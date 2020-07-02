Мы памятник себе воздвигли рукотворный… • 152 • Аналитика

За всеми событиями июня мы как-то пропустили мимо первой полосы такое знаковое дело, как торжественное открытие главного армейского храма в Алабино.





Очень интересное дело в свете всех последних событий, и вот почему.



Для начала я просто хочу задать вопрос: для чего и для кого этот храм?





Ответ скрыт. Темна вода во облацех…



Давайте думать? Давайте. Храм – это в первую очередь приход. Приход без храма – это нехорошо. Храм без прихода – это глупость. Суть любого храма состоит в служении. В оправлении треб. В работе с паствой, для паствы и так далее.



Вот карта. Из которой становится ясно, что единственные близлежащие обитаемые места, исключая военные полигоны Кубинки и Алабино, – это деревенька Петелино и садовые кооперативы. В Петелино своя церковь имеется.





Ожидать оттуда столько паствы, чтобы это культовое сооружение хотя бы расходы отбило, – глупость.



И да, кстати, совершенно не ясно: кто будет оплачивать? Нет, не банкет, с банкетом как раз все понятно. Кто будет содержать третий по размеру храм в России, построенный не пойми где. Вдали от людей.



Паствы нет. Пожертвований ждать не приходится, хотя тут есть варианты, но о них чуть позже. А вот кто будет оплачивать содержание этой громадины? Особенно зимой, когда ее еще протапливать придется? Циферки в счетах, полагаю, будут пятизначными. Как же, третий по величине из храмов, первый из саркофагов…





Саркофагом, кстати, священнослужитель назвал. Не моя идея. Протодиакон Андрей Кураев так охарактеризовал. Но к Кураеву и его мнению еще вернемся.



Вот если посмотреть на мнение чиновников от Минобороны, так они почему-то полагают, что



«храм будет наполняться за счет посетителей парка «Патриот», а также за счет наследников памяти погибших солдат, военнослужащих и членов их семей, патриотически настроенной молодежи и вообще всех православных».

Это «и вообще» — просто прелестно.



Перевожу: раз-два в год от Минобороны будут устраивать экскурсии. Свозить автобусами всяких кадетов-юнармейцев. Возможно, военнослужащих и курсантов.



Ключевое слово здесь – «свозить», потому что в здравом уме никто в такую даль не потащится, чтобы лицезреть построенное. Слава всему, в Москве храмов хватает. Есть где помолиться.



Конечно, возможно, я и ошибаюсь, но сам лично не поехал бы. Не тот уровень у объекта. Хотя, сразу скажу, как предмет зодчества, мне храм понравился. И цветовая гамма такая неоднозначная и нетривиальная, и внутри он чем-то католические соборы напоминает. Такой же мрачный и помпезный.



Вот если бы мозаику Путин — Шойгу — Матвиенко оставили, точно бы съездил на такое посмотреть. А раз убрали, и делать там нечего.





«Бескровное присоединение Крыма в 2014 году». Изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника генштаба ВС Валерия Герасимова

Такая себе попытка еще раз увековечить себя. Что самое интересное, никто из перечисленных, кроме Путина, не возражал. И не считал, что это зазорно. Восприняли как должное.



Жаль, что убрали. Я бы поехал ради одного селфи на фоне этой компании. Особенно присоединительницы Матвиенко.



Но что сделано, то сделано. Хоть эту оставили. Пока.





Тем более что «Патриот» — это 95% времени в году пустой труп. Он живет только во время «Армии…» и «Армейских игр». В остальное время – просто огромная формация, переваривающая огромные суммы на свое содержание, не более того.



Теперь перейдем к деньгам. Вплотную.



Уже столько народа задавало этот вопрос, «почем стоит», что мы тут уже в конце фаланги топчемся. Зато более-менее уже знаем расклад.



Храм Воскресения в Алабино обошелся России в 6 миллиардов рублей.





Да, в СМИ, особенно ТАКИХ, говорилось о 3 миллиардах, собранных «всем миром». Как собирали «всем миром», мы тоже обсудим, а пока что на сегодняшний день лучшим доказательством служит сайт госзакупок. Если верить ему, то потрачено было более 6 миллиардов рублей по 128 контрактам.



Во всех случаях речь идет о закупке у единственного поставщика, а заказчиками во всех контрактах, кроме одного, выступают подведомственное Минобороны ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» и АО «Главное управления обустройства войск».



