Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Месяц особого режима: Верховная рада утвердила введение военного положения в ряд...
ЛАВРОВ: Призываем западных спонсоров Киева УГОМОНИТЬ своих подопечных
Любые покушения на суверенитет России чреваты серьезными последствиями - Лукашев...
Глава МИД Украины Климкин назвал экипажи задержанных кораблей «военнопленными»
Главная / Политика

«Мы приняли решение»: Рада назначила дату президентских выборов на Украине

27 ноября 2018, 02:09  •  114 • Политика
Проголосовав за введение на территории Украины военного положения, Верховная рада страны также назначила дату следующих президентских выборов. Они должны будут пройти немногим более, чем через четыре месяца — 31 марта 2019 года. «Мы приняли решение», — отметил по итогам голосования спикер украинского парламента Андрей Парубий.
Отметим, что в поддержку данной законодательной новеллы высказалось подавляющее большинство из 298 депутатов. Решение парламента вступает в силу со дня его принятия.
Напомним, что ранее Верховная рада приняла решение о введении в стране военного положение. Военное положение в определенных условиях может помешать проведению выборов.
Тем не менее оно было одобрено Радой сроком лишь на 30 дней. Выборы президента страны пройдут уже после окончания действия военного положения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

114
Источник
Похожие новости
26 ноября 2018, 13:09
«Знаете, тут к бабке не ходи»: военный эксперт о личной заинтересованности Порошенко в провокации в Керченском проливе
26 ноября 2018, 22:54
Глава МИД Украины Климкин назвал экипажи задержанных кораблей «военнопленными»
26 ноября 2018, 13:09
Две трети японцев за мирный договор с Россией по Курилам, показал опрос

26 ноября 2018, 22:54
Косачев: «Власти Украины могут пойти на все»
26 ноября 2018, 13:09
Япония уходит от ответа по военным базам США на Курилах: Премьер и глава МИД отказались отвечать на вопрос
26 ноября 2018, 19:39
«Есть риск хаоса»: Президенты - предшественники Порошенко «пожурили» его за введение военного положения
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 ноября 2018, 14:24
Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
21 ноября 2018, 12:09
Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
22 ноября 2018, 01:54
Обострений не надо: Москва ответила Киеву и ЕС
23 ноября 2018, 03:54
Болгария с оговорками объявила о готовности присоединиться к «Турецкому потоку»
21 ноября 2018, 04:56
Оппозиция Порошенко крепнет
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.