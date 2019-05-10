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«Мы ничего не забыли»: как в России встретили 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2019, 00:09 • 80 • В России
Праздничные мероприятия по всей России в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне собрали более 10 млн человек. В организации памятных акций были задействованы свыше 150 тыс. добровольцев, за безопасность отвечали более 180 тыс. сотрудников МВД. Во многих российских городах прошли военные парады и шествия «Бессмертного полка». Как заявил президент Владимир Путин, парады и шествия проводятся в честь поколения победителей, а не для того, чтобы «побряцать оружием и кого-то попугать».
© Агенство городских новостей «Москва» / Иванко Игорь
В четверг, 9 мая, в России отмечают 74-я годовщину победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. По всей стране прошли торжественные парады и памятные шествия.
По традиции, на Красной площади в Москве прошёл главный военный парад страны, в котором было задействовано свыше 13 тыс. военнослужащих и более 130 единиц техники. Из-за погодных условий была отменена воздушная часть смотра.
Вместе с тем в рамках мероприятия состоялась премьера российского автомобиля Aurus Senat в кузове «кабриолет». На них перед парадными расчётами проехали министр обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков.
Перед началом парада Победы с речью выступил президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что в настоящее время в некоторых странах «осознанно искажают события войны» и делают кумирами тех, кто прислуживал нацистам. По его словам, потомки поколения победителей должны «защитить подлинных героев».
Российский лидер подчеркнул, что уроки прошедшей войны не утратили своей актуальности. Он призвал все страны осознать общую ответственность за создание эффективной и равной для всех системы безопасности.
«Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе, неисчислимые страдания. Мы ничего не забыли, всё помним и свято чтим доблесть солдат Победы. Это именно в их честь — наши военные парады, гром салютов и колонны «Бессмертного полка»», — заметил президент РФ.
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Отметим, что за парадом с трибун, расположенных у стен Кремля, также наблюдали премьер-министр Дмитрий Медведев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, послы США и Великобритании Джон Хантсман и Лори Бристоу, а также председатель парламента (Национального совета) Словакии Андрей Данко.
«Никогда не думал, что смогу поблагодарить на Красной площади за освобождение нашей родины. Для меня это большая честь», — написал он на своей странице в Facebook.
Своим мнением об увиденном также поделился спецпредставитель МИД по российско-американским связям Стивен Сигал.
«Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев», — заявил американский актёр в интервью телеканалу «Звезда».
После завершения парада Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Кроме того, в Кремле состоялся торжественный приём от имени президента РФ в честь 74-й годовщины Победы.
Праздничные мероприятия завершатся салютом. В Москве он начнётся в 22:00 и будет продолжаться в течение десяти минут. За это время будет сделано 10 тыс. залпов.
«Бессмертный полк»
В память о родных и близких на улицы российских городов вышли миллионы людей, принявших участие в акции «Бессмертный полк».
Самая многочисленная акция состоялась в Санкт-Петербурге, где свыше 1 млн человек прошли по Невскому проспекту. Утром в городе также состоялся парад Победы, в котором были задействованы свыше 4,5 тыс. военнослужащих, около 130 образцов военной и специальной техники, включая более 20 самолётов и вертолётов.
Рекордное число участников акции «Бессмертный полк» было зафиксировано в Краснодаре. Впервые за годы её проведения на шествие вышли 110 тыс. человек.
Кроме того, в Ростове-на-Дону прошёл самый масштабный парад военной техники на юге России. В нём были задействованы более 3 тыс. военнослужащих и свыше 60 единиц техники, включая легендарные танк Т-34-85 и боевую машину артиллерии «Катюша».
В Новосибирске в колонне «Бессмертного полка» шёл каждый шестой житель города — всего около 250 тыс. человек. В Казани на улицы города вышли почти 170 тыс. жителей, в Екатеринбурге — свыше 130 тыс.
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В Сахалинской области участниками акции стали порядка 30 тыс. жителей региона.
Наряду с этим одним из 25 тыс. участников шествия «Бессмертного полка» в Ярославле стал дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. Ещё 20 тыс. человек вышли на шествие во Владикавказе.
В Крыму в акции «Бессмертный полк» приняли участие примерно 83 тыс. человек. При этом в Севастополе во время шествия по улицам пронесли георгиевскую ленту длиной 300 м и шириной 7 м.
В Грозном шествие возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. В общей сложности в республике память ветеранов почтили свыше 15 тыс. человек.
В российской столице акция собрала около 700 тыс. участников. С фотографиями своих предков по улицам Москвы прошли Владимир Путин, мэр города Сергей Собянин, народный артист СССР Василий Лановой, генерал-полковник запаса Сергей Макаров, а также 75 французских офицеров. Добавим, что в Подмосковье в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 790 тыс. человек.
Наряду с этим в пресс-службе Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» сообщили, что в мероприятиях, посвящённых празднованию 74-летия Дня Победы, приняли участие более 150 тыс. добровольцев по всей стране.
При этом за обеспечение безопасности на праздничных мероприятиях отвечали более 180 тыс. сотрудников МВД.
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