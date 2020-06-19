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"Мы отступаем": рассекречены сводки о первых часах Великой Отечественной

19 июня 2020, 14:00  •  157 • Аналитика
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
МОСКВА, 19 июн — Отчеты о потерях, сообщения о танковых клиньях вермахта и десантах, перечисление приграничных городов, на которые упали немецкие бомбы, — разведсводки и боевые донесения первых дней Великой Отечественной войны, размещенные на сайте Минобороны, передают всю неразбериху на фронтах, вызванную внезапным нападением, и готовность сражаться до конца. РИА Новости приводит наиболее интересные выдержки из рассекреченных документов.

Ровно в четыре утра

В первой оперативной сводке Генштаба Красной армии, поступившей в десять утра 22 июня 1941-го, говорится: "В 4:00 22 июня немцы без всякого повода совершили налет на наши аэродромы и города и перешли границу наземными войсками…" Далее следуют обрывочные данные о критической ситуации, сложившейся на Северном, Северо-Западном и Юго-Западном фронтах. Командованию становится очевидно, что приграничные провокации закончились, началось полномасштабное вторжение.
© Минобороны РФ
Положение войск Западного фронта на 22 июня 1941
"В 4:00 до 60 самолетов противника бомбардировали Гродно и Брест, — сообщает документ, подписанный генералом армии Георгием Жуковым. — Одновременно на всей границе Западного фронта противник открыл артиллерийский огонь. В 5:00 противник бомбардировал Лида, нарушив проводную связь армии. С 5:00 продолжал непрерывные налеты, нанося удары группами бомбардировщиков ДО-17 в сопровождении истребителей МЕ-109 по городам: Кобрин, Гродно, Белосток, Брест, Пружаны. Основными объектами атаки являются военные городки <…>. Сопоцкин и Новоселки горят".
Встречающиеся почти в каждом абзаце слова "уточняется", "выясняется", "неустановленный", "непроверенный" свидетельствуют о полной неразберихе на переднем крае. Попавшие под массированный удар гитлеровцев части и соединения Красной армии отрезаны от штабов и сражаются в полном окружении. Десятки самолетов сгорели на аэродромах, так и не успев подняться в небо.
© Минобороны РФ
Оперативные сводки Генерального штаба Красной армии № 01 и 02 от 22 июня 1941
Согласно второй оперативной сводке, поступившей в 22:00 того же дня, к сдерживающим натиск гитлеровцев пограничникам подтянулись передовые части полевых войск и ситуация на фронтах несколько стабилизировалась. Замначальника Генштаба генерал-лейтенант Маландин докладывает, что атаки немцев удалось отбить "на преобладающем протяжении границ".
"Западный фронт, в течение дня сдерживая наступление противника на Гродненском, Белостокском и Брестском направлениях, одновременно подтягивает из глубины резервы для перехода в контрнаступление, — говорится в документе. — 56-я стрелковая дивизия, понеся тяжелые потери, отошла и ведет бой на восточном берегу реки Неман севернее Гродно <…>. 29-я танковая дивизия атаковала противника в направлении Сопоцкин, приостановила его наступление и к 14:00 вела бой на рубеже Лабны-Огородники <…>. 13-й механизированный корпус в 18:00 перешел в контратаку в направлении Боцьки, против танков противника, прорвавшихся на Бельск".

Полсотни дивизий

Несмотря на внезапность нападения, некоторые соединения советских ВВС все же успели поднять в воздух авиацию и нанести удары по наступающим немцам. Так, по вечерней оперативной сводке штаба Северо-Западного фронта, бомбардировщики с 11:00 до 18:00 отработали по скоплениям пехоты и мотомехачастям.
"40-й полк в 12:50 с высоты 2500 метров 27 самолетами бомбардировал колонну войск противника, 31-й полк в 13:00 с высоты 2000 метров произвел бомбометание по скоплению танков <…>, — читаем в сообщении. — 148-й истребительный авиаполк в 16:30 — 18:09 двумя вылетами атаковал мотоциклетную колонну на дороге Паланга — Полукнэ. Наши потери: на аэродроме Порубанок сгорели авиамастерские, на аэродроме Ковно сгорел ангар и служебное здание. Осколками бомб и пуль огнем на земле уничтожено до 35 и до 27 самолетов. Убито 3 и ранено 11 человек военнослужащих, убито 8 и ранено 7 строительных рабочих".
© РИА Новости
Двадцать второго июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
Всего, по рассекреченным данным Разведуправления Генштаба Красной армии, в июне 1941-го у советских границ сосредоточились с северного направления до 15 финских пехотных дивизий и до семи немецких, с северо-западного (Восточная Пруссия) — до 29 немецких дивизий, из которых пять моторизованных и четыре-пять танковых, с западного — 31 дивизия, в том числе 21 пехотная, одна моторизованная, четыре танковых и одна кавалерийская.
С юго-запада подтянулись более 14 пехотных, три моторизованных и три танковых дивизии. С юга (Молдавия и Добрудж) — до 30 немецких дивизий и экстренно мобилизованная румынская армия в составе 30 пехотных дивизий, четырех кавалерийских, четырех горно-стрелковых бригад, трех моторизованных бригад и двух танковых полков.
"Резерв главного командования до 20 июня состоял из 17-20 дивизий, расположенных в центральных районах Германии, — уточняется в разведсводке, составленной генерал-лейтенантом Голиковым. — В связи с тем, что июньские переброски войск на восток производились с Западного фронта, необходимо считать, что состав этого резерва сохранен, тем более что с запада вполне возможно дальнейшее снятие войск для использования их против СССР. Противник на 22 июня ввел в бой 37-38 пехотных, пять моторизованных и восемь танковых дивизий — всего 50-52. Однако это составляет лишь примерно 30 процентов сил, сосредоточенных к фронту".

