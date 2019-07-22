"Мы привыкли жить в условиях блокад": Крым не ждет от новой Верховной Рады Украины ничего хорошего

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины не изменят ничего во взаимоотношениях незалежной и российского полуострова.

Напомним, уже объявлены предварительные результаты голосования. Так, с большим отрывом побеждает партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа", за ней - "Оппозиционная платформа - за жизнь" Медведчука и Бойко. На третьем месте партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Также в парламент проходит "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" певца Святослава Вакарчука.

- Второе место занимает партия, которая выстраивает отношения с Российской Федерацией, которая готова дальше работать над урегулированием конфликта на Донбассе. Потерпели поражение националистические силы, лидеры Майдана, тех, кто занимал жесткую антироссийскую позицию. Они получили оценку украинского народа, и, уверен, в политику они больше не вернутся, - написал глава Крыма на своей странице в Facebook.

При этом риторика новых украинских политиков вряд ли изменится, и Крыму не стоит ожидать смягчения сложившейся ситуации, считает Аксенов, ведь здравого смысла у нынешнего Киева, увы, нет.

- Республика Крым давно привыкла жить в условиях различных блокад, привыкла рассчитывать на худший сценарий развития событий, - отметил глава региона.

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