«Мы потеряли настоящего боевого офицера»: во время учений в Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев

В Норильске трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев, находившийся в Красноярском крае на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Пытаясь спасти жизнь сорвавшегося со скалы режиссёра Александра Мельника, глава МЧС прыгнул в воду, но разбился о выступавший из воды камень. Глубокие соболезнования в связи с трагедией выразил Владимир Путин, по словам которого Зиничев посвятил себя служению Отечеству и, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, погибший был настоящим российским офицером, который пользовался большим авторитетом. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, более 18 лет возглавлявший МЧС, подчеркнул, что Зиничев погиб как настоящий спасатель, «каким он и был в жизни».

В среду, 8 сентября, погиб министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Ему было 55 лет. Как рассказали в пресс-службе МЧС, трагедия произошла в ходе учений.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в ведомстве.

Подробностями инцидента поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень, — написала Симоньян в своём Telegram-канале. — Погиб как спасатель. Земля пухом».

После этого в ряде СМИ появилась информация о том, что члены съёмочной бригады RT стали свидетелями трагедии, но эти сведения не соответствовали действительности. В пресс-службе канала пояснили: «Погибший член съёмочной группы не был сотрудником RT и не имел отношения к телеканалу. Съёмочная группа телеканала RT, которая освещала учения, в момент несчастного случая находилась в другом месте. Мы сожалеем о произошедшем и приносим соболезнования родственникам погибших».

В свою очередь, корреспондент RT en Español Семён Сендеров рассказал, что вместе со съёмочной группой освещал рабочий визит главы МЧС в Красноярский край.

«Сегодня Зиничев принимал участие в смотре практики МЧС по эвакуации из горящего госпиталя: там показывали 14 способов эвакуации. Очень сложно поверить в то, что произошло. По последним данным, он находился на скале рядом со своим оператором, и оператор сорвался. Зиничев попытался его героически спасти, но, к сожалению, он ударился о камень и не выжил», — заявил он.

Позднее в МЧС сообщили ТАСС, что погибшим оператором оказался член гильдии кинорежиссёров России Александр Мельник. Он прибыл в Норильск для выбора места съёмок документального фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути. Режиссёр был известен по фильмам «Новая Земля» и «Территория».

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Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 2014 года работал замруководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ, а спустя год стал начальником управления ФСБ по Калининградской области, после чего стал заместителем директора спецслужбы Александра Бортникова. В мае 2018-го Зиничев был назначен главой МЧС и вошёл в состав Совета безопасности РФ.

Свои глубокие соболезнования родным и близким Зиничева выразил российский лидер Владимир Путин, которого с главой МЧС связывали годы совместной работы

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.

«Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, погиб, до конца исполняя свой долг», — подчеркнул президент.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Евгений Зиничев был настоящим российским офицером, который считал честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни. По его словам, глава МЧС многое сделал для защиты национальных интересов страны, предотвращения ЧС, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

«Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества», — говорится в телеграмме Мишустина.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, более 18 лет возглавлявший МЧС, назвал Евгения Зиничева настоящим спасателем и заявил, что погибший останется в памяти таким, каким он был долгие годы служения Отечеству.

«Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни. Профессиональным, высокоответственным, очень преданным своему делу человеком», — сказал Шойгу.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров констатировал: когда на учениях в Сибири человек сорвался со скалы, Евгений Зиничев, не раздумывая, бросился ему на помощь.

«Действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель», — подчеркнул Лавров.

«Мы близко дружили, у нас было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС», — добавил Лавров.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал Зиничева достойным человеком.

«Искренние соболезнования родным и близким. Конечно, я с ним общался... То, как он погиб, говорит о том, что он был смелым и храбрым, то, что он погиб именно на учениях, говорит о том, что он не был кабинетным генералом. Очень жаль терять таких людей. Зиничев был достойным человеком», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров охарактеризовал Зиничева как очень порядочного, ответственного и на редкость скромного человека. По его словам, глава МЧС погиб как настоящий офицер, спасая жизнь человека.

«Его искренне уважали подчинённые. За то время, когда он работал министром по делам чрезвычайных ситуаций, он существенно улучшил работу ведомства... Очень много было горячих точек в плане различных чрезвычайных ситуаций, где он лично бывал, освещал и неукоснительно соблюдал все поручения главы государства, касающиеся организации помощи людям», — заявил сенатор в разговоре с RT.