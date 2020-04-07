Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Главная / В России

«Мы облегчаем изоляцию»: в Петербурге отправленные на карантин больничные клоуны проводят онлайн-трансляции выступлений

07 апреля 2020, 16:30  •  53 • В России
Больничные клоуны из петербургской организации «Ленздравклоун» не могут выступать перед тяжелобольными детьми в онкодиспансерах и хосписах из-за эпидемии коронавируса. Но в организации нашли выход из ситуации, запустив онлайн-проект «Клоуны остались». Теперь артисты работают в формате видеотрансляций. Глава «Ленздравклоуна» Дарья Зарина рассказала RT о новых условиях работы и объяснила, почему сегодня больничные клоуны нужны маленьким пациентам даже сильнее, чем раньше.
 
© LenZdravClown
 

— Насколько сильно нынешний карантин ударил по работе больничных колунов?

— С началом карантина количество выходов у нас сократилось до нуля. Причём ещё до пандемии COVID-19 в больницах был карантин по гриппу, уже с начала февраля у нас не было выступлений. Многие дети сидят в больницах полностью закрытые уже второй месяц.

Изоляция — это вообще основная проблематика, с которой работают больничные клоуны. Ведь больница — уже изначально изоляционная история, дети там отрезаны от мира и без всяких карантинов. Волонтёры, в том числе мы, пытаемся для них эту изоляцию облегчить. Но теперь ситуация ухудшилась — дети находятся не только в этой больничной изоляции, а ещё и в изоляции из-за карантина. Соответственно, тревожности только прибавилось, и мы с этим работаем. 

Сейчас некоторые дети не могут видеться даже со своими родителями, из-за карантина никто вообще не может их посещать. Правда, клиники, с которыми мы работаем, чаще специализируются на онкологических заболеваниях, и там мамы, конечно, как были со своими детьми, так внутри больниц с ними и остались. Но вот с папами, например, дети увидеться уже не могут, не могут выйти погулять, а во многих больницах не могут даже из своей палаты сейчас выйти. Поэтому больничные клоуны очень актуальны — когда мы начали обращаться к больницам с нашим новым форматом, за нас буквально хватались.

— Как вам удалось организовать работу в формате онлайн-трансляций?

— С момента введения ограничительных мер мы успели вывезти необходимые для работы декорации и распределить их по домам нашей рабочей группы. Сейчас мы выставляем декорации и работаем из дома. Это немножко сложно делать, потому что домашний интернет иногда не очень хорошо работает, но мы пытаемся как-то справляться.

Выступления сейчас проходят в формате прямой трансляции, это конференция в Zoom. В больницах, с которыми мы работаем, обычно есть большие телевизоры в игровой комнате — там дети и смотрят наши трансляции. Сейчас с нами полноценно работают уже несколько медучреждений. На этой неделе мы подключим ещё павловский хоспис.

— Получается держаться на плаву в таких сложных условиях? Поступает ли вам какая-то помощь?

— Нам очень повезло, потому что ещё до начала эпидемии мы выиграли президентский грант. Как только началась история с коронавирусом, мы предложили переориентировать эти средства именно на работу в условиях карантина, и нам позволили это сделать.

Карантины в больницах — например, из-за того же гриппа — бывали и раньше, поэтому морально я уже была готова к подобному формату, хотела его внедрять.

— Появились ли сложности во взаимодействии с аудиторией после перехода на онлайн-трансляции?

— Понятное дело, что взаимодействие во время прямых трансляций не то, что  время живых выступлений. Контакт с детьми, естественно, сейчас немного другой. Одно дело, когда ты с мамой, например, на кухне разговариваешь, и совсем другое — когда вы общаетесь по скайпу. Конечно, какая-то погрешность есть, этого не избежать. Но мы перестраиваемся под новый формат, и дети тоже перестраиваются. Может, недели через три мы эту погрешность сгладим.

