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«Мы оба аутсайдеры»: Макрон нашел у себя и Трампа много общего
11 ноября 2018, 18:54 • 70 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал себя и американского лидера Дональда Трампа аутсайдерами среди классических политиков и рассказал, что у них есть много общего.
В комментарии CNN французский президент отметил, что они с Трампом являются союзниками в борьбе с терроризмом и, несмотря на некоторые противоречия, им «неплохо» удается работать вместе.
В то же время, пояснил Макрон, они с Трампом придерживаются разных позиций в вопросах торговли и климата. Кроме того, добавил президент Франции, он, в отличие от Трампа, верит в сотрудничество между народами и во взаимную выгоду такого сотрудничества.
Ранее Эммануэль Макрон отмечал, что, в отличие от президента США, не решает политические и дипломатические вопросы через твиттер.
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