская сторона, в свою очередь, обвиняла россиян во вмешательстве во внутренние дела и выборы в стране, а также ведении общественной работы без разрешения местных властей и органов безопасности. По данным правоохранительных органов Ливии, россияне также ездили в локации, которые им нельзя было посещать.

Впоследствии российский МИД заявлял, что постоянно обсуждает с правительством национального согласия Ливии вопрос освобождения российских граждан. Летом 2020 года стало известно, что от ПНС Ливии получены письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.

После освобождения россиян в декабре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что впредь Россия будет получать доступ к гражданам в случае их задержания в Ливии. По словам министра, Москва «заручилась твёрдой поддержкой» главы МИД Ливии по этому вопросу.

Лавров отметил, что российская сторона благодарит ПНС Ливии за освобождение россиян. Вместе с тем министр предостерёг граждан РФ от поступков, которые могут нарушать ливийское законодательство.

«Наших граждан мы призываем в полной мере проявлять ответственность, когда они собираются в Ливию или ее территориальные воды, и не допускать действий, которые будут противоправны с точки зрения ливийского законодательства», — сказал Лавров.