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«Мы привыкли работать в условиях санкций»: США внесли в чёрный список три физлица и три компании из России
09 июля 2021, 22:40 • 103 • В мире
США ввели санкции против трёх компаний и трёх физических лиц из России. В Министерстве торговли Соединённых Штатов объяснили решение попытками этих компаний и лиц приобрести товары для действий, «противоречащих интересам национальной безопасности и внешней политики США». Комментируя новые санкции, в Совете Федерации отметили, что на фоне прогресса в российско-американских отношениях ряд органов власти Соединённых Штатов продолжают «жить своей жизнью».
© REUTERS/Anton Vaganov
Министерство торговли США внесло в чёрный список три физических лица и три компании из России. Об этом говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.
В перечень внесены группы компаний «Радиант», а также ООО «Тесон» и «Трейд-компонент». Кроме того, в чёрный список решено внести три связанных с этими компаниями физлица.
В уведомлении говорится, что решение вынесено «на основании их попыток приобрести товары, в том числе американского происхождения, для осуществления действий, противоречащих интересам национальной безопасности и внешней политики США».
Наряду с этим отмечается, что Teson, группа компаний Radiant и Trade Component «причастны к покупке электронных компонентов американского происхождения, вероятно, в интересах российских военных программ».
Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон продолжит использовать «механизмы экспортного контроля» для привлечения к ответственности правительств, компаний и частных лиц «за попытки получения доступа к товарам американского происхождения для осуществления подрывной деятельности».
Всего в список внесено более 30 иностранных компаний, в том числе китайских. Речь идёт о списке Entity list, участники которого не имеют права использовать американские технологии без специальной лицензии Министерства торговли США.
Комментируя решение американских властей, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров напомнил, что в июне состоялась встреча президентов России и США, на которой речь шла о нормализации отношений между двумя странами.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков выразил надежду, что после встречи двух президентов ситуация способна измениться, но отдельные органы государственной власти в США намерены и дальше оказывать давление на Россию.
По его словам, «наметился прогресс», который даёт основания полагать, что в российско-американских отношениях и в мировом сообществе спадёт напряжённость.
«Органы государственной власти США, живущие своей жизнью, не намерены как-то ослаблять давление на Россию и отменять то, что портит жизнь всем, в том числе и им», — сказал Цеков в беседе с RT.
Напомним, что в апреле 2021 года Вашингтон ввёл санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие «действия по дезинформации».
Как пояснили тогда в Белом доме, введение новых санкций позволит возложить на Россию «издержки за действия, направленные против суверенитета и интересов США».
В Минфине США добавили, что ограничительные меры включали введение новых запретов на определённые операции с российским суверенным долгом, а также санкции в отношении технологических компаний, которые якобы «поддерживают усилия российских спецслужб по осуществлению в киберпространстве злонамеренных действий против США».
Наряду с санкциями из российской дипмиссии в Вашингтоне выслали десять дипломатов.
Вскоре МИД РФ ответил на американские ограничительные меры, также объявив о высылке сотрудников дипмиссии США. Наряду с этим была ограничена практика задействования посольством США «краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств». Выдачу виз по этой линии сократили до десяти человек в год.
Кроме того, был утверждён запрет на практику найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран.
В начале июля замглавы российского МИД Сергей Рябков высказал предположение, что США будут искать новые поводы для санкций против России.
По его словам, исчерпанность данной политики становится всё более очевидной даже для тех, кто составляет рекомендации по формированию официального курса на российском направлении.
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