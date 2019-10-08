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«Мы понимаем, с кем имеем дело»: в Совфеде обсудили активность Google и Facebook в свете вмешательств в дела РФ

08 октября 2019, 22:54  •  69 • В России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета пригласит представителей Google и Facebook для обсуждения нарушений избирательного законодательства РФ. В ходе заседания, которое состоялось 8 октября, сенаторы выразили обеспокоенность призывами к беспорядкам, которые появились в ряде СМИ, а также агитационной рекламой в «день тишины» перед выборами в Мосгордуму. Глава комиссии Андрей Климов считает, что признаки вмешательства есть. Он пояснил, что парламентарии намерены разобраться в ситуации вместе с представителями западных компаний.
 
Reuters © Mark Blinch
 

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета готовит запрос в Следственный комитет РФ для предупреждения нарушения избирательного законодательства РФ. Для этой же цели а сенаторы намерены пригласить на встречу представителей Google и Facebook.

Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов по итогам состоявшегося заседания. По его словам, у членов комиссии вызвали беспокойство «прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве», распространённые рядом СМИ на русском языке.

«В том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информресурсах в «день тишины» и единый день голосования», — приводит РИА Новости высказывание Климова.

По его словам, проведённые исследования указали, что попытки вмешательства в избирательный процесс в России были, «но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы».

В ходе заседания комиссия пришла к выводу, что целью вмешательства были не столько сами выборы в Мосгордуму, сколько попытка дискредитации российской электоральной системы, всей российской власти и подстрекательство к массовым беспорядкам в Москве с последующими обвинениями российского руководства в применении непропорционально жестких мер.

«Вмешательство осуществлялось с помощью иностранных дипломатов, зарубежных СМИ и НКО, с использованием иностранных должностных лиц высокого уровня, глобальных интернет-платформ, иностранных лоббистских компаний, российских граждан, прошедших соответствующую подготовку за рубежом, путем зарубежного финансирования российских организаций и лиц», — говорится в заявлении Совета Федерации.

Кроме того, в МВД заявили, что эффективная работа сотрудников ведомства позволила не допустить массовых беспорядков с тяжкими последствиями в Москве в предвыборный период.

По итогам обсуждения этих обстоятельств сенаторы решили обратиться с запросом в Следственный комитет и пригласить на встречу представителей компаний Google и Facebook «в целях профилактики возможного дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории».

Климов подчеркнул, что готовность этих зарубежных компаний к диалогу не означает, что «они не должны получить наказание за попытки вмешательства в дела РФ».

  • Заседание Совета Федерации РФ
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Как рассказал сенатор в беседе с RT, нужно тщательно разобраться в произошедшем.

«Мы видим признаки того, что вмешательство было, и надо разобраться, были ли это указания сверху, или это какое-то самоуправство людей на местах, или это были какие-то странные договорные схемы», — сказал сенатор в беседе с RT.

По его словам, задача парламента в этой ситуации — это профилактика. Остальными вопросами должны заниматься уполномоченные органы, сказал сенатор.

«Задача правоохранительных органов — посмотреть есть ли там какие-то незаконные вещи», — уточнил Климов.

По его словам, основная задача комиссии — сделать так, чтобы Facebook, Google и другие подобные структуры на территории России действовали с соблюдением законодательства.

«Мы готовы объяснить им, что мы считаем вмешательством и мы готовы с ними обсудить, как сделать так, чтобы их в эти разборки не втягивали какие-то разные наши фигуранты», — сказал он, отметив, что Google и Facebook ранее отрицали свою причастность, указав на вину рекламодателей.

«С одной стороны, мы будем смотреть, что это за рекламодатели и каким образом всё это размещалось. А с другой стороны, мы считаем, что должны быть общие международные правила на этот счёт. Дверь открыта для нормального и конструктивного диалога. Мы понимаем, с кем имеем дело, но предлагаем общение с Facebook и Google», — подытожил сенатор.

Как полагает глава Института новейших государств политолог Алексей Мартынов, зарубежные компании пользуются несовершенством законодательства регулирования интернет-контента, которое в России только на стадии формирования.

«Американские компании волнуют только американские законы. Исходя из того законодательства, которое у нас уже есть, эти интернет-гиганты нарушают его», — считает эксперт.

По словам Мартынова, отключение подобных ресурсов способно повлечь за собой социальное возмущение, чем западные компании и спекулируют. Эксперт признал, что бороться с такими гигантами обычными регуляторными мерами сложно.

«Эти компании совершают целый комплекс мероприятий, которые в итоге ведут к провоцированию нарушения законодательства непосредственно гражданами нашей страны», заключил эксперт.

«Мы имеем дело с двойными стандартами»

Ранее в обстоятельствах публикации в Facebook политической рекламы разбирался Роскомнадзор. В начале сентября ведомство направило в комиссию Госдумы, занимающуюся расследованием иностранного вмешательства во внутренние дела России, данные о нарушениях Google и Facebook в день выборов.

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре, отметив, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России.

Глава ведомства Александр Жаров заявил, что публикация в Facebook политической рекламы на фоне выборов в России является проявлением «двойных стандартов».

«Та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказались Роскомнадзор, Общественная палата, парламент России, — с ней ничего не произошло. Именно поэтому мы говорим, что мы имеем дело явно с двойными стандартами, попыткой влияния на результаты выборов», — объяснил он.

Примечательно, что перед выборами Роскомнадзор сообщил об отправке в Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах в связи с выборами в России.

Тогда в ведомстве отметили, что несоблюдение этих мер будет расценено как вмешательство в суверенные дела страны.

Напомним, что ранее в Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров за распространение запрещённой информации.

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями», — уточнил суть предложенных изменений глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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