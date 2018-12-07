«Мы пришли на конструктивный диалог»: рэперы обсудили с депутатами Госдумы свободу слова

6 декабря в Государственной думе состоялся круглый стол на тему «Свобода слова в рэпе». На встречу с депутатами пришли такие представители сообщества, как Жиган и Птаха, а также известный видеоблогер Дмитрий Ларин. В ходе дискуссии стороны искали ответ на вопрос, почему местные власти в последнее время запрещают концерты ряда российских исполнителей. По итогам встречи парламентарии пообещали направить в Генеральную прокуратуру РФ соответствующий запрос.

Круглый стол на тему «Свобода слова в рэпе» прошёл по инициативе рэп-исполнителей в связи с рядом сорванных концертов их коллег. На встречу пришли рэперы Жиган (Роман Чумаков), Птаха (Давид Нуриев), Максим Иньков, известный под псевдонимом Pra(Killa'Gramm), а также видеоблогер Дмитрий Ларин.

Со стороны депутатов в дискуссии приняли участие Михаил Дегтярёв, Василий Власов, Артём Туров, Анатолий Выборный. На мероприятии присутствовали представители Генпрокуратуры, МВД, Росгвардии и уполномоченного при президенте по правам ребёнка. Модерировала беседу председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

Перед началом встречи кто-то из наблюдающих объявил о скором начале «баттла» между музыкантами и парламентариями. Рэперы оборвали журналиста, заявив, что они пришли в Госдуму с серьёзными намерениями.

«Мы пришли на конструктивный диалог, а не баттлиться. Баттл на версусе», — отрезал Жиган.

Как отметила Воропаева, встреча состоялась по инициативе музыкантов, обеспокоенных часто отменяемыми по инициативе властей выступлениями в регионах России.

«Мы бы не стали проводить этот круглый стол, если бы в молодёжной среде не стали возникать такие опасения, возмущения, связанные с тем, что в России, по их мнению, с отменой концертов рэп-исполнителей ограничивают свободу слова», — заявила Воропаева, отметив, однако, что конституция не только закрепляет свободу слова, но также и защищает безопасность конституционного строя, нравственность.

По мнению пришедших на встречу с парламентариями музыкантов, их композиции не содержат призывов к употреблению алкоголя и наркотиков, насилию, экстремизму.

«Правоохранительные органы часто находят в песнях много того, чего там нет. Эксперты, которые не занимаются музыкой, не зная, что такое творчество, (находят) смысл, которого там никогда не было», — заявил Птаха.

Рэпер призвал не допускать цензуру в отношении музыкантов.

«Если музыкант начнёт говорить «вдруг здесь меня услышит ребёнок и не поймёт, и пойдёт что-нибудь сделает… На этом творчество заканчивается, и оно превращается в паству», — поделился своими соображениями музыкант.

Однако присутствовавший на встрече начальник управления межведомственного взаимодействия ГУНК МВД полковник Виталий Хмельницкий подчеркнул, что музыка должна быть более нравственной.

«Творчество должно культивировать ценности достойной жизни, служение стране и обществу», — сказал он.

Однако запрет на выступления артиста может лишь увеличить его популярность, заявил Жиган. В качестве примера он привёл известного исполнителя Элджея.

«Мне не нравится, что делает Элджей... Но, запрещая концерты, вы делаете его культовым», — заметил он.

В свою очередь, председатель комитета по спорту Госдумы РФ Михаил Дегтярёв отметил, что решения о запрете тех или иных концертов принимаются на местном уровне, тогда как парламент выступает за сохранение свободы слова, не нарушающей права других людей.

«Мы законодатели, мы с большим удовольствием пришли на встречу, но не для того, чтобы отвечать за местную власть. Мы будем отвечать за себя... А местные власти будут отвечать за себя», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также признался в любви к R’n’B музыке и прочитал матерное стихотворение Сергея Есенина, опустив нецензурную лексику.

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Кроме того, пришедшие на встречу музыканты отметили, что участие во встрече с представителями власти может серьёзно повредить их имиджу.

В ответ на предложение депутата Василия Власова обращаться к законодателям в случае необоснованных срывов концертов музыканты подчеркнули невозможность подобной коммуникации.

«Наша субкультура не позволяет нам обращаться к вам... Мы не можем позвонить и сказать: «Вы знаете, полицейские или прокуратура нарушают закон». А организаторы боятся», — отметил Птаха.

При этом Воропаева отметила, что депутаты также «получили разнос» в социальной сети «ВКонтакте» за приглашение музыкантов на круглый стол.

С надеждой на сотрудничество

Не дождавшись окончания круглого стала, рэпер Жиган решил покинуть встречу. «Разговор ни о чём, — лаконично заявил он, обратившись при этом к своему коллеге Птахе. — Это бесполезно, брат», — добавил Жиган и покинул зал.

Оставшиеся в зале музыканты всё же обменялись предложениями с депутатами. В частности, Максим Иньков предложил создать проект по взаимодействию музыкантов с молодёжью.

Модератор дискуссии Мария Воропаева и заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный пообещали гостям провести анализ всех отменённых выступлений и на основании его обратиться с соответствующим запросом в Генеральную прокуратуру РФ.

«Мы готовы на площадке Молодёжного парламента, в том числе с вами и вашими коллегами, создать экспертный совет, чтобы систематически собираться», — сказала Воропаева.

Напомним, 21 ноября 2018 года рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) решил спеть перед толпой поклонников, несмотря на отменённый местной прокуратурой концерт в одном из клубов Краснодара. Музыкант залез на припаркованный автомобиль, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в отделение.

Хаски грозило возбуждение уголовного дела за порчу чужого имущества. Позднее УМВД по Краснодарскому краю вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не найдя признаков преступления в действиях музыканта.