Исключением стала закупка, в рамках которой Московский строительный университет заключил контракт на изготовление макета храма за 320 тыс. рублей. Но это, согласитесь, копейки по сравнению со всем остальным.



Тем более что подробности контрактов не раскрывались. В некоторых случаях не указана информация о подрядчиках, в большинстве — не опубликовано техзадание. Все это породило не один десяток недовольных статей в СМИ, когда рассказывалось о том, что контракты волшебным образом выигрывали фирмы и ИП, зарегистрированные месяц назад. Без опыта и стажа, как говорится, но созданные как специально под «освоение» денег.



Естественно, все это не могло не породить откровенно уродливых «подорожаний». Внезапных и беспощадных.



Например, разработка документации на «устройство системы крепления навесных декоративных фасадных элементов» и выполнение работ по «устройству навесного вентилируемого фасада» в плане стоимости контракта внезапно выросла с 13,5 млн. рублей до 1,11 млрд. рублей. Информация о подрядчике не опубликована.



Цена «проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ» по устройству фундамента увеличилась с 620 млн. рублей до 1,45 млрд. рублей. Подрядчик также не указан.



Стоимость работ по «монтажу и пуско-наладке внутренних электрических и слаботочных сетей», которые выполняет компания «Ин-Про», увеличилась со 123,5 млн. рублей до 206,7 млн. рублей.



И так вообще можно продолжать до бесконечности, точнее, пока подрядчики не закончатся. В общем – скользковатое дельце и не очень приятно пахнущее. Ну, кроме запаха прибыли для подрядчиков.



Закупка у единственного поставщика объяснялась именно тем, что строительство шло за счет пожертвований. Да, есть такое положение ФАУ. Другой вопрос: а все ли деньги были пожертвованиями?



Ссылка на соответствующую статью в «Российской газете» в конце статьи. Именно «РГ», чтобы не было никаких претензий. Рупор власти.



«В списке жертвователей, по словам руководителя фонда («Воскресение». — Прим. авт.) Александра Каньшина, 95 400 физических и 1 220 юридических лиц. На счетах в том числе аккумулированы гранты Москвы (два миллиарда рублей) и Московской области (950 миллионов рублей). Эти средства пойдут на обустройство храмовой территории». "Наш человек, надо брать". Кто привел Ельцина в большую политику

Жирно выделяю: в том числе аккумулированы гранты Москвы (два миллиарда рублей) и Московской области (950 миллионов рублей). Эти средства пойдут на обустройство храмовой территории.



Вот вам и доказательство стоимости. 3,081 миллиарда рублей дали «95 400 физических и 1 220 юридических лиц» и еще почти на три миллиарда обчистили Москву и Московскую область. Итого шесть.



Три миллиарда на «обустройство храмовой территории» — это звучит.



Но пойдем по порядку.



Для начала, как известно, в добровольные жертвователи записали огромное количество военнослужащих. Никакой там добровольности не было, об этом только совсем ленивый не писал и не говорил, просто финуправление перечислило так называемые «10.10» на расчетные счета фонда.



Кто помнит, по первому времени публиковали данные, кто сколько перечислил. Потом сообразили, что у всех одна и та же сумма, 12 254 рубля, и данные быстренько убрали.



Но интернет помнит все…





Не знаю, кому как, а вот лично я в существование таких персонажей, как Прокл Савелиевич, Елисей Данилевич, Поликарп Самсонович, Назар Изяславович и прочие, не верю. Больше похоже на забавы кого-то со словарем имен.



Потом случился перенос всех жертвователей в специальный раздел сайта hram.mil.ru, и почему-то часть наиболее любопытных ФИО просто исчезла. То есть у Минобороны были жертвователи Клим Адриан Кондратиевич, Прудников Прокл Савелиевич, Полотенцев Чеслав Геннадьевич, а в списке фонда их уже не оказалось.



В общем, одна ложь порождает уверенность в том, что всё вранье, как известно.



Интересно, не обидно Чеславу Геннадиевичу Полотенцеву, что его с 5 000 забыли? А Прокл Савелиевич Прудников 25 966 рублей подарил, а с ним вон как…



Очень похоже на обычное отмывание денег.



