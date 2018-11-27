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«Мы приняли решение»: Рада назначила дату президентских выборов на Украине
27 ноября 2018, 02:09 • 114 • Политика
Проголосовав за введение на территории Украины военного положения, Верховная рада страны также назначила дату следующих президентских выборов. Они должны будут пройти немногим более, чем через четыре месяца — 31 марта 2019 года. «Мы приняли решение», — отметил по итогам голосования спикер украинского парламента Андрей Парубий.
Отметим, что в поддержку данной законодательной новеллы высказалось подавляющее большинство из 298 депутатов. Решение парламента вступает в силу со дня его принятия.
Напомним, что ранее Верховная рада приняла решение о введении в стране военного положение. Военное положение в определенных условиях может помешать проведению выборов.
Тем не менее оно было одобрено Радой сроком лишь на 30 дней. Выборы президента страны пройдут уже после окончания действия военного положения.
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