«Мы отмечаем наличие признаков подготовки к ударам»

Международная коалиция во главе с США планирует нанести ракетные удары по сирийским войскам, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

Военачальник отметил, что в Персидском заливе, а также в Средиземном и Красном морях сформированы ударные группировки из кораблей с крылатыми ракетами на борту.

Также генерал заявил, что при поддержке военных инструкторов армии США на юге Сирии боевики готовят провокации с использованием боевых отравляющих веществ. По словам Рудского, эти провокации должны стать поводом для нанесения американцами и их союзниками по коалиции ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии.

Рудской добавил, что подготовленные в подконтрольной США зоне Эт-Танф боевики собираются взорвать в городе Дераа около двух десятков контейнеров с боевыми отравляющими веществами. Он также отметил, что

взрыватели для контейнеров с газами были замаскированы под сигаретные пачки.

«Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам», — подчеркнул генерал Рудской. Также он задался вопросом о том, кого именно военная авиация и флот США собираются поддерживать ударами. «Террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и их пособников?» — задался он вопросом в эфире «России 24».

Генерал сообщил, что Генеральный штаб российских Вооруженных сил продолжает внимательно отслеживать складывающуюся в Сирии обстановку.

Рудской отметил, что в начале марта группы диверсантов были переброшены из Эт-Танфа на подконтрольные «Сирийской свободной армии» территории.

«Кроме того, бандформирования «Джебхат ан-Нусры» с привлечение так называемых «белых касок» готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габид и Калб-Луза, расположенных в 25 километрах северо-западнее Идлиба. Для этого туда доставлено 20 контейнеров с хлором», — заявил военный.

Совершенные этими боевиками-диверсантами провокации будут использоваться американскими военными как casus belli для ударов по сирийским проправительственным войскам и обвинении Дамаска в применении химоружия, добавил генерал. По словам генерала, все подготовленные американцами мероприятия будут широко освещаться в западных СМИ.

Еще 14 марта Россия предостерегла Вашингтон от удара по Дамаску со стороны международной коалиции, возглавляемой США, заявил в тот же день глава МИД России Сергей Лавров.

«Убежден, что нет оснований сомневаться в намерении, по крайней мере, некоторых представителей руководства США закрепиться там надолго, если не навсегда, и способствовать развалу Сирийской арабской республики. Для этого применяются различные методы», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Накануне, 13 марта, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что Москва располагает информацией о готовящейся сирийскими боевиками инсценировке применения Дамаском химоружия.

По словам Герасимова, цель провокации состоит в том, чтобы оправдать нанесение ракетного удара США по правительственным кварталам города. «У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях

в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты «белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции»,

— подчеркнул генерал.

В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам сирийской столицы, подчеркнул глава Генштаба ВС РФ. Герасимов отметил, что в Дамаске находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), а также военнослужащие военной полиции.

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — предупредил Герасимов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что последствия американского удара, угрожающего российским военным, будут «самыми тяжелыми».