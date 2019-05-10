«Мы ничего не забыли»: как в России встретили 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне

Праздничные мероприятия по всей России в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне собрали более 10 млн человек. В организации памятных акций были задействованы свыше 150 тыс. добровольцев, за безопасность отвечали более 180 тыс. сотрудников МВД. Во многих российских городах прошли военные парады и шествия «Бессмертного полка». Как заявил президент Владимир Путин, парады и шествия проводятся в честь поколения победителей, а не для того, чтобы «побряцать оружием и кого-то попугать».

В четверг, 9 мая, в России отмечают 74-я годовщину победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. По всей стране прошли торжественные парады и памятные шествия.

По традиции, на Красной площади в Москве прошёл главный военный парад страны, в котором было задействовано свыше 13 тыс. военнослужащих и более 130 единиц техники. Из-за погодных условий была отменена воздушная часть смотра.

Вместе с тем в рамках мероприятия состоялась премьера российского автомобиля Aurus Senat в кузове «кабриолет». На них перед парадными расчётами проехали министр обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков.

Перед началом парада Победы с речью выступил президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что в настоящее время в некоторых странах «осознанно искажают события войны» и делают кумирами тех, кто прислуживал нацистам. По его словам, потомки поколения победителей должны «защитить подлинных героев».

«В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте — победа над фашизмом, возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут так же, в считанные недели, подмять под себя и Советский Союз — тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло!» — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что уроки прошедшей войны не утратили своей актуальности. Он призвал все страны осознать общую ответственность за создание эффективной и равной для всех системы безопасности.

«Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе, неисчислимые страдания. Мы ничего не забыли, всё помним и свято чтим доблесть солдат Победы. Это именно в их честь — наши военные парады, гром салютов и колонны «Бессмертного полка»», — заметил президент РФ.

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Отметим, что за парадом с трибун, расположенных у стен Кремля, также наблюдали премьер-министр Дмитрий Медведев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, послы США и Великобритании Джон Хантсман и Лори Бристоу, а также председатель парламента (Национального совета) Словакии Андрей Данко.

«Никогда не думал, что смогу поблагодарить на Красной площади за освобождение нашей родины. Для меня это большая честь», — написал он на своей странице в Facebook.

Своим мнением об увиденном также поделился спецпредставитель МИД по российско-американским связям Стивен Сигал.

«Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев», — заявил американский актёр в интервью телеканалу «Звезда».

После завершения парада Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Кроме того, в Кремле состоялся торжественный приём от имени президента РФ в честь 74-й годовщины Победы.

Праздничные мероприятия завершатся салютом. В Москве он начнётся в 22:00 и будет продолжаться в течение десяти минут. За это время будет сделано 10 тыс. залпов.

«Бессмертный полк»

В память о родных и близких на улицы российских городов вышли миллионы людей, принявших участие в акции «Бессмертный полк».

Как заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по всей территории РФ состоялось 3700 мероприятий, которые собрали более 10 млн человек.

Самая многочисленная акция состоялась в Санкт-Петербурге, где свыше 1 млн человек прошли по Невскому проспекту. Утром в городе также состоялся парад Победы, в котором были задействованы свыше 4,5 тыс. военнослужащих, около 130 образцов военной и специальной техники, включая более 20 самолётов и вертолётов.

Рекордное число участников акции «Бессмертный полк» было зафиксировано в Краснодаре. Впервые за годы её проведения на шествие вышли 110 тыс. человек.

Кроме того, в Ростове-на-Дону прошёл самый масштабный парад военной техники на юге России. В нём были задействованы более 3 тыс. военнослужащих и свыше 60 единиц техники, включая легендарные танк Т-34-85 и боевую машину артиллерии «Катюша».

В Новосибирске в колонне «Бессмертного полка» шёл каждый шестой житель города — всего около 250 тыс. человек. В Казани на улицы города вышли почти 170 тыс. жителей, в Екатеринбурге — свыше 130 тыс.

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В Сахалинской области участниками акции стали порядка 30 тыс. жителей региона.

Наряду с этим одним из 25 тыс. участников шествия «Бессмертного полка» в Ярославле стал дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. Ещё 20 тыс. человек вышли на шествие во Владикавказе.

В Крыму в акции «Бессмертный полк» приняли участие примерно 83 тыс. человек. При этом в Севастополе во время шествия по улицам пронесли георгиевскую ленту длиной 300 м и шириной 7 м.

В Грозном шествие возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. В общей сложности в республике память ветеранов почтили свыше 15 тыс. человек.

В российской столице акция собрала около 700 тыс. участников. С фотографиями своих предков по улицам Москвы прошли Владимир Путин, мэр города Сергей Собянин, народный артист СССР Василий Лановой, генерал-полковник запаса Сергей Макаров, а также 75 французских офицеров. Добавим, что в Подмосковье в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 790 тыс. человек.

Новым Главкомом ВМФ России назначен адмирал-подводник «Все эти парады, все шествия — не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей. И эти знаки внимания к ним мы уделяем именно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества», — подчеркнул президент РФ.

Наряду с этим в пресс-службе Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» сообщили, что в мероприятиях, посвящённых празднованию 74-летия Дня Победы, приняли участие более 150 тыс. добровольцев по всей стране.

При этом за обеспечение безопасности на праздничных мероприятиях отвечали более 180 тыс. сотрудников МВД.