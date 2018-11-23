«Мы очень быстро перевооружаемся»: Россию включили в тройку сильнейших стран мира

Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира, составленном Business Insider. Издание оценивало в том числе разнообразие вооружений, человеческие ресурсы, мобилизационный потенциал и уровень развития промышленности. При этом, по данным журналистов, Москва тратит на армию разы меньше, чем расположенный на третьем месте Пекин и лидирующий Вашингтон. По мнению экспертов, высокое положение ВС РФ может быть связано с более эффективным использованием бюджета и высокими темпами перевооружения, опережающими аналогичные показатели армий других стран.

Россия занимает второе место военной мощи среди всех держав мира, свидетельствует рейтинг издания Business Insider. При этом США заняли первое место, Китай — третье. В пятёрку сильнейших стран также вошли Индия и Франция.

«Каждая страна в данном рейтинге оценивается по разнообразию доступных ей вооружений и в особенности по объёму человеческих ресурсов. Также учитываются географические факторы, логистические возможности стран, их обеспеченность природными ресурсами и уровень развития промышленности», — отмечается в публикации.

Ядерное оружие добавляло участникам рейтинга баллы, однако при этом количество и масштаб этого вида вооружений не оказывал влияние на позицию государства. Кроме того страны НАТО также получили преимущество, так как «теоретически разделяют ресурсы» между собой.

Отмечается, что в 2018 году государства в своих военных стратегиях перешли от расчёта на локальные конфликты, таких как борьба с повстанцами, к глобальным конфликтам с другим государствами.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT отметил, что российская армия эффективно показала себя в сирийской операции.

«Наша армия проводит эффективнее учения. И это всё происходит не только на карте, но и в реальном применении войск в учебном театре военных действий с применением артиллерии, авиации и десантирования. Таким образом вырабатываются новейшие виды вооружения и средства доставки личного состава. Самое главное, какой эффект и какой результат получает армия, когда выполняет те или иные задачи», — сказал Шерин.

В то же время он отметил отметил, что «рейтинг не показывает боеготовность, а отражает только размер финансирования и численность вооружённых сил».

«Российский военный бюджет используется более эффективно. Конечно, существуют вопросы, которые требуют доработок и контроля. Российская Федерация обладает технологиями высокоточного оружия, имеет боеготовную армию», — заключил он.

Основываться на рейтинге Business Insider при оценке армий не следует, убеждён военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В разговоре с RT он подчеркнул, что оценивать вооружённые силы следует по опыту ведения боевых действий, которого, в частности, у Китая нет.

«Сопоставлять лабораторно силы тех или иных армий очень сложно. Тем более, что американская армия имеет опыт боевых действий, российская имеет, а вот китайская не имеет. За ней же находятся французская и английская армия, которые уже имеют такой опыт… Известно, что они 50 пунктов выбрали, по которым строили его, но этот рейтинг не отражает полностью состояние дела в тех или иных вооружённых силах», — сказал он.

Согласно данным издания, Россия тратит на вооружение $47 млрд, Китай $151 — млрд, а США — $647 млрд. По мнению Литовкина, это свидетельствует о гораздо более эффективном расходовании средств.

У России высокие темпы перевооружения, которые опережают аналогичные показатели США и Китая, заметил политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

«У нас самая высокая динамика перевооружения. Ни американцы, ни китайцы не могут с этим сравниться. Несмотря на небольшой бюджет, мы очень быстро перевооружаемся и у нас самая высокая динамика по созданию новых боевых систем и платформ. По многим сегментам мы всех сильно обогнали», — указал он в беседе с RT.

20 ноября президент России Владимир Путин отметил, что в целом темпы перевооружения войск в стране идут согласно плану.

«На середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска уже поставлено около 2 тыс. основных образцов вооружений и военной техники. Среди них 74 самолёта и вертолёта, 80 беспилотных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин», — сказал глава государства.

2 ноября Business Insider опубликовал рейтинг самых сильных армий в Европе, в котором Россия заняла первое место. Помимо стран НАТО в десятку вошли только Россия и Украина, ставшая десятой.

В опубликованном изданием всемирном рейтинге в число 25 сильнейших стран вошли девять членов Североатлантического альянса. При этом в рейтинге от марта 2017 года их было восемь — за это время свои позиции улучшила Испания.

По мнению Литовкина, сложившаяся ситуация, в которой страны НАТО наращивают свои вооружённые силы, может привести к гонке вооружений.

«Это может привести к гонке вооружения. А провоцирует её та страна, которая тратит больше всех денег на своё вооружение — Соединённые Штаты…», — резюмировал он.