«Мы один народ»: Усик и Ломаченко снялись в российском фильме

Украинские олимпийские чемпионы и чемпионы мира по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко приняли участие в документальном российском фильме о церкви и вере.Лента о православной церкви и вере была опубликована на ютуб-канале монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь, который находится в Орловской области.Кроме Усика и Ломаченко, в фильме были задействованы российские спортсмены: боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.Также в картине снялся митрополит канонической Украинской православной церкви Онуфрийс другими церковниками, которые рассказывают, что Украина, Беларусь и Россия — это единая Русь.Василий Ломаченко, среди прочего, говорит, что не прекратит общаться с россиянами, «просто потому, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. По сути, мы являемся одним народом. Когда я рос, все время думал, что мы единый народ, православные христиане».Александр Усик также заявил, что не прекратит дружить с теми, с кем дружил в России до войны: «Сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком?»