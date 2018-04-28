«Мы подали пример»: Казахстан заводит США в каспийские порты

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Выдавливание - от выдавливать. Давя, сдавливая, извлекать, заставлять выйти наружу. Сдавливая что-либо, выжимать жидкость, сок. С большим усилием заставлять себя сказать что-либо. Давлением выламывать, заставлять выпасть, вывалиться. Принуждать оставить какое-либо место, заставлять уйти, выехать откуда-либо, создавая невыносимые условия; вытеснять. Надавливая, нажимая чем-либо, оставлять след, отпечаток и т.п.

Т. Ф. Ефремова. Толковый словарь русского языка.

На фоне переворота в Армении и других ярких событий малозамеченной прошла новость о том, что ещё 19 апреля депутаты сената парламента Казахстана ратифицировали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию республики в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана. На днях документ должен подписать президент Назарбаев.

Маршрут транзита такой: из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан, далее железнодорожным транспортом через узбекистанские станции Сарыагаш и Келес в Афганистан.

Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Знаковая цитата этого министра: «В перечень контрольно-пропускных пунктов добавлены порты Актау и Курык. Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнёра США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане».

Трудно не заметить, что такая американская логистика захватывает сразу ряд советских республик, то есть Грузию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. А Каспийское море — внутреннее, казалось бы, море для России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана — становится, получается, и «внутренним морем», зоной национальных интересов для Соединённых Штатов.

Экспертные оценки

Леонид Ивашов

Мы находимся под воздействием мощного геополитического наступления Соединённых Штатов Америки. И если смотреть на разнородные, казалось бы, негативные в отношении России события, которые происходят сейчас в Сирии, на Украине, в Армении и приплюсовать ещё Казахстан, то можно говорить о геополитическом отступлении, если не предательстве, российской властвующей элиты. По сути дела, мы сегодня уступаем постсоветское жизненно важное для нас евразийское пространство Соединённым Штатам и Китаю.

Что такое этот американский маршрут из Чёрного моря через Каспийское в Афганистан? Да, формально в Казахстане пока не будет военных баз США — пока. Но это, по сути дела, противовес китайскому Шёлковому пути. И здесь неминуемо уже столкновение китайских интересов с американскими. Мы же не будем выглядеть активной стороной в этом процессе. Я рассматриваю то, что сейчас происходит и будет в дальнейшем происходить на Каспии, как элемент целого ряда связанных событий. В предыдущем материале мы говорили о проблемах России в Сирии, говорили о том, что ожидаемо наступление вооружённых сил Украины против Донбасса и Луганска. Теперь мы видим, что этим американским проектом разрушаются, по сути дела, Евразийский экономический союз и ОДКБ. На Кавказе вышибут Армению из-под нашего влияния и из дружественных отношений, а дальше Среднюю Азию и Казахстан тоже выведут из российской сферы и переформатируют во враждебные нам государства.

Идеи и проекты Евразийского союза, Шанхайской организации, группы стран БРИКС мы провозгласили, запустили, а потом перестали обращать на них внимание. Взамен активно присутствуем и противоборствуем на европейском и американском направлениях. А своё евразийское пространство упустили, забросили. Но свято место пусто не бывает. Наши дипломаты и политики не обратили внимания и не провели доверительные беседы с руководством Казахстана, когда там стали переводить свой язык с кириллицы на латиницу — тоже как-то упустили. На то, что замедлились темпы наших двусторонних отношений, в том числе экономических отношений с Казахстаном — тоже не обратили внимания. Наконец, сейчас встали перед фактом американского присутствия на Каспии.

Мы помним предвыборные высказывания Трампа о том, что США уйдут из Афганистана. Уже когда он стал президентом, позиция и у него, и у всей властной элиты у не сформировалась — собирались то наращивать присутствие в Афганистане, то уходить отовсюду. Но американцы, не в пример нашим властям, строго чтут классику геополитики, помнят слова Маккиндера о том, что без контроля над Хартлендом — над Россией, над Евразией — невозможно мечтать о мировом доминировании. И Афганистан здесь, при всей его внешней географической, климатической и социальной нищете, занимает ключевую позицию. И именно с этих позиций США воздействуют на Китай, на Среднюю Азию, на Индию, на Иран, даже на Россию. Афганистан занимает очень важное геостратегическое положение, поэтому они из него не уйдут.

Идёт, по сути дела, освоение всего евразийского пространства, которое в 1992 году американцы объявили зоной жизненно важных интересов для США. Пока главным игроком на евразийском континенте (если Китай немножко отодвинуть на Восток), является Россия. И Россию нужно обязательно сломать. Сломать и оставить её в одиночестве. И мы уверенно идём к этому одиночеству. Уже Александр Григорьевич Лукашенко и то не доволен нашими отношениями в рамках Союзного государства. Россия не является примером ни в экономике, ни в социальном устройстве, ни в политического устройства для тех же Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и так далее. И сегодня мы видим, что даже Армения, затем Киргизия, будут стремиться отойти от России. Вот к чему мы пришли.