Создание Ставки

На второй день войны гитлеровские войска продолжали наступать по всему фронту. Всю ночь противник массированно бомбил приграничные районы и аэродромы. Наиболее страшным ударам подверглись районы Минска и Бобруйска. Однако советские войска оказывали врагу упорное сопротивление. Немцам пришлось пролить немало крови.
Об этом свидетельствует оперсводка № 4 Генерального штаба Красной армии от 23 июня 1941-го: "Войска Красной Армии обороной и контрударами оказывали упорное сопротивление наступающему противнику, нанося ему в течение дня значительные потери. Стремительным контрударом части 6-й армии на Рава-Русском направлении разгромили противника и, восстановив положение, отбросили его за госграницу. Авиация вела непрерывные воздушные бои, прикрывая войска, штабы и военные объекты от атак авиации противника и содействовала войскам в отражении атак наземных войск. В воздушных боях и средствами зенитной обороны в течение дня уничтожено 50 самолетов противника".
© Минобороны РФ
Оперативная сводка Генерального штаба Красной армии № 04 от 23 июня 1941
Учитывая тяжелейшую стратегическую обстановку, власти СССР приняли решение создать Ставку Главного командования — как высший орган руководства страной и вооруженными силами. Об этом сообщает телеграмма военным советам фронтов и военно-морских флотов от 23 июня 1941-го.
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"Правительство СССР постановило создать Ставку Главного командования Вооруженных сил СССР в составе наркома обороны маршала Тимошенко (председатель), начальника Генштаба Жукова, Сталина, Молотова, маршала Ворошилова, маршала Буденного и наркома Военно-морского флота адмирала Кузнецова. При Ставке организовать институт постоянных советников в составе маршала Кулика, маршала Шапошникова, Мерецкова, начальника Военно-воздушных сил Жигарева, Ватутина, начальника ПВО Воронова, Микояна, Кагановича, Берия, Вознесенского, Жданова, Маленкова, Мехлиса".
С этого дня и до конца Великой Отечественной именно Ставка принимала все стратегические решения. Ставка Москву ни разу не покидала. Заседали в кремлевском кабинете Сталина, но с началом бомбежек столицы переместились из Кремля в небольшой особняк на улице Кирова с рабочими кабинетами и надежной связью. Во время авианалетов руководство иногда перебиралось на станцию метро "Кировская", в подземный стратегический центр по управлению вооруженными силами.

Ожесточенное сопротивление

В ночь на 24 июня массированные бомбардировки продолжались. Особенно сильно от воздушных налетов пострадали Севастополь и Минск. На земле же наиболее мощный удар приняли на себя войска 4-й армии Западного фронта. Всего лишь за несколько дней армия фактически утратила боеспособность, о чем говорит оперативная сводка ее штаба.
"Все части, за исключением 55-й и 75-й стрелковых дивизий, небоеспособны и нуждаются в срочном доукомплектовании личным составом и материальной частью. Основные потери в материальной части — от авиационного и артиллерийского налетов и внезапного нападения в первый день. От постоянной и жестокой бомбардировки пехота деморализована и упорства в обороне не проявляет. Отходящие беспорядочно подразделения, а иногда и части приходится останавливать и разворачивать".
© РИА Новости / РИА Новости
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Гитлеровский солдат
Несмотря на трудное положение, советские войска наносили урон противнику: в результате успешных атак частей 12-й армии Юго-Западного фронта наступающие потеряли убитыми и ранеными до 800 человек и откатились за госграницу. В течение 24 июня авиация фронта уничтожила 177 самолетов и шесть танков противника.
С первых дней войны командование Красной армии активно изучало опыт прошедших боев. Проводили опросы командиров частей, противостоявших частям вермахта. Обсуждали управление войсками, взаимодействие наземных войск с авиацией, организацию тыла, связи, разведки, дисциплину личного состава, эффективность использования танков, артиллерии, а также тактику и действия противника.
"К сильным сторонам немцев относятся умение активно и постоянно вести разведку, хорошо действовать на дорогах, метко стрелять из танков, — сообщает один из офицеров, раненных в первые дни войны. — Кроме того, они не испытывают недостатка в боеприпасах. Их слабые стороны — неумение пехоты воевать без танков, беспечность в расположении танковых частей на отдых, неумение наступать ночью".
По опубликованным документам видно, что хотя Советский Союз и был потрясен мощным ударом гитлеровской военной машины, немцы быстро поняли: легкой прогулки, как по Европе, не будет. Красная армия отступала, ожесточенно сопротивляясь и сражаясь за каждый клочок земли.
Уже в июле 1941-го главнокомандующий германскими сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич отметил "своеобразие характера русских" и признал СССР первым серьезным противником.

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