Но что я хочу сказать: это был эксперимент. Как посмотрят военные, если их ограбить? Нормально посмотрели. «10.10», как мне объяснил один специалист из ЗВО, он никому ничего не гарантирует вообще. В прошлом году получили по 30 000 – радуйтесь. Молодцы. А в этом году не получите, потому что показатели у вас хуже. Все. 10 000 и «спасибо за пожертвование».



Второй частью эксперимента было ограбление Москвы и Московской области. ТРИ МИЛЛИАРДА на обустройство храмовой территории – это очень жирно. Причем эту цифру дают не либералы ненавистные из «Эха» или «Дождя», это «Российская газета».



Но Москва и область тоже промолчали. Хотя, уверен, было куда эти гранты деть. Но если партия и президент говорят: «Надо», то партийцы отвечают что? Правильно: «Не извольте беспокоиться».



Нет, я, конечно, допускаю, что были и те, кто с радостью жертвовал кровные. Просто не в таких размерах. Но в основном получается, что храм был построен на деньги, добытые не совсем законно и не совсем честно.



Но на это устроителям наплевать. Они очень хотели красивую игрушку. Игрушка получилась красивой, с этим спорить не стану. Повторюсь, мне понравилась. Но совершенно бестолковая и бесполезная. Просто как «Хочу!» у маленького ребенка. Захотели – взяли денег и построили.



Как это называется? Правильно, беспредел.



И очень символично, что одни храмы огромные строят, а другие в это время новые космические корабли запускают. Каждому свое, как говорится.



Ну а что после репетиции было, надеюсь, не надо объяснять? Сколько миллиардов накоплений народ потратил, выживая в устроенной «самоизоляции» за свой счет?



Получается… И хорошо получается!



От суверенитета до поправок к Конституции: какие референдумы проводились в России

И храм получился, какой хотели себе, и денег считай, не потратили бюджетных. Ну а то, что он бесполезным саркофагом будет стоят – ну так что с того? Страна большая, чай от шести миллиардов не обнищаем.



Танк Т-90МС. Базовая стоимость — 130 млн. рублей.



Истребитель Су-35. Около миллиарда.



БТР-82А — 28 млн. рублей.



Берем калькулятор и понимаем, что в пустом Алабино стоит громадное здание, на которое Минобороны потратило 50 танков Т-90МС, или 6 самолетов Су-35, или 215 БТР-82А.



Новеньких, с завода.



Символизм? Воспитание? Да хватит…



У нас сегодня в каждой части стоит церковь. Ну, почти в каждой. За пять последних лет я по крайней мере, не видел ни одной в/ч, где не было бы хоть захудалого, но храма.



Кто поедет в Алабино, куда толком-то ничего и не ходит, чтобы возгордиться этим строением?



Нет, конечно, кто-то поедет. Возможно, даже специально. Кого-то привезут, как этих несчастных курсантов, которые на открытии стояли напротив Шойгу и не спускали с него глаз. Начинал креститься министр – и тут же кидались руками размахивать и курсанты. Так себе все это смотрелось.





Между тем не могу сказать, что внезапное воцерковление армии нравится всем. С одной стороны, от этого уже никуда не уйти, поскольку бог у нас оказался в Конституции. Правда, не в главном разделе, а в «Федеральном обустройстве», но тем не менее, оказался. И теперь остается только следовать кем-то разработанным курсом.



Вот только страна-то у нас многоконфессиональная. И то, что армия дружно ударяется в православие, далеко не всех устраивает. У нас же в стране не только православные есть как бы. Однако с оправлением культовых потребностей у нас в армии не так уж и равноправно. Даже наоборот: хочешь быть ближе к богу – крестись.



В целом как бы и все равно, но посмотрим, куда это приведет.



Пока что нас привело к появлению красивого памятника путинской эпохи. Построенной на народные, пусть и не совсем уж красиво добытые деньги. Но памятник.





Что ж, ну разве наши власти не могут себе позволить такой пустячок, как взять шесть миллиардов и построить себе памятник?



6 миллиардов за 20 лет службы на благо России – это всего-навсего 300 миллионов в год! 25 миллионов в месяц! Да у нас глава «Газпрома» Миллер больше получает!



И не такие эксперименты в принципе переживали, право дело. Зато храм получился красивый. Народу куча заработала на нем. Правда, потеряло намного больше, ну мы же понимаем, что вера – наше все. По новой Конституции. А потому надо было оплатить.