Вспомним, что пять прикаспийских государств года три назад по предложению Азербайджана приняли решение, чтобы в зоне Каспийского моря не допускать военного присутствия некаспийских государств. Американцы тогда по этому поводу сильно ругались. Так вот, сейчас эта договорённость, которую поддержали и Иран, и Азербайджан, и Казахстан, и Туркменистан, и Россия, рушится. По сути дела, США прорывают каспийскую крепость. Да, сегодня речь о коммерческих грузах. Но сможет ли Казахстан контролировать, какие грузы идут? Да и не в грузах дело. Есть другие, более дешёвые, более экономически выгодные маршруты обеспечения войск США в Афганистане. Но нужно именно взять под контроль евразийское пространство, постсоветское пространство и окончательно выдавить оттуда Россию, дискредитировать её политику. Что они и делают. Обязательно в казахских портах завтра появится американские подразделения охраны, может быть, организуют какой-то теракт — и тут же возникнет договорённость с Казахстаном и Узбекистаном о том, что США расположат в бывших советских республиках свои оперативные базы — «для общей безопасности», как они объяснят. И всё. Будут выдавливать Россию, в том числе и с Каспия, по всему объявленному маршруту.

О фразе казахстанского министра: «Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнёра США». Говорить о стратегическом партнёрстве можно в случае тех стран, у которых стратегические потенциалы паритетны или эти потенциалы близки друг другу,. Казахстан, конечно, не стратегический партнёр США. Но сама фраза министра иностранных дел республики Казахстан говорит о том, что вектор развития Казахстана изменился. Раньше президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев долгое время твердил, что «Россия — это главный наш стратегический партнёр, Евразийский союз, его строительство — это главная цель Казахстана». Когда в ноябре 2011 года Путин заявил о создании Евразийского союза, президент Казахстана тут же откликнулся, всячески поддержал — «это союз, устремлённый не в прошлое, а в будущее». Назарбаев, начиная с 1992 года, продвигал идею Евразийского союза, разрабатывал его концепцию и стратегию строительства, и он наконец-то воспрянул, что Россия повернулась лицом к его идее. И, действительно, динамика строительства этого союза была поступательной или даже наступательной. Но ведь потом всё заглохло. Господин Христенко, который отвечал за союз, как всегда всё проваливал, так и здесь всё провалил. И в результате союз не состоялся. Выродился в ЕАЭС. Всё перевели в плоскость взаимовыгодной торговли: купи-продай и ничего больше, никакого развития союза не получилось, полное разочарование.

И Казахстан встал перед дилеммой: если с Россией не получается строительство совместного оборонительного, духовного, гуманитарного пространства — то с кем быть? В одиночку Казахстан, понятно, не может состояться, как и любая другая азиатская республика. Ему пришлось выбирать — или полностью ложиться под Китай, или попытаться, заведя в свои порты Соединённые Штаты и столкнув интересы Китая и Америки, получить какую-то степень самостоятельности. Обвинять сегодня Казахстан можно, может быть, и нужно. Но почему американцы там работают, включая подготовку кадрового резерва постсоветских республик, продвижение своих людей на высокие посты? Почему не работаем мы?

Я могу ответить на этот риторический вопрос, приведя пример из совершенно другой, казалось бы, области. 26 апреля стало известно, что встречались Медведев и Кудрин, которые вырабатывали реформу госуправления. Также к их беседе подключился Греф. По-моему, в этом и есть ответ. Если эти люди решают, каким будет будущее России, то уж евразийская интеграция и Хартленд явно не находятся в сфере их интересов и вообще понятий, которыми они оперируют. Понятно, что это креатуры проамериканские. Точнее, креатуры мировой финансовой системы. Это, по сути дела, работники Федеральной резервной системы США, которая владеет и Америкой, и Европой, и значительной частью мира. Поэтому всё, что они будут предлагать — это эффективно строиться в глобалистские шеренги и приносить ещё более солидную помощь мировому финансовому капиталу хасидского типа. Если Путин сохранит это правительство и эту политику, то всё будет проиграно. Произойдёт то же самое, что произошло с Горбачёвым: его до сих пор на Западе ценят. Мне довелось выступать на съезде «Партии дела», где ратовали за то, что идёт «новый рывок» и поэтому надо «консолидироваться». Я предупредил с трибуны: имейте в виду — последний срок Путина может оказаться последним и для России, если он кардинально не поменяет свою политику и свою команду.

Отмотаем немножко назад, вспомним нашу недавнюю историю. Мы первыми, разрушив Советский Союз, рванули на Запад, показали всем другим пример, в том числе и сопротивляющимся Назарбаеву, Каримову… Ельцин в 1992 году провозгласил как национальную идею: «Наша цель — встраивание в западную цивилизацию, в западное цивилизованное сообщество». Он показал вектор — «вы там, казахи, всё блуждаете по своей Евразии, а мы в цивилизацию идём». Кто первым включился в НАТОвскую программу «Партнёрство ради мира»? Мы собрали министров обороны стран СНГ и приняли отрицательную резолюцию в отношении этого «Партнёрства ради мира». Но Россия первая из постсоветских стран вступила туда. Дальше полезли в совет Россия — НАТО, и так далее. 2001 год, 11 сентября. Путин провозгласил — «вся территория, воздушное пространство России — в интересах Соединённых Штатов». Мы предоставили своё воздушное пространство, железнодорожные маршруты — пожалуйста, гуляйте. Даже не задумавшись: преступление совершили саудовские якобы террористы, а причём здесь Афганистан? Мы подали пример. И в Ульяновске в 2012 году открыли оперативную тыловую базу НАТО — сейчас пытаемся критиковать. Поэтому я полностью возлагаю вину за то, что происходит и будет происходить, на власть, начиная с Горбачёва, Ельцина и так далее. Виновно в ослаблении позиций России предательство национальных интересов властвующими структурами и должностными лицами.

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