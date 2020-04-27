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«Мы помогали вернуться на родину»: старший проводник «Уральских авиалиний» об эвакуационных рейсах

27 апреля 2020, 15:05  •  77 • В России
С начала апреля, по данным МИД, на родину из-за рубежа были возвращены более 6 тысяч человек. Всего же за прошедший месяц в Россию вернулись более 170 тысяч человек, сообщал Минтранс. Старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Татьяна Гвоздёва работала на эвакуационном рейсе из Бангкока в Екатеринбург. В интервью RT стюардесса рассказала, как проходила эвакуация, как вели себя пассажиры и какие меры предосторожности принимал экипаж.
 
© Фото из личного архива
 

— Сколько лет вы работаете бортпроводником? И как давно в «Уральских авиалиниях»?

— Бортпроводником я работаю с 2004 года. На сегодняшний момент — 16 лет. Все эти годы работаю в «Уральских авиалиниях».

— Как вы попали в «вывозную бригаду»?

— Я работаю в должности старшего бортпроводника — инструктора по сервису. О подготовке вывозных рейсов узнала одной из первых. Кроме того, я участвовала в совещаниях оперативного штаба авиакомпаний по подготовке таких рейсов. И не могла не выполнить рейс в качестве одного из первых бортпроводников для того, чтобы скорректировать действия экипажа на данных направлениях. Сейчас занимаюсь тем, что инспектирую бригады, вылетающие эвакуационными рейсами в Индию, Бангкок и Испанию.

  • © Фото из личного архива

— Чем отличался этот рейс от обычного?

— При подготовке к рейсу мы были дополнительно проинструктированы о действиях экипажа в случае выявления пассажира с подозрением на острые респираторные заболевания. Также дополнительно выдали комплекты защиты: костюмы, респираторы, очки для глаз и перчатки. Пассажирам на борту предлагали маски каждые три часа полёта и проводили термометрию. На борту имеется также аптечка Biohazard (в переводе с англ. «биологическая опасность». — RT), которая содержит все необходимые медикаменты и средства оказания помощи больному пассажиру.

— С какими эмоциями вас встречали пассажиры? Какие слова, какие настроения людей вам запомнились?

— Пассажиры радовались, что мы прилетели за ними, что они возвращаются домой. Многие говорили: «наконец-то», «слава богу», «спасибо, что вы за нами прилетели». Мы старались выполнять все меры, которые были предписаны нам Роспотребнадзором. Это термометрия и обработка ручной клади пассажиров при входе на борт нашего судна. Пассажиры достаточно дисциплинированно выполняли наши требования и просьбы. В течение полёта также никаких особых эксцессов не произошло. 

— Каков средний возраст пассажиров?

— Состав пассажиров был достаточно разнообразным: и взрослые, и пожилые, и родители с детьми, маленькие детки до двух лет, также были молодые люди, представители субкультур, судя по всему. 

— Пассажиры с животными были? 

— На моём первом рейсе из Бангкока был очень необычный пассажир — ёжик. Ручной питомец одной из девушек-пассажирок. Это было в принципе необычно, тем более на эвакуационном рейсе такого пассажира изначально мы не ждали. Но, слава богу, девушка-хозяйка и ёжик чувствуют себя прекрасно по прибытии в Екатеринбург. Ёж был встречен так же, как и все пассажиры, с особыми почестями. Для нас это было немного необычно. Мы даже с ним сфотографировались в полёте. 

— Приходилось ли во время вывоза оказывать помощь пассажирам? С какими жалобами в основном обращались?

— Тот полёт прошёл штатно. Были стандартные просьбы: принести воды или оказать помощь с младенцем, пока его мама в туалетной комнате. По прибытии в Екатеринбург после посадки воздушного судна одной из пассажирок понадобился врач, потому что она инсулиновый диабетик и у неё на фоне волнения и длительного перелёта произошёл скачок сахара. Мы пригласили врача скорой помощи аэропорта Кольцово. Ей была оказана помощь и дальше проводы пассажиров происходили штатно.

— Не боялись заразиться коронавирусом? 

— На самом деле, нам страшно не было. Наоборот, даже было воодушевление от того, что мы выполняем этот рейс, помогаем нашим соотечественникам вернуться на родину, в Россию. Меры защиты, которые мы применяли: респираторы, очки, специальные костюмы, дезинфицирующие средства у авиакомпании в достаточном количестве. Более того, мы постоянно меняли их по мере необходимости. 

— Как вы работаете сейчас?

— Большинство коллег находятся во временных отпусках, некоторые продолжают выполнять внутренние рейсы, а уже опытные сотрудники выполняют эвакуационные рейсы.

— Изменилось ли что-то принципиально, на ваш взгляд, в работе экипажей с приходом пандемии? Или, быть может, пассажиры теперь стали относиться к вам иначе?

— Ситуация, которая сейчас наблюдается в мире, вообще наложила достаточный отпечаток на поведение большинства людей. Многие люди стали более внимательны друг к другу, и это видно на борту воздушного судна. То есть, если раньше было какое-то повышенное количество просьб, то сейчас всё-таки многие стараются меньше контактировать, и с нами в том числе. Ну и все — как экипаж к пассажирам, так и пассажиры к экипажу — предельно внимательны и вежливы.

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