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Мы один народ: Лукашенко не признает Крым, белорусы выступили против
02 августа 2021, 11:30 • 561 • Политика
Несмотря на союзнические отношения России и Белоруссии, Минск до сих пор не признал Крым территорией России. Раньше подобное поведение обосновывалось неотвратимым введением санкции, которые могли бы обрушить белорусскую экономику. Однако сейчас все возможные санкции введены, а отношения Белоруссии с Западом находятся на "нулевом" уровне. Гражданское общество Белоруссии считает, что момент для признания Крыма русским настал
В Минске состоялась пресс-конференция республиканского общественного объединения "Гражданское согласие" по признанию Крыма неотъемлемой частью России.
Основным спикером выступил председатель "Гражданского согласия" Артём Агафонов. Содокладчиками мероприятия стали белорусский политик и общественный деятель, бывший лидер Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный и председатель оргкомитета по созданию политической партии "За Отечество" Андрей Иванов.
Также в мероприятии приняли участие председатель общественного объединения "За демократию, социальный прогресс и справедливость" Валерий Драко, руководитель военно-патриотического комплекса "Патриот" Валерий Перевощиков, председатель гражданского комитета "Отечество" Василий Зеликов, редактор журнала "Новая экономика" Виктор Саевич и другие общественные и политические деятели.
Во вступительной речи Агафонов призвал все политсилы страны, активистов, партии и движения, средства массовой информации поддержать инициативу "Гражданского согласия".
- сообщил Агафонов.
Затем выступил белорусский политик Василий Заднепряный.
"Рад, что инициатива Республиканской партии труда и справедливости по признанию статуса Крыма, высказанная в 2014 году по итогам референдума крымчан в прямом эфире белорусского телевидения, сейчас находит продолжение и усиление".
- заявил Василий Заднепряный.
По видеосвязи к собравшимся обратился глава землячества крымчан в Беларуси Андрей Лопацкий, заявив, что Крым для белорусских граждан является родным.
- подчеркнул глава диаспоры.
"Ни одно белорусское предприятие не может сопровождать торговлю документооборотом с крымскими предприятиями. Этим пользуются местные предприниматели, приклеивают название "Белорусские продукты" На Крымскую продукцию и продают. Так почему бы не вести открытую и прозрачную торговлю?" - задался вопросом Лопацкий.
"В вопросе признания Крыма не нужно смотреть на выгоду. Нужно проявить политическую волю", - высказал свою позицию Валерий Драко.
Это заявление вызвало одобрение участников.
В комментарии первому русскому телеканалу "Царьграду" лидер кампании Артём Агафонов заявил, что именно сегодня настал необходимый политический момент для признания Крыма российским.
- отметил Агафонов.
По итогам мероприятия участники решили опубликовать общую резолюцию о необходимости официального признания РБ Крыма российским и передать её главам России и Беларуси. Кроме того, лидер "Гражданского согласия" отметил, что сейчас готовится экспертный доклад, в котором примут участие специалисты, эксперты, политики, где будет, в том числе секторально, рассмотрено, почему следует Крым признать.
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