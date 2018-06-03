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«Мы попадаем под удар первыми»: мировые авиаперевозчики обеспокоены введёнными США пошлинами на сталь и алюминий
03 июня 2018, 21:09 • 33 • В мире
Производители пассажирских авиалайнеров, а также авиаперевозчики с тревогой ожидают развития ситуации на мировом рынке стали и алюминия после введения пошлин США в отношении ЕС, Канады и Мексики. Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявил, что при любых торговых ограничениях в первую очередь страдает авиационный бизнес. Как отметили эксперты, влияние пошлин на индустрию неизбежно. Это приведёт к росту затрат, в том числе для рядовых потребителей. Таможенные пошлины США на сталь и алюминий действуют в отношении ЕС, Канады и Мексики с 1 июня, и пострадавшие государства в ближайшие дни огласят решение об ответных мерах.
РИА Новости
Растущая напряжённость вокруг международной торговли может навредить мировой экономике и прежде всего индустрии авиаперевозок. Об этом заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк в кулуарах ежегодного форума IATA в Сиднее. В состав организации входит 280 авиакомпаний, которые занимают 83% мирового авиатрафика.
Аналогичное мнение высказал коммерческий директор одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus Эрик Шульц. По его словам, именно свободная торговля приводит к экономическому росту, создающему новые рабочие места.
«Мы отрицательно относимся к этому, поскольку ситуация создаёт барьеры и ограничения для всех, в том числе наших клиентов», — пояснил он.
Таким образом, представители авиационной индустрии отреагировали на таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Европейского союза, Мексики и Канады, введённые Соединёнными Штатами с 1 июня. Пострадавшие от такой политики государства уже пообещали принять ответные меры.
Кроме того, обеспокоенность выразили министры финансов стран G7. «Министры финансов и главы центральных банков сообщили министру финансов США о единодушной обеспокоенности и разочаровании (в связи с решением Вашингтона. — RT). Дискуссия будет продолжена на следующем саммите, на котором потребуется принятие конкретных решений», — говорится в заявлении.
По словам главы Минфина Франции Бруно Ле Мэра, у США есть несколько дней для предотвращения торговой войны с ЕС и членами «Большой семёрки». Как заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, ЕК примет решение о введении ответных пошлин против США до 20 июня.
«Сдерживающий эффект пошлин»
Член комиссии по вопросам развития авиации общего назначения заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с RT отметил силу международной интеграции, при которой различные элементы конструкции самолётов поставляются с разных уголков мира.
Он подчеркнул, что при производстве самолётов используются всевозможные элементы металлов, а комплектующие лайнеров изготавливаются с применением высоких технологий. По его мнению, эти факторы приведут к росту затрат в авиационной индустрии.
«Во-первых, падает прибыль металлопроизводящих предприятий, что означает подорожание как самого металла, так и его комплектующих. Стоимость строительства самолётов — что Airbus, что Boeing — уже запредельная, а станет ещё выше», — пояснил Сытник.
Как отметил эксперт, любые вводимые ограничительные меры затрагивают в первую очередь самые передовые отрасли, среди которых космическая, авиационная и военно-промышленный комплекс.
«Авиационная отрасль — одна из самых передовых. Любые ограничения, которые вводятся, направлены на экономическую поддержку страны-инициатора.
Европа и так находится в состоянии регрессии, приближается к крупному затяжному кризису, но Трамп «помогает» ей упасть в эту долговую яму, развивая собственную страну.
Если санкции вводятся, то товарообмен между государствами прекращается или падает до минимального уровня, которого недостаточно для развития производства», — сказал собеседник.
Введённые пошлины окажут влияние на развитие авиационной индустрии и повлияют на её доходность. Такое мнение высказал исполнительный директор информационного агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Прежде всего речь идёт о косвенном влиянии, потому что любое увеличение пошлин, любое возникновение новых дополнительных барьеров сдерживает развитие международной торговли, количество деловых контактов и так далее. Естественно, косвенное влияние будет заметно не сразу. Но, очевидно, это повлияет с точки зрения замедления темпов роста авиаперевозок и снижения доходности перевозок», — заявил он в разговоре с RT.
По его словам, также не стоит забывать про ответные меры, которые уже начали рассматривать пострадавшие от ограничений страны.
«И вполне возможно, что в ряде стран под удар могут попасть и воздушные суда производства компании Boeing. А это уже напрямую повлияет на количество сделок, совершаемых на рынке по приобретению воздушных судов с целью расширения или обновления парка. Здесь уже влияние на сектор авиаперевозок может быть вполне прямым», — заключил эксперт.
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