С другой стороны, есть какое-то «новое узнавание». Когда у нас проходили первые трансляции, дети бесконечно пытались убедиться, что это действительно мы, спрашивали: «Это правда вы? Правда вы?» То есть им важно опереться на что-то знакомое.

Мы быстро поняли, что сейчас нужно «выезжать» на нашем старом репертуаре — если вживую в больнице все эти шутки уже показались бы детям заезженными, то тут мы их снова выдаём, и они отлично работают, потому что это как раз опора на «знакомое».

Пока что мы работаем с теми клиниками, в которых уже выступали вживую, то есть дети нас знают. При этом у нас есть и новые хосписы на очереди, которые мы тоже планируем подключать у нашему проекту.

— Насколько тяжело вообще было осуществить переход на новый формат?

— Сам переход на онлайн-трансляции — это, конечно стрессовая история. Плюс, когда ты в больнице, там всё-таки есть хоть какой-то воздух — ты можешь переходить из палаты в палату, есть время на передышку. А во время онлайн-трансляции ты должен держать этот нерв все 45 минут. 

Зато сейчас мы так сильно нужны, что сам этот факт уже очень сильно вдохновляет. Я думаю, что вскоре всё настроится и наладится. Новые форматы — это всегда непросто. Я думаю, что после пандемии мы всю эту структуру сохраним, это всё не зря и надолго. Мы также обсуждаем партнёрство с другими организациями, которые могут проводить для детей в больницах, например, занятия по рисованию в онлайн-формате.

— Почему люди идут в эту непростую профессию? Как становятся больничными клоунами? 

— Лично моя история началась в 2009 году. У меня была какая-то смутная идея, что я хочу быть клоуном, но она никак не реализовывалась. И тут я прочитала, что есть волонтёрский проект с больничными клоунами в Москве. Я связалась с ребятами и хотела поехать к ним поучиться, а мне предложили запустить аналогичную волонтёрскую организацию в Санкт-Петербурге. 

Со временем стало понятно, что пора переходить на профессиональные рельсы, потому что когда ты три раза в неделю работаешь за бесплатно — это неправильно. Мы переориентировались, и сейчас все наши клоуны работают за деньги у нас под контролем. 

При этом для больниц наши вступления бесплатны, работу артистов мы оплачиваем из тех средств, которые собираем с помощью фандрайзеров и спонсоров. К счастью, сейчас благодаря гранту, который у нас есть, мы не «просели» с началом эпидемии и можем продолжать платить нашим клоунам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
06 апреля 2020, 16:30
«Это новая инфекция, мы её только изучаем»: патологоанатом — об изменениях в организме, вызываемых COVID-19
06 апреля 2020, 22:30
«Кто-то же должен это делать»: как владелица антикварного салона оставила бизнес и ушла работать волонтёром в Коммунарку
06 апреля 2020, 20:30
«Незаконные попытки»: как некоторые компании вынуждают сотрудников выходить на работу в нерабочую неделю
07 апреля 2020, 16:00
Сергей Шойгу приказал подготовить госпитальное судно «Иртыш» для больных коронавирусом
06 апреля 2020, 23:30
Из Бишкека и Дакки: Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы
06 апреля 2020, 20:00
Геннадий Зюганов: «В России 10 миллионов гастарбайтеров, останавливать стройки - опасно!»
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о т...
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфи...
07 апреля 2020, 01:35
Итальянский борщ для русских медиков порвал соцсети Украины (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 апреля 2020, 22:35
Россия согласилась на американские условия торговли нефтью
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить перед публикой
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
02 апреля 2020, 11:35
"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал изнанку жизни в США
04 апреля 2020, 03:35
Скабеева: Чехи показали "образцовую подлость"
05 апреля 2020, 13:30
«Муж от счастья прыгает»: принявшему христианство египтянину дали статус беженца в России
04 апреля 2020, 00:35
Коронавирус на Украине и в Белоруссии (Ростислав Ищенко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.