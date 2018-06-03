Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Докатились: Сербского Патриарха внесли в базу "Миротворец"
Захарова: инсценировкой убийства СБУ сделала из Бабченко посмешище для всего мир...
Юнус-Бек Евкуров: Никаких конфликтов у нас в Ингушетии не было и нет
Италия как детонатор распада еврозоны и уничтожения евро
Главная / В мире

«Мы попадаем под удар первыми»: мировые авиаперевозчики обеспокоены введёнными США пошлинами на сталь и алюминий

03 июня 2018, 21:09  •  33 • В мире
Производители пассажирских авиалайнеров, а также авиаперевозчики с тревогой ожидают развития ситуации на мировом рынке стали и алюминия после введения пошлин США в отношении ЕС, Канады и Мексики. Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявил, что при любых торговых ограничениях в первую очередь страдает авиационный бизнес. Как отметили эксперты, влияние пошлин на индустрию неизбежно. Это приведёт к росту затрат, в том числе для рядовых потребителей. Таможенные пошлины США на сталь и алюминий действуют в отношении ЕС, Канады и Мексики с 1 июня, и пострадавшие государства в ближайшие дни огласят решение об ответных мерах.
 
РИА Новости
 

Растущая напряжённость вокруг международной торговли может навредить мировой экономике и прежде всего индустрии авиаперевозок. Об этом заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк в кулуарах ежегодного форума IATA в Сиднее. В состав организации входит 280 авиакомпаний, которые занимают 83% мирового авиатрафика.

«Любая мера, направленная на закрытие границ, будь то торговля или пассажирские перевозки, является плохой новостью. Она плоха для экономики и ещё хуже для авиационного бизнеса. Мы попадаем под удар первыми», — приводит его слова издание Flight Global.

Аналогичное мнение высказал коммерческий директор одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus Эрик Шульц. По его словам, именно свободная торговля приводит к экономическому росту, создающему новые рабочие места.

«Мы отрицательно относимся к этому, поскольку ситуация создаёт барьеры и ограничения для всех, в том числе наших клиентов», — пояснил он.

Таким образом, представители авиационной индустрии отреагировали на таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Европейского союза, Мексики и Канады, введённые Соединёнными Штатами с 1 июня. Пострадавшие от такой политики государства уже пообещали принять ответные меры.

Кроме того, обеспокоенность выразили министры финансов стран G7. «Министры финансов и главы центральных банков сообщили министру финансов США о единодушной обеспокоенности и разочаровании (в связи с решением Вашингтона. — RT). Дискуссия будет продолжена на следующем саммите, на котором потребуется принятие конкретных решений», — говорится в заявлении.

  • Завод Airbus в США, штат Алабама
  • Reuters

По словам главы Минфина Франции Бруно Ле Мэра, у США есть несколько дней для предотвращения торговой войны с ЕС и членами «Большой семёрки». Как заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, ЕК примет решение о введении ответных пошлин против США до 20 июня.

«Сдерживающий эффект пошлин»

Член комиссии по вопросам развития авиации общего назначения заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с RT отметил силу международной интеграции, при которой различные элементы конструкции самолётов поставляются с разных уголков мира.

Он подчеркнул, что при производстве самолётов используются всевозможные элементы металлов, а комплектующие лайнеров изготавливаются с применением высоких технологий. По его мнению, эти факторы приведут к росту затрат в авиационной индустрии.

«Во-первых, падает прибыль металлопроизводящих предприятий, что означает подорожание как самого металла, так и его комплектующих. Стоимость строительства самолётов  — что Airbus, что Boeing — уже запредельная, а станет ещё выше», — пояснил Сытник.

«Фактически грозят военной силой»: в чём Америка обвиняет Китай перед встречей Трампа с Ким Чен Ыном

Как отметил эксперт, любые вводимые ограничительные меры затрагивают в первую очередь самые передовые отрасли, среди которых космическая, авиационная и военно-промышленный комплекс.

«Авиационная отрасль — одна из самых передовых. Любые ограничения, которые вводятся, направлены на экономическую поддержку страны-инициатора.

Европа и так находится в состоянии регрессии, приближается к крупному затяжному кризису, но Трамп «помогает» ей упасть в эту долговую яму, развивая собственную страну.

Трамп добивается ежесекундных выгод, но не думает на перспективу, ошибочно полагая, что Вашингтон всегда будет впереди.

Если санкции вводятся, то товарообмен между государствами прекращается или падает до минимального уровня, которого недостаточно для развития производства», — сказал собеседник.

Введённые пошлины окажут влияние на развитие авиационной индустрии и повлияют на её доходность. Такое мнение высказал исполнительный директор информационного агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Прежде всего речь идёт о косвенном влиянии, потому что любое увеличение пошлин, любое возникновение новых дополнительных барьеров сдерживает развитие международной торговли, количество деловых контактов и так далее. Естественно, косвенное влияние будет заметно не сразу. Но, очевидно, это повлияет с точки зрения замедления темпов роста авиаперевозок и снижения доходности перевозок», — заявил он в разговоре с RT.

По его словам, также не стоит забывать про ответные меры, которые уже начали рассматривать пострадавшие от ограничений страны.

«И вполне возможно, что в ряде стран под удар могут попасть и воздушные суда производства компании Boeing. А это уже напрямую повлияет на количество сделок, совершаемых на рынке по приобретению воздушных судов с целью расширения или обновления парка. Здесь уже влияние на сектор авиаперевозок может быть вполне прямым», — заключил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
33
Источник
Похожие новости
01 июня 2018, 04:09
«Антикитайский фронт»: как Пентагон расширяет присутствие в Индийском и Тихом океанах
02 июня 2018, 12:39
«За этим жестом стоит попытка сдерживания»: глава Пентагона заявил о стремлении США сотрудничать с Россией и Китаем
03 июня 2018, 01:39
«Фактически грозят военной силой»: в чём Америка обвиняет Китай перед встречей Трампа с Ким Чен Ыном

01 июня 2018, 20:24
«Остаётся много противоречий»: почему США поставили под угрозу сохранение договора о РСМД
02 июня 2018, 02:55
«Живёт без связи в кишлаке»: МИД РФ проверяет информацию о найденном спустя 30 лет в Афганистане советском лётчике
03 июня 2018, 01:54
Италия как детонатор распада еврозоны и уничтожения евро
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 июня 2018, 22:39
Сирийская армия готовится к наступлению на Израиль
01 июня 2018, 22:09
«Мама ждет отца всю жизнь»: дочь пропавшего 30 лет назад в Афганистане советского летчика рассказала о своей семье
02 июня 2018, 06:24
ВСУ: войско сумасшедших уголовников
30 мая 2018, 03:39
«Этих самолетов недостаточно»
01 июня 2018, 12:09
СМИ: голландские партии призвали расследовать роль Украины в крушении MH17
28 мая 2018, 09:25
Россия обречена. Страна погибнет из-за ошибки Путина
28 мая 2018, 01:09
Китайцы уходят с Дальнего Востока. Часть 1
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.