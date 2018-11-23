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«Мы очень быстро перевооружаемся»: Россию включили в тройку сильнейших стран мира
23 ноября 2018, 00:24 • 79 • В России
Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира, составленном Business Insider. Издание оценивало в том числе разнообразие вооружений, человеческие ресурсы, мобилизационный потенциал и уровень развития промышленности. При этом, по данным журналистов, Москва тратит на армию разы меньше, чем расположенный на третьем месте Пекин и лидирующий Вашингтон. По мнению экспертов, высокое положение ВС РФ может быть связано с более эффективным использованием бюджета и высокими темпами перевооружения, опережающими аналогичные показатели армий других стран.
© Евгений Биятов / РИА Новости
Россия занимает второе место военной мощи среди всех держав мира, свидетельствует рейтинг издания Business Insider. При этом США заняли первое место, Китай — третье. В пятёрку сильнейших стран также вошли Индия и Франция.
Ядерное оружие добавляло участникам рейтинга баллы, однако при этом количество и масштаб этого вида вооружений не оказывал влияние на позицию государства. Кроме того страны НАТО также получили преимущество, так как «теоретически разделяют ресурсы» между собой.
Отмечается, что в 2018 году государства в своих военных стратегиях перешли от расчёта на локальные конфликты, таких как борьба с повстанцами, к глобальным конфликтам с другим государствами.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT отметил, что российская армия эффективно показала себя в сирийской операции.
«Наша армия проводит эффективнее учения. И это всё происходит не только на карте, но и в реальном применении войск в учебном театре военных действий с применением артиллерии, авиации и десантирования. Таким образом вырабатываются новейшие виды вооружения и средства доставки личного состава. Самое главное, какой эффект и какой результат получает армия, когда выполняет те или иные задачи», — сказал Шерин.
В то же время он отметил отметил, что «рейтинг не показывает боеготовность, а отражает только размер финансирования и численность вооружённых сил».
«Российский военный бюджет используется более эффективно. Конечно, существуют вопросы, которые требуют доработок и контроля. Российская Федерация обладает технологиями высокоточного оружия, имеет боеготовную армию», — заключил он.
Основываться на рейтинге Business Insider при оценке армий не следует, убеждён военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В разговоре с RT он подчеркнул, что оценивать вооружённые силы следует по опыту ведения боевых действий, которого, в частности, у Китая нет.
«Сопоставлять лабораторно силы тех или иных армий очень сложно. Тем более, что американская армия имеет опыт боевых действий, российская имеет, а вот китайская не имеет. За ней же находятся французская и английская армия, которые уже имеют такой опыт… Известно, что они 50 пунктов выбрали, по которым строили его, но этот рейтинг не отражает полностью состояние дела в тех или иных вооружённых силах», — сказал он.
Согласно данным издания, Россия тратит на вооружение $47 млрд, Китай $151 — млрд, а США — $647 млрд. По мнению Литовкина, это свидетельствует о гораздо более эффективном расходовании средств.
У России высокие темпы перевооружения, которые опережают аналогичные показатели США и Китая, заметил политолог, военный эксперт Иван Коновалов.
«У нас самая высокая динамика перевооружения. Ни американцы, ни китайцы не могут с этим сравниться. Несмотря на небольшой бюджет, мы очень быстро перевооружаемся и у нас самая высокая динамика по созданию новых боевых систем и платформ. По многим сегментам мы всех сильно обогнали», — указал он в беседе с RT.
20 ноября президент России Владимир Путин отметил, что в целом темпы перевооружения войск в стране идут согласно плану.
«На середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска уже поставлено около 2 тыс. основных образцов вооружений и военной техники. Среди них 74 самолёта и вертолёта, 80 беспилотных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин», — сказал глава государства.
2 ноября Business Insider опубликовал рейтинг самых сильных армий в Европе, в котором Россия заняла первое место. Помимо стран НАТО в десятку вошли только Россия и Украина, ставшая десятой.
В опубликованном изданием всемирном рейтинге в число 25 сильнейших стран вошли девять членов Североатлантического альянса. При этом в рейтинге от марта 2017 года их было восемь — за это время свои позиции улучшила Испания.
По мнению Литовкина, сложившаяся ситуация, в которой страны НАТО наращивают свои вооружённые силы, может привести к гонке вооружений.
«Это может привести к гонке вооружения. А провоцирует её та страна, которая тратит больше всех денег на своё вооружение — Соединённые Штаты…», — резюмировал он.
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