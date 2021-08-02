Мы один народ: Лукашенко не признает Крым, белорусы выступили против

Несмотря на союзнические отношения России и Белоруссии, Минск до сих пор не признал Крым территорией России. Раньше подобное поведение обосновывалось неотвратимым введением санкции, которые могли бы обрушить белорусскую экономику. Однако сейчас все возможные санкции введены, а отношения Белоруссии с Западом находятся на "нулевом" уровне. Гражданское общество Белоруссии считает, что момент для признания Крыма русским настал

В Минске состоялась пресс-конференция республиканского общественного объединения "Гражданское согласие" по признанию Крыма неотъемлемой частью России.

Основным спикером выступил председатель "Гражданского согласия" Артём Агафонов. Содокладчиками мероприятия стали белорусский политик и общественный деятель, бывший лидер Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный и председатель оргкомитета по созданию политической партии "За Отечество" Андрей Иванов.

Также в мероприятии приняли участие председатель общественного объединения "За демократию, социальный прогресс и справедливость" Валерий Драко, руководитель военно-патриотического комплекса "Патриот" Валерий Перевощиков, председатель гражданского комитета "Отечество" Василий Зеликов, редактор журнала "Новая экономика" Виктор Саевич и другие общественные и политические деятели.

Во вступительной речи Агафонов призвал все политсилы страны, активистов, партии и движения, средства массовой информации поддержать инициативу "Гражданского согласия".

Нужна политическая воля для признания Крыма российским. Сегодня отношения с Украиной на нуле, в нашем отношении введены санкции. Западу уже тоже всё равно, считает ли Беларусь российским Крым или украинским. При этом мы до сих пор не признаём целостность Союзного государства, территориальную целостность нашего союзника. Эту ситуацию необходимо менять. Поэтому мы дали старт нашей кампании, мы призываем власть обратить внимание на эту проблему,

- сообщил Агафонов.

Затем выступил белорусский политик Василий Заднепряный.

"Рад, что инициатива Республиканской партии труда и справедливости по признанию статуса Крыма, высказанная в 2014 году по итогам референдума крымчан в прямом эфире белорусского телевидения, сейчас находит продолжение и усиление".

В период неопределенности августе 2020 года, в период острой фазы политического кризиса, Россия, по сути, спасла нашу страну, не предала всех нас. И мы должны повернуться лицом к союзникам, выполнить свои союзнические обязательства. У нашей страны есть ресурсы, которые мы могли направить на сотрудничество и даже помощь Крыму. Например, мы могли бы оказать содействие в преодолении последствий наводнения в Крыму. Когда-то Беларусь помогла Молдове решить вопрос с поставками и реализацией молдавского вина. Что мешает сделать то же самое и с крымскими винами? Та же авиакомпания “Белавиа” могла бы решить свои экономические затруднения перенаправив поток авиалиний в Крым в разгар курортного сезона,

- заявил Василий Заднепряный.

По видеосвязи к собравшимся обратился глава землячества крымчан в Беларуси Андрей Лопацкий, заявив, что Крым для белорусских граждан является родным.

У нас Союзное государство Беларуси и России. Как так получается, что часть нашего государства не признаётся другой частью? Обычные люди уже давно сделали свой выбор. Конечно, необходимо признание и на другом уровне,

- подчеркнул глава диаспоры.

"Ни одно белорусское предприятие не может сопровождать торговлю документооборотом с крымскими предприятиями. Этим пользуются местные предприниматели, приклеивают название "Белорусские продукты" На Крымскую продукцию и продают. Так почему бы не вести открытую и прозрачную торговлю?" - задался вопросом Лопацкий.

"В вопросе признания Крыма не нужно смотреть на выгоду. Нужно проявить политическую волю", - высказал свою позицию Валерий Драко.

Это заявление вызвало одобрение участников.

В комментарии первому русскому телеканалу "Царьграду" лидер кампании Артём Агафонов заявил, что именно сегодня настал необходимый политический момент для признания Крыма российским.

Мы этой идеи придерживаемся с 2014 года. Прошёл референдум, крымчане сделали свой выбор, тогда как на Украине был государственный переворот. Евросоюз, например, всегда признаёт территориальную целостность своих стран. В нашем случае глупо рассчитывать на интеграцию, тогда как одна страна не признаёт границы другой страны. Мы намерены поменять эту ситуацию, запустить в обществе дискуссию, дождаться реакции властей. Последние 7 лет оппозицией велась негласная проукраинская пропаганда, сейчас же, после того как внимание оппозиции отвлечено другими вопросами, мы решили вновь поднять этот вопрос. Он давно созрел, слово за руководством нашей страны,

- отметил Агафонов.

По итогам мероприятия участники решили опубликовать общую резолюцию о необходимости официального признания РБ Крыма российским и передать её главам России и Беларуси. Кроме того, лидер "Гражданского согласия" отметил, что сейчас готовится экспертный доклад, в котором примут участие специалисты, эксперты, политики, где будет, в том числе секторально, рассмотрено, почему следует Крым признать.