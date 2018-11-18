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«Мы постараемся раскрыть реальную картину»: Крымская делегация собирается в США
18 ноября 2018, 13:24 • 82 • Политика
Делегация Крыма намерена рассказать на сессии Генассамблеи ООН в Соединенных Штатах о реальной ситуации на полуострове.
В 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в США, планируют принять участие представители крымской делегации. Об этом журналистам сообщил представитель Республики Крым в Общественной палате Российской Федерации Иван Абажер.
В состав делегации войдут три человека. По словам политика, голос жителей полуострова будет особенно актуален, учитывая недавно принятую в ООН резолюцию по Крыму.
«Мы постараемся раскрыть реальную картину происходящего в Крыму. Крым не должен быть объектом несправедливых и предвзятых решений и резолюций», - подчеркнул он*.
Напомним, ранее стало известно о том, что третий комитет ГА ООН принял резолюцию, посвященную «нарушению прав человека» на территории Крымского полуострова, который вошел в состав России в 2014 году.
РИА Новости
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