И ведь красиво же получилось, разве нет?





Ну будет стоять пустой и никому не нужный храм в лесах близ Кубинки. Ну будут в него пару раз в год приезжать Путин и Шойгу. Но ведь получат новый заряд духовной энергии, которая пойдет на новые свершения на пользу народа российского!



А мозаики я бы вернул. Или далеко не убирал. Вообще, у народа надо было спросить референдально, вместе с Конституцией, стоит оставить или нет. Я бы проголосовал за оставить.



А вот вам свежий репортаж как раз по теме моего материала.





Мне больше нечего добавить. Все показано именно так, как есть.



За всеми событиями июня мы как-то пропустили мимо первой полосы такое знаковое дело, как торжественное открытие главного армейского храма в Алабино.Очень интересное дело в свете всех последних событий, и вот почему.Для начала я просто хочу задать вопрос: для чего и для кого этот храм?Ответ скрыт. Темна вода во облацех…Давайте думать? Давайте. Храм – это в первую очередь приход. Приход без храма – это нехорошо. Храм без прихода – это глупость. Суть любого храма состоит в служении. В оправлении треб. В работе с паствой, для паствы и так далее.Вот карта. Из которой становится ясно, что единственные близлежащие обитаемые места, исключая военные полигоны Кубинки и Алабино, – это деревенька Петелино и садовые кооперативы. В Петелино своя церковь имеется.Ожидать оттуда столько паствы, чтобы это культовое сооружение хотя бы расходы отбило, – глупость.И да, кстати, совершенно не ясно: кто будет оплачивать? Нет, не банкет, с банкетом как раз все понятно. Кто будет содержать третий по размеру храм в России, построенный не пойми где. Вдали от людей.Паствы нет. Пожертвований ждать не приходится, хотя тут есть варианты, но о них чуть позже. А вот кто будет оплачивать содержание этой громадины? Особенно зимой, когда ее еще протапливать придется? Циферки в счетах, полагаю, будут пятизначными. Как же, третий по величине из храмов, первый из саркофагов…Саркофагом, кстати, священнослужитель назвал. Не моя идея. Протодиакон Андрей Кураев так охарактеризовал. Но к Кураеву и его мнению еще вернемся.Вот если посмотреть на мнение чиновников от Минобороны, так они почему-то полагают, чтоЭто «и вообще» — просто прелестно.Перевожу: раз-два в год от Минобороны будут устраивать экскурсии. Свозить автобусами всяких кадетов-юнармейцев. Возможно, военнослужащих и курсантов.Ключевое слово здесь – «свозить», потому что в здравом уме никто в такую даль не потащится, чтобы лицезреть построенное. Слава всему, в Москве храмов хватает. Есть где помолиться.Конечно, возможно, я и ошибаюсь, но сам лично не поехал бы. Не тот уровень у объекта. Хотя, сразу скажу, как предмет зодчества, мне храм понравился. И цветовая гамма такая неоднозначная и нетривиальная, и внутри он чем-то католические соборы напоминает. Такой же мрачный и помпезный.Вот если бы мозаику Путин — Шойгу — Матвиенко оставили, точно бы съездил на такое посмотреть. А раз убрали, и делать там нечего.Такая себе попытка еще раз увековечить себя. Что самое интересное, никто из перечисленных, кроме Путина, не возражал. И не считал, что это зазорно. Восприняли как должное.Жаль, что убрали. Я бы поехал ради одного селфи на фоне этой компании. Особенно присоединительницы Матвиенко.Но что сделано, то сделано. Хоть эту оставили. Пока.Тем более что «Патриот» — это 95% времени в году пустой труп. Он живет только во время «Армии…» и «Армейских игр». В остальное время – просто огромная формация, переваривающая огромные суммы на свое содержание, не более того.Теперь перейдем к деньгам. Вплотную.Уже столько народа задавало этот вопрос, «почем стоит», что мы тут уже в конце фаланги топчемся. Зато более-менее уже знаем расклад.Храм Воскресения в Алабино обошелся России в 6 миллиардов рублей.Да, в СМИ, особенно ТАКИХ, говорилось о 3 миллиардах, собранных «всем миром». Как собирали «всем миром», мы тоже обсудим, а пока что на сегодняшний день лучшим доказательством служит сайт госзакупок. Если верить ему, то потрачено было более 6 миллиардов рублей по 128 контрактам.