Надежда Савченко. Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Противостояние будет кровавым и это почувствуют жители западных областей Незалежной

Если конфликт между киевским режимом и республиками Донбасса еще больше обострится, украинцев ждет катастрофа. С таким прогнозом выступила бывшая наводчица ВСУ, экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "Наш".

По мнению политика, новая война за шахтерский край не будет такой, какой она была в 2014 г., поскольку тогда еще не было так страшно из-за того, что "ты еще не понимаешь, что тебя ожидает". После "революции гидности" украинцы легко шли на фронт на волне духоподъемности. Тогда ехали в Донбасс добровольцы, которые не ждали, пока к ним принесут повестку из военкомата.

Сейчас этого не будет, т.к. власти наплевали на атошников, считает бывшая военная, а ветеранов сложно станет убедить снова отправиться в окопы, когда по закону им местные власти до сих пор не выделяют земельные участки.



"Будет быстро, кроваво, мы потеряем все, пока не научимся воевать всей Украиной. Власти <…> ничего не сделают, они не смогут", – полагает пани Савченко.

Она раскритиковала власти за то, что население соборной "никто не учит самообороне". По ее словам, обострение конфликта в Донбассе может привести к тому, что украинцам придется "прятать своих детей". При этом, убеждена пани Савченко, на политиков надежды нет.

Экс-депутат пояснила, что будущее сражение может быть с помощью авиаударов и дальней артиллерии, что почувствуют не только жители мятежного региона, но и западных областей Незалежной. Поэтому украинцы сейчас смотрят телевизор и думают, а не воспользоваться ли "рекомендацией" члена пропрезидентской партии "Слуга народа" Анной Колесник – т.е. "валить" с Украины.

В декабре прошлого года Савченко вызвала шквал гневных комментариев от местных ура-патриотов, когда на одном из эфиров пыталась выяснить, отдает ли себе отчет украинское руководство, зачем Киеву нужен Донбасс.

