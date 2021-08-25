«Мы понимаем, что работаем с детьми»: как проходит вакцинация педагогов перед началом учебного года

Российские школы готовятся к новому учебному году, который снова будет проходить во время пандемии коронавируса. Ситуация по заболеваемости в стране стабилизировалась лишь к августу, и власти призывают россиян, в том числе работников сферы образования, сделать прививку. В регионах действуют распоряжения главных санитарных врачей, которые обязывают работодателей организовать вакцинацию учителей и других сотрудников школ. При этом в Минпросвещения подчеркнули, что этот процесс должен быть добровольным. Как проходит вакцинация педагогов перед учебным годом — в материале RT.

Через неделю в России начнётся второй учебный год, который будет проходить в реалиях пандемии коронавируса. В Министерстве просвещения уже заявили, что школьники будут учиться очно и переход на дистанционное обучение в сентябре не планируется.

В прошлом учебном году пандемия сильно изменила сферу образования: почти девять учебных месяцев российские школьники учились из дома, а преподавателям пришлось перестраивать учебный процесс.

В начале лета 2021-го в России началась третья волна коронавируса. Ситуация стабилизировалась лишь к концу лета: согласно последним данным оперштаба, за сутки в стране зафиксировали более 19,5 тыс. случаев заболевания. Для сравнения, максимальное количество выявленных эпизодов этим летом пришлось на 9 июля — 25 766 человек.

«Отношение изменилось»

16 августа министр просвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой заявил, что с 1 сентября российские школьники будут учиться очно, поскольку детям важно лично встретиться со своими одноклассниками и учителями. Кроме того, он подчеркнул, что вакцинация школьных работников остаётся сугубо добровольной.

«Анна Кузнецова отметила, что принудительный подход к вакцинации учеников и педагогов, когда в отношении непривитых вводятся какие-либо ограничительные меры, недопустим. Сергей Кравцов поддержал такую позицию и напомнил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и этот вопрос находится на постоянном контроле министерства», — сообщали в пресс-службе Минпросвещения.

После этого в социальных сетях и СМИ стали появляться сообщения, что заявление Сергея Кравцова противоречит распоряжениям главных санитарных врачей в регионах, которые обязывают школьных учителей привиться от коронавируса до 1 сентября. Отмечалось, что в противном случае директор школы может отстранить учителя от работы без сохранения заработной платы.

Так, руководитель Роспотребнадзора в Брянской области Людмила Трапезникова во время заседания регионального оперштаба заявила, что местные власти обязали всех работников сферы образования пройти вакцинацию до выхода на работу из отпусков.

Это касается учителей, обслуживающего персонала средних учебных заведений, воспитателей и нянечек, поваров детских садов.

Учитель одной из школ в Брянске с многолетним стажем Анна К. (имя изменено) рассказала RT, что этим летом директор школы устно попросила всех учителей сделать прививку до 1 сентября. При этом некоторые сотрудники вакцинировались от коронавируса ещё в феврале, но большинство её коллег тогда относились к прививкам с недоверием.

«При первой вакцинации (в феврале) отношение в большинстве было негативное, старались взять медотвод или сдать анализ на наличие антител. Люди боялись прививок, потому что не были уверены в их качестве. Сейчас прошло полгода, отношение изменилось: две трети учителей переболели коронавирусом и теперь прививаются, не хотят болеть ещё раз, — рассказала собеседница RT. — Директор попросила нас сделать оба компонента прививки до 30 августа. Мне, например, индивидуально разрешили сделать один компонент, а второй уже в сентябре».

Что касается отстранения от работы, то пока таких прецедентов в их школе не было, рассказала Анна: «С работы пока никого не уволили, директор индивидуально разговаривает с каждым».

«Например, у нас есть сотрудница, которая не планирует прививаться. Говорит, что хочет войти в 40% непривитых, потому что необходимые 60% привитых в гимназии уже есть», — рассказывает учитель, которая преподаёт в школе больше 35 лет.

«Отстранить могут, но не будут»

В соцсетях продолжают действовать группы, выступающие против прививок от коронавируса, в которых школьных учителей призывают массово бойкотировать вакцинацию. В качестве «удачного» примера комментаторы приводят школы подмосковного города Серпухова, в котором учителя якобы отказались делать прививки и администрация школ была вынуждена пойти им на уступки.

Так, в СМИ и соцсетях до сих сообщают, что в серпуховской школе №16 ни один учитель не согласился вакцинироваться. Авторы публикации ссылаются на заявления главного врача Серпуховской центральной районной больницы Павла Звенигородского, который в декабре 2020 года сообщил, что из более чем тысячи педагогов города желание вакцинироваться изъявили лишь 35 человек, а «16-я школа вообще не имеет желающих».

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Однако директор этого учебного заведения Елена Кудряшова в беседе с RT рассказала, что за девять месяцев ситуация изменилась. По её словам, в конце прошлого года никто из учителей не хотел делать прививку, потому что массовая вакцинация тогда только начиналась и люди очень мало знали об этом.

«Тогда у нас просто спросили, кто желает вакцинироваться, и никто не изъявил желания, потому что люди хотели получить больше информации о прививках. Потом, с зимы этого года, нам стали рассказывать о вакцинации, — поясняет Кудряшова. — Сейчас у нас привиты 89% сотрудников, потому что мы понимаем, что работаем с детьми и взрослыми и хотим позаботиться о своём здоровье. Не прививаются только по медотводам».

Что касается возможного отстранения от работы учителей, которые отказались прививаться, то по закону администрация школы действительно имеет на это право, однако на практике директора постараются этого не делать, считают в межрегиональном профсоюзе «Учитель».

«Дело в том, что у нас в стране в школах нет избытка учителей, наоборот, у нас их не хватает: на большинстве учителей лежит большая рабочая нагрузка. Директору невыгодно отстранять учителя: в этом случае рухнет учебный процесс, замену он вряд ли найдёт оперативно», — пояснил в разговоре с RT член совета профсоюза, преподаватель истории и обществознания в одной из школ в Нижегородской области Дмитрий Казаков.

По его словам, серьёзных проблем с тем, чтобы достигнуть отметки 60% вакцинированных сотрудников школ, не будет, поскольку не меньше половины российских учителей выступают за вакцинацию.

«Я сужу по своему опыту, по обсуждениям своих коллег лично и в соцсетях и по опросам, которые наш профсоюз проводил в соцсетях среди педагогов: как минимум половина школьных учителей в нашей стране поддерживают вакцинацию против коронавируса. Поэтому планка 60% вполне реальна. Директорам не приходится заставлять своих сотрудников вакцинироваться», — уверен собеседник.

Что касается его родного региона, то в Нижегородской области пока ни один учитель не обратился в профсоюз с жалобой на действия администрации школы: «Среди моих коллег есть ярые антипрививочники, я даже от них не слышал, что их заставляют идти вакцинироваться».

В профсоюзе «Учитель» считают, что для сотрудников школ необходимо создать более благоприятные условия для вакцинации.

Сейчас многим педагогам приходится делать прививки в свой отпуск, между тем некоторые люди переносят вакцинацию болезненно, отмечает Казаков.

«Проблема даже не в вакцинации, а в её организации. Мы выступаем за то, чтобы учителям, например, предоставляли дополнительный выходной в день вакцинации или делали какие-то выплаты, чтобы учителя понимали, что они не должны жертвовать своим свободным временем и отдыхом с семьёй», — поясняет представитель профсоюза.