"Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах!". Полный текст инаугурационной речи Владимира Путина

Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья!

Приветствую всех граждан нашей великой Родины и соотечественников за рубежом. Всех, кто смотрит или слушает трансляцию этой торжественной церемонии. Всех, кто присутствует здесь, в исторических залах Кремля и на древней Соборной площади. В эти минуты, вступая в должность Президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом. Ответственность перед Россией, страной грандиозных побед и свершений. Перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле – вечный пример преданности Отчизне.

Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего, мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству, для меня это превыше всего.

От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплоченность, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. Еще раз хочу сказать спасибо. Спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы, граждане России, оказали мне на выборах президента нашей страны, считаю его огромным политическим капиталом и надежной моральной опорой. В этой поддержке вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше. Такая поддержка важна и для отстаивания наших позиций на международной арене, и для решительных действий, ради глубоких позитивных перемен внутри страны. Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать за них. Чтобы последовательно наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще явно недостаточно.

На прошедших в марте 2018 года выборах президента России Владимир Путин набрал 76,69% голосов.Фото: REUTERS

- Путь вперед не бывает простым. Это всегда сложный поиск. Но история не прощает только одного: безразличности и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности. Особенно сегодня, в переломное время, переломную эпоху, эпоху бурных изменений во всем мире. Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперед. Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России.

Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден: такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое. И отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты. А, значит, и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны.

Дорогие друзья! В этом году мы будем отмечать двадцатипятилетие Конституции России. Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России. Мы справились с труднейшими экономическими и социальными проблемами, осознали, что, меняясь вместе с миром, нельзя отрываться и от своих собственных корней, своей истории, многонациональной культуры. Мы поняли, что вся красота и вся сила в нашей самобытности и единстве. Мы научились отстаивать свои интересы, возродили гордость за Отечество, за наши традиционные ценности. Опыт показывает, что и сегодня нам нужно беречь достигнутое. И на этой основе, конечно, двигаться только вперед. Конечно, мы должны идти в ногу с глобальными переменами, выстраивать свою повестку прорывного развития, чтобы никакие преграды и обстоятельства не мешали нам самим и только самим определять свое будущее, воплощать в жизнь самые смелые наши планы и мечты.

При этом мы открыты к диалогу. Вместе с нашими партнерами будем активно продвигать интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете.

Владимир Путин: "Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству, для меня это превыше всего".Фото: REUTERS

Россия – сильный, активный, влиятельный участник международной жизни. Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечена. Будем и впредь уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание. Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего, для решения внутренних, самых насущных задач развития. Для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное. Вот что в центре нашей политики. Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека. Глубоко убежден, что между большими общенациональными задачами и повседневными, казалось бы, частными проблемами, запросами граждан абсолютно прямая связь. Потому что только так можно сформировать абсолютно необходимые условия для созидания и развития. И очень главно, очень важно атмосферу взаимной ответственности, поддержки и доверия обществе. Каждому важно понять, что только наша активная включенность в дела страны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразования – это все мы, граждане России. Чем больше людей, представителей любой профессии, любого социального статуса и уровня полномочий осознает значимость своей роли в улучшении жизни, тем эффективнее, быстрее будет наше движение вперед.

Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти. Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек. Чтобы к их предложениям, замечаниям, требованиям относились с должным вниманием. Чтобы такие понятия как репутация, честь, отзывчивость, открытость с тали нормой жизни для представителей всех уровней власти. Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и ученых, для людей творческого труда и активных неравнодушных граждан. Для всех, кто стремится к обновлению. Вижу в этом залог преемственности нашего стратегического курса и устойчивого развития России, рассчитывая здесь на новые идеи и подходы, на дерзновенность нашей молодежи, на ее способность стать настоящими лидерами перемен. На то, что молодые люди будут верны ценностям правды и справедливости, которые через всю свою жизнь пронесли наши старшие поколения. А их знания, закалка, мудрость, опыт наставников, безусловно, будут востребованы.

Объединив усилия всех, кто радеет з а страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей. Добьемся прорывов в науке и технологиях. Вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развития всех наших регионов. Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи, повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей. Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться еще больших успехов, чем их родители. Уважать и продолжать историю нашего Отечества.

Дорогие друзья! Как глава государства сделаю все, чтобы приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны. Мы знаем, что в 90-е и в начале 2000-х годов наряду с давно назревшими, абсолютно необходимыми историческими переменами на долю нашего Отечества и наших людей выпали очень тяжелые испытании. Многое, но далеко еще не все восстановлено, не все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, непростые задачи, и над их решением нам еще предстоит напряженно работать. Времени на раскачку нет. Но все мы хорошо помним, что за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда возрождалась, как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед. Убежден, что и сегодня мы добьемся прорывов, ведь мы – одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи.

И пусть любовь к Отечеству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия родной страны.

Мы обязательно добьемся успеха. Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах.

Благодарю вас.