Во всех случаях речь идет о закупке у единственного поставщика, а заказчиками во всех контрактах, кроме одного, выступают подведомственное Минобороны ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» и АО «Главное управления обустройства войск».Исключением стала закупка, в рамках которой Московский строительный университет заключил контракт на изготовление макета храма за 320 тыс. рублей. Но это, согласитесь, копейки по сравнению со всем остальным.Тем более что подробности контрактов не раскрывались. В некоторых случаях не указана информация о подрядчиках, в большинстве — не опубликовано техзадание. Все это породило не один десяток недовольных статей в СМИ, когда рассказывалось о том, что контракты волшебным образом выигрывали фирмы и ИП, зарегистрированные месяц назад. Без опыта и стажа, как говорится, но созданные как специально под «освоение» денег.Естественно, все это не могло не породить откровенно уродливых «подорожаний». Внезапных и беспощадных.Например, разработка документации на «устройство системы крепления навесных декоративных фасадных элементов» и выполнение работ по «устройству навесного вентилируемого фасада» в плане стоимости контракта внезапно выросла с 13,5 млн. рублей до 1,11 млрд. рублей. Информация о подрядчике не опубликована.Цена «проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ» по устройству фундамента увеличилась с 620 млн. рублей до 1,45 млрд. рублей. Подрядчик также не указан.Стоимость работ по «монтажу и пуско-наладке внутренних электрических и слаботочных сетей», которые выполняет компания «Ин-Про», увеличилась со 123,5 млн. рублей до 206,7 млн. рублей.И так вообще можно продолжать до бесконечности, точнее, пока подрядчики не закончатся. В общем – скользковатое дельце и не очень приятно пахнущее. Ну, кроме запаха прибыли для подрядчиков.Закупка у единственного поставщика объяснялась именно тем, что строительство шло за счет пожертвований. Да, есть такое положение ФАУ. Другой вопрос: а все ли деньги были пожертвованиями?Ссылка на соответствующую статью в «Российской газете» в конце статьи. Именно «РГ», чтобы не было никаких претензий. Рупор власти.Жирно выделяю:Вот вам и доказательство стоимости. 3,081 миллиарда рублей дали «95 400 физических и 1 220 юридических лиц» и еще почти на три миллиарда обчистили Москву и Московскую область. Итого шесть.Три миллиарда на «обустройство храмовой территории» — это звучит.Но пойдем по порядку.Для начала, как известно, в добровольные жертвователи записали огромное количество военнослужащих. Никакой там добровольности не было, об этом только совсем ленивый не писал и не говорил, просто финуправление перечислило так называемые «10.10» на расчетные счета фонда.Кто помнит, по первому времени публиковали данные, кто сколько перечислил. Потом сообразили, что у всех одна и та же сумма, 12 254 рубля, и данные быстренько убрали.Но интернет помнит все…Не знаю, кому как, а вот лично я в существование таких персонажей, как Прокл Савелиевич, Елисей Данилевич, Поликарп Самсонович, Назар Изяславович и прочие, не верю. Больше похоже на забавы кого-то со словарем имен.Потом случился перенос всех жертвователей в специальный раздел сайта hram.mil.ru, и почему-то часть наиболее любопытных ФИО просто исчезла. То есть у Минобороны были жертвователи Клим Адриан Кондратиевич, Прудников Прокл Савелиевич, Полотенцев Чеслав Геннадьевич, а в списке фонда их уже не оказалось.В общем, одна ложь порождает уверенность в том, что всё вранье, как известно.Интересно, не обидно Чеславу Геннадиевичу Полотенцеву, что его с 5 000 забыли? А Прокл Савелиевич Прудников 25 966 рублей подарил, а с ним вон как…Очень похоже на обычное отмывание денег.Но что я хочу сказать: это был эксперимент. Как посмотрят военные, если их ограбить? Нормально посмотрели. «10.10», как мне объяснил один специалист из ЗВО, он никому ничего не гарантирует вообще. В прошлом году получили по 30 000 – радуйтесь. Молодцы. А в этом году не получите, потому что показатели у вас хуже. Все. 10 000 и «спасибо за пожертвование».Второй частью эксперимента было ограбление Москвы и Московской области. ТРИ МИЛЛИАРДА на обустройство храмовой территории – это очень жирно. Причем эту цифру дают не либералы ненавистные из «Эха» или «Дождя», это «Российская газета».