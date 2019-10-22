«Мы отсюда не уйдем»: вертолеты России – на бывшей базе США

Вертолеты ВКС России сели на военный аэродром Табка в провинции Ракка на севере Сирии, безопасность которого обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды, сообщает корреспондент ТАСС.

По словам командира охраняющего объект подразделения правительственных сил, задача военных — обеспечить максимальную безопасность аэродрома и защитить его от возможных атак.

Он рассказал, что пришедшие туда в 2014 году боевики разнесли взлетно-посадочную полосу, а появившиеся там позже американцы не стали ничего восстанавливать.

«Сейчас наши военные разбирают завалы бетона, образовавшиеся после подрыва взлетно-посадочной полосы, а также убирают остатки разбитой техники на летном поле — там и машины обслуживания, и заправщики, и пожарные машины. Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем», — заявил командир.

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) захватили этот аэродром в 2014 году. Летом 2017 года их выбили оттуда отряды оппозиционных Дамаску «Сирийских демократических сил» (СДС), которых поддерживает Вашингтон. После этого город Табка со всей провинцией более двух лет находился под контролем СДС. За это время на аэродроме появилась американская военная база.

Но после того как 9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии, американские войска начали спешно покидать находящиеся там базы. Ракку и Табку они оставили 16 октября, сообщал официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

«Силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод [войск] из северо-восточной части Сирии. 16 октября мы покинули цементный завод [компании] «Лафарж» (ближайший населенный пункт – Кобани. — «Газета.Ru»), Ракку и Табку», — написал он в Twitter.

Кроме того, авиация США уничтожила свою базу в Сирии, где хранились боеприпасы и различное военное снаряжение.

Как пояснило агентство Reuters, американские военнослужащие покидали базу в спешке, поскольку Пентагон потребовал эвакуироваться из северных районов Арабской республики как можно скорее.

«16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу «Лафарж», чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования», — уточнил Кэггинс.

Этот завод располагался примерно в 150 км к востоку от Алеппо. Как сообщала газета Le Monde, предприятие продолжало работать, даже когда боевики ИГ оккупировали Ракку. После освобождения региона от террористов оно стало базой для спецподразделений, которые помогали курдам.

Вскоре после того, как провинцию покинули американские военные, телеканал Al Mayadeen сообщил, что туда вошли передовые отряды сирийской армии и установили там контроль над аэродромом.

Помимо Ракки они заняли Табку, ряд мостов через Евфрат и две гидроэлектростанции.

Другая база на севере Сирии, которую покинули американские военные, расположена в окрестностях селения Умм-Миаль недалеко от Манбиджа. Она тоже была создана в 2017 году. 19 октября там побывали российские журналисты, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на представителя военной полиции Вооруженных сил России. Сотрудников федеральных каналов сопровождали военные полицейские и сирийский спецназ.

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«По внешнему периметру база под Умм-Миалем оборудована сторожевой вышкой с осветительными фонарями и обнесена заграждением из габионов. Эти быстросборные заграждения в два человеческих роста сделаны из проволочных каркасов и плотной ткани и заполнены песком с помощью погрузчика», — сообщил представитель военной полиции.

В военном городке находились две вышки связи и трансформаторные будки, палатки и медицинские склады. «Практически все — в рабочем состоянии», — рассказал военный.

На следующий день после этого американские военнослужащие полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб на севере Сирии.

Они сделали это еще до того, как туда подошла сирийская правительственная армия. Корреспондент агентства SANA в провинции Хасака отметил, что ранее эта база использовалась, чтобы принимать и отправлять самолеты и вертолеты международной коалиции. По его информации, там была уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса.