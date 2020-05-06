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«Мы один народ»: Усик и Ломаченко снялись в российском фильме

06 мая 2020, 15:10  •  60 • Украина

Украинские олимпийские чемпионы и чемпионы мира по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко приняли участие в документальном российском фильме о церкви и вере.

Лента о православной церкви и вере была опубликована на ютуб-канале монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь, который находится в Орловской области.

Кроме Усика и Ломаченко, в фильме были задействованы российские спортсмены: боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

Также в картине снялся митрополит канонической Украинской православной церкви Онуфрийс другими церковниками, которые рассказывают, что Украина, Беларусь и Россия — это единая Русь.

Василий Ломаченко, среди прочего, говорит, что не прекратит общаться с россиянами, «просто потому, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. По сути, мы являемся одним народом. Когда я рос, все время думал, что мы единый народ, православные христиане».

Александр Усик также заявил, что не прекратит дружить с теми, с кем дружил в России до войны: «Сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком?»

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