Но Москва и область тоже промолчали. Хотя, уверен, было куда эти гранты деть. Но если партия и президент говорят: «Надо», то партийцы отвечают что? Правильно: «Не извольте беспокоиться».Нет, я, конечно, допускаю, что были и те, кто с радостью жертвовал кровные. Просто не в таких размерах. Но в основном получается, что храм был построен на деньги, добытые не совсем законно и не совсем честно.Но на это устроителям наплевать. Они очень хотели красивую игрушку. Игрушка получилась красивой, с этим спорить не стану. Повторюсь, мне понравилась. Но совершенно бестолковая и бесполезная. Просто как «Хочу!» у маленького ребенка. Захотели – взяли денег и построили.Как это называется? Правильно, беспредел.И очень символично, что одни храмы огромные строят, а другие в это время новые космические корабли запускают. Каждому свое, как говорится.Ну а что после репетиции было, надеюсь, не надо объяснять? Сколько миллиардов накоплений народ потратил, выживая в устроенной «самоизоляции» за свой счет?Получается… И хорошо получается!И храм получился, какой хотели себе, и денег считай, не потратили бюджетных. Ну а то, что он бесполезным саркофагом будет стоят – ну так что с того? Страна большая, чай от шести миллиардов не обнищаем.Танк Т-90МС. Базовая стоимость — 130 млн. рублей.Истребитель Су-35. Около миллиарда.БТР-82А — 28 млн. рублей.Берем калькулятор и понимаем, что в пустом Алабино стоит громадное здание, на которое Минобороны потратило 50 танков Т-90МС, или 6 самолетов Су-35, или 215 БТР-82А.Новеньких, с завода.Символизм? Воспитание? Да хватит…У нас сегодня в каждой части стоит церковь. Ну, почти в каждой. За пять последних лет я по крайней мере, не видел ни одной в/ч, где не было бы хоть захудалого, но храма.Кто поедет в Алабино, куда толком-то ничего и не ходит, чтобы возгордиться этим строением?Нет, конечно, кто-то поедет. Возможно, даже специально. Кого-то привезут, как этих несчастных курсантов, которые на открытии стояли напротив Шойгу и не спускали с него глаз. Начинал креститься министр – и тут же кидались руками размахивать и курсанты. Так себе все это смотрелось.Между тем не могу сказать, что внезапное воцерковление армии нравится всем. С одной стороны, от этого уже никуда не уйти, поскольку бог у нас оказался в Конституции. Правда, не в главном разделе, а в «Федеральном обустройстве», но тем не менее, оказался. И теперь остается только следовать кем-то разработанным курсом.Вот только страна-то у нас многоконфессиональная. И то, что армия дружно ударяется в православие, далеко не всех устраивает. У нас же в стране не только православные есть как бы. Однако с оправлением культовых потребностей у нас в армии не так уж и равноправно. Даже наоборот: хочешь быть ближе к богу – крестись.В целом как бы и все равно, но посмотрим, куда это приведет.Пока что нас привело к появлению красивого памятника путинской эпохи. Построенной на народные, пусть и не совсем уж красиво добытые деньги. Но памятник.Что ж, ну разве наши власти не могут себе позволить такой пустячок, как взять шесть миллиардов и построить себе памятник?6 миллиардов за 20 лет службы на благо России – это всего-навсего 300 миллионов в год! 25 миллионов в месяц! Да у нас глава «Газпрома» Миллер больше получает!И не такие эксперименты в принципе переживали, право дело. Зато храм получился красивый. Народу куча заработала на нем. Правда, потеряло намного больше, ну мы же понимаем, что вера – наше все. По новой Конституции. А потому надо было оплатить.И ведь красиво же получилось, разве нет?Ну будет стоять пустой и никому не нужный храм в лесах близ Кубинки. Ну будут в него пару раз в год приезжать Путин и Шойгу. Но ведь получат новый заряд духовной энергии, которая пойдет на новые свершения на пользу народа российского!А мозаики я бы вернул. Или далеко не убирал. Вообще, у народа надо было спросить референдально, вместе с Конституцией, стоит оставить или нет. Я бы проголосовал за оставить.А вот вам свежий репортаж как раз по теме моего материала.Мне больше нечего добавить. Все показано именно так, как есть. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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