«Мы обеспечили перемирие»: как России и Турции удалось предотвратить гуманитарную катастрофу в Идлибе

В Анкаре отметили важность совместных действий Турции и России при урегулировании ситуации в Идлибе. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что двум странам удалось предотвратить гуманитарную катастрофу в этом сирийском регионе. Он также отметил, что одной из самых результативных площадок по Сирии стала Астана. Эксперты отмечают, что странам действительно удалось избежать огромных потерь среди населения САР, но при этом указывают на особую заинтересованность Турции в предотвращении крупных военных действий в Идлибе, находящемся у самых её границ. В МИД РФ заявили, что в сирийской провинции до сих пор имеются трудности с созданием демилитаризованной зоны, подчеркнув серьёзные усилия турецкой стороны по выполнению совместного с Россией меморандума.

Турция и Россия смогли предотвратить гуманитарную катастрофу в Идлибе. Об этом заявил Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, прокомментировавший совместные усилия Анкары и Москвы по урегулированию ситуации в Сирии.

«Мы с Россией обеспечили в Идлибе перемирие, и это то, чего никто не смог до этого сделать. Около 3,5 млн человек остались бы под бомбами, половина стала бы беженцами, но мы это предотвратили. Но на этом не останавливаемся. Есть еще разработка сирийской Конституции. Мы продолжаем переговоры с Россией», — заявил Калын, выступая на форуме «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего» в Анкаре.

Он также отметил, что одной из главных переговорных площадок по Сирии стала Астана и именно там проходят наиболее результативные встречи.

Напомним, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее договорились создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооружённой оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб. Меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации был подписан министрами обороны России и Турции 17 сентября по итогам переговоров в Сочи.

Это решение помогло предотвратить наступление правительственных войск Сирии в Идлибе.

Военное преимущество Москвы и Анкары

Эксперты отмечают, что именно Москва и Анкара смогли мобилизовать усилия и договориться о создании демилитаризованной зоны. По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, решительные действия в регионе были особенно необходимы в связи с появившимися сообщениями о возможных провокациях в этой зоне с применением фосфора.

«Эти две страны располагают наиболее серьёзными военными группировками, которые знают, как проводить подобного рода операции. Россия и Турция принудили противника ретироваться, покинуть территорию и прекратить гуманитарную катастрофу. Нельзя забывать, что там проживает большое количество мирных жителей, и если бы там началась полномасштабная операция, наверняка были бы огромные потери среди них», — подчеркнул Топорнин.

Заявления Калына об успехах России и Турции в Идлибе также могут быть своего рода посланием Москве, отмечает востоковед Сергей Демиденко, доцент Института общественных наук РАНХиГС.

«Турция посылает сигналы нам (России. — RT) о том, что в Идлибе у них нет другой заинтересованности, кроме как контролировать эту зону», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Идлиб находится менее чем в 100 км от турецкой границы. Анкаре выгодно мирное урегулирование в этой зоне, так как, если бы началось серьёзное давление на террористов, Турция стала бы первой страной, которая бы от этого пострадала.

Сирийские правительственные силы осматривают Идлиб.

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«Чревато обострением обстановки на Балканах»: МИД России обвинил Косово в начале торговой войны с Сербией «Сейчас в Идлибе происходит очень много пересечений интересов, в том числе и Турции. Идлиб является регионом максимальной концентрации непримиримой сирийской оппозиции», — отметил эксперт, добавив, что на стороне оппозиции находятся как протурецкие силы, так и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Если бы правительственные сирийские силы начали наступление, они могли бы быть уничтожены.

Проблемы урегулирования в Идлибе

Отметим, что, в соответствии с меморандумом о стабилизации, к 15 октября на этой территории, находящейся в зоне ответственности Турции, должна была быть создана демилитаризованная зона глубиной 15—20 км с отводом тяжёлых вооружений и выводом группировок радикалов. 10 октября Турция сообщила о завершении вывода тяжёлого вооружения из Идлиба. Однако Анкара попросила отложить начало совместного патрулирования в провинции в связи с неспособностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.

Зарубежные лидеры отметили, что подписание меморандума помогло избежать гуманитарного кризиса в регионе. Так, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что договор по Идлибу является очень важным. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте высоко оценил роль Москвы в демилитаризации этого сирийского региона. 18 октября Россия и Турция сообщили ООН о продлении соглашения по сирийскому Идлибу.

Однако, в российском МИД отмечают, что проблемы в этой зоне всё ещё остаются. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что тесное взаимодействие с турецкими партнёрами осложняется тем, что боевики, аффилированные с террористической организацией «Аль-Каида»**, совершают нападения на сирийскую армию, как это произошло на прошлой неделе в районе Джирин.

«Подобные кровавые провокации свидетельствуют о том, что, несмотря на серьёзные усилия турецкой стороны по выполнению совместного с Россией меморандума от 17 сентября, трудности с созданием демилитаризованной зоны в Идлибе сохраняются», — заявила она на брифинге 22 ноября.

Ранее, 20 ноября, глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл в Сочи встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Они обсудили дальнейшую работу по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.

«Та динамика, которую мы набрали после подписания документов в Сочи по Идлибу, требует поддержки, чтобы, не сбавляя темпа, решить оставшиеся вопросы», — заявил российский министр.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.