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«Мы обнялись и плакали — это был конец»: как ложная тревога о запуске ракеты вызвала панику на Гавайях
14 января 2018, 13:24 • 492 • В мире
Паника среди жителей американского штата Гавайи, которых разбудили сообщения о приближающейся баллистической ракете, была вызвана ошибкой одного из сотрудников службы чрезвычайных ситуаций. Губернатор штата сообщил, что во время смены дежурств один из сотрудников случайно нажал кнопку, разослав тревожное сообщение на телефоны жителей архипелага и включив его в радио- и телетрансляцию. Людей особенно напугало, что, как подчёркивалось в оповещении, тревога не была ложной.
© imagebroker/globallookpress.com; KCNA/Reuters
Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге принёс жителям извинения за панику, вызванную сообщением о приближении к архипелагу баллистической ракеты. Чиновник пообещал принять меры, чтобы подобное происшествие не повторилось.
По словам губернатора, причиной инцидента стал человеческий фактор — во время передачи дежурной смены сотрудник службы чрезвычайных ситуаций HI-EMA по ошибке нажал не на ту кнопку на своем компьютере, в результате чего ложное сообщение было отправлено на мобильные телефоны жителей штата, а также на местные радиостанции и телеканалы.
Жители Гавайев получили сообщения на свои мобильные телефоны о приближении баллистической ракеты рано утром в субботу по местному времени. Сообщение содержало в себе слова «Это не учебная тревога» и предписывало немедленно искать убежище.
Кроме того, сообщение о тревоге было в автоматическом разослано на некоторые региональные телеканалы и радиостанции. В результате среди населения возникла паника, а власти объявили о ложной тревоге лишь спустя 40 минут после инцидента.
«Абсолютный ужас»
«У меня земля ушла из под ног, когда я услышала это предупреждение по радио этим утром. Это было чувство абсолютного ужаса», — написала одна из жительниц штата в Twitter.
Она разместила видеозапись, на которой автоматизированное сообщение проигрывалось по радио, блокируя основные передачи. В сообщении несколько раз повторяется, что оно не является учебным.
На другой видеозаписи, размещённой в Twitter, автоматизированное сообщение транслируется во время баскетбольного матча. Жителей призывают немедленно спустится в подвал и приготовиться к удару ракеты.
«Я спрятала детей в чулане и пошла обнять своего мужа, глубоко вздохнула и крепко обняла, потому что завтра уже бы не наступило. Мы обнялись и тихо плакали, потому что знали, что нам конец», — написала другая пользовательница Twitter.
На одной из видеозаписей, размещённых очевидцами в соцсетях, можно заметить, как граждане помогают детям спуститься в открытый канализационный люк, обсуждая, сколько времени осталось до удара.
«Сижу в подвале после того, как мне пришло это сообщение. Сирен воздушной тревоги не слышно. Новостей тоже нет», — написал один из очевидцев.
Сообщалось, что сообщения об отмене угрозы появились лишь спустя 40 минут. Губернатор Иге заявил, что система не была автоматизирована, и сотрудникам пришлось изменять протоколы вручную.
«У нас не было возможности автоматически разослать сообщение об отмене ложной тревоги. Пришлось делать это вручную, по этому на то, чтобы оповестить всех, ушло столько времени», — заявил он.
Ручная отмена
Согласно заявлению руководства HI-EMA, сотрудники начали процедуру отмены тревоги через три минуты после её начала. Через шесть минут после рассылки сообщения агентство активировало протокол отмены, который предотвратил рассылку новых сообщений и их включение на радиостанциях.
Ещё через 20 минут агентство разместило сообщение об ошибке на Facebook, которое затем продублировал в своём Twitter губернатор.
При этом отдельные сообщения о полной отмене тревоги поступили на телефоны гавайцев только в 8:45 утра по местному времени.
О том, что тревога была ложной, сообщили и в Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки, которое занимается мониторингом воздушного и космического пространства над США. Об отсутствии каких-либо признаков пусков или прохода рядом с островами баллистических ракет заявили и в Тихоокеанском командовании Вооружённых сил США.
При этом администратор HI-EMA Верн Мияги заявил, что такая простая активация системы предусмотрена тем, что предупреждение в случае настоящего пуска требуется разослать немедленно.
«Речь идёт о об окне в 20 минут от момента запуска до попадания… Поэтому у нашего дежурного есть полномочия нажать на кнопку. Он не обязан звонить мне или губернатору. У них есть полномочия нажать на кнопку», — приводит его слова телеканал ABC.
Руководство службы заверило жителей, что во избежания подобных происшествий, теперь дежурство будут вести два человека, которые будут принимать решение об активации режима тревоги.
Напомним, что в ноябре 2017 года КНДР заявила об успешном испытании нового типа межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Северокорейские власти утверждают, что ракета может поражать цели на всей территории США, а также способна нести тяжёлую ядерную боеголовку.
Согласно предварительному анализу, проведённому военными США, Японии и Южной Кореи, испытанная ракета «Хвасон-15» по своим характеристикам превосходит все предыдущие.
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