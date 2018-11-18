«Мы постараемся раскрыть реальную картину»: Крымская делегация собирается в США

Делегация Крыма намерена рассказать на сессии Генассамблеи ООН в Соединенных Штатах о реальной ситуации на полуострове.

В 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в США, планируют принять участие представители крымской делегации. Об этом журналистам сообщил представитель Республики Крым в Общественной палате Российской Федерации Иван Абажер.

В состав делегации войдут три человека. По словам политика, голос жителей полуострова будет особенно актуален, учитывая недавно принятую в ООН резолюцию по Крыму.

«Мы постараемся раскрыть реальную картину происходящего в Крыму. Крым не должен быть объектом несправедливых и предвзятых решений и резолюций», - подчеркнул он*.

Напомним, ранее стало известно о том, что третий комитет ГА ООН принял резолюцию, посвященную «нарушению прав человека» на территории Крымского полуострова, который вошел в состав России в 2014 году.

РИА Новости