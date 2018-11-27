«Мы приняли решение»: Рада назначила дату президентских выборов на Украине

Проголосовав за введение на территории Украины военного положения, Верховная рада страны также назначила дату следующих президентских выборов. Они должны будут пройти немногим более, чем через четыре месяца — 31 марта 2019 года. «Мы приняли решение», — отметил по итогам голосования спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Отметим, что в поддержку данной законодательной новеллы высказалось подавляющее большинство из 298 депутатов. Решение парламента вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, что ранее Верховная рада приняла решение о введении в стране военного положение. Военное положение в определенных условиях может помешать проведению выборов.

Тем не менее оно было одобрено Радой сроком лишь на 30 дней. Выборы президента страны пройдут уже после окончания действия военного положения.