Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Украина

«Мы не вмешиваемся»: «спец по всему» Зеленский испугался вопросов о выборах в США

08 октября 2020, 16:45  •  88 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский может обсуждать протесты в Хабаровске, «отравление» российского оппозиционера Навального, рассуждать о Европе и давать советы Белоруссии, однако, когда речь заходит о США, он уходит от ответа.

Так прокомментировал недавнее интервью украинского лидера западному изданию «Politico» в эфире телеканала «Россия 1» историк и политолог Владимир Корнилов.

«Вообще, интервью поразительное. Спрашивает его корреспондент: а что Хабаровск? Да! Хабаровск. Зеленский комментирует, он спец по Хабаровску. Навальный — конечно же», — обратил внимание эксперт, добавив, Зеленский показал себя спецом и по Белоруссии, рассуждая о Тихановской и Лукашенко.

Говорил он и про Украину.

«Но видели, как задали вопрос про выборы в США? Сразу же — нет-нет, что вы, мы не вмешиваемся в выборы других стран. Есть одна страна, которую Зеленский комментировать не может. Всё остальное — пожалуйста, Зеленский спец по всему», — подчеркнул Корнилов.

Позже в своём блоге политолог добавил:

«Когда зашла речь о США, вот тут Зе сказал, как отрезал: „Мы не вмешиваемся‟. США — это табу! А то ведь по рукам надают».

Отметим, президент Владимир Зеленский в интервью на вопрос об американских выборах журналисту европейского издания ответил:

«Прежде всего, для нас очень важно, чтобы Украина не вмешивалась в выборы любой страны — сейчас мы говорим об Америке, в частности, не вмешивалась в политику наших стратегических партнёров».

«Вы должны меня понять, я президент Украины, а не другой страны. Мы не будем вмешиваться в выборы и во всё, что может потом быть использовано как вмешательство. Что касается уголовных дел — этим занимаются наши правоохранители.

Я даже не хочу владеть всей информацией, и, по моим полномочиями, я не могу владеть всей информацией о ходе того или иного уголовного дела на Украине», — заявил он, комментируя скандал с вице-президентом США Байденом и «Бурисмой».

Полный текст интервью Зеленского европейскому изданию Politico Europe опубликован на сайте президента Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
07 октября 2020, 21:30
Отказ от «Минска-2» — это продолжение репрессий на Украине
08 октября 2020, 14:00
Владимир Зеленский продал Николаев англичанам за возможность купить британские военные катера
08 октября 2020, 14:55
«По примеру СССР». Кузьмин рассказал, кто, когда и зачем на самом деле развалит Украину
07 октября 2020, 21:30
Кулеба: Украина готова разместить базу НАТО в Николаевской области
08 октября 2020, 03:00
RTA: Дождётся ли Молдова денег от МВФ?
07 октября 2020, 21:30
В Одесский морской порт зашел британский эсминец
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином...
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел...
08 октября 2020, 04:50
Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хва...
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2020, 12:40
В Германии заподозрили США в инсценировке отравления Навального
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
02 октября 2020, 23:15
"Это был бы крах": Вильнюс не скрывает страха из-за решения Лукашенко сменить порты
02 октября 2020, 02:10
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
03 октября 2020, 16:40
Скандал на Украине: Ан-26 разбился из-за того, что пропускал борт с сыном командующего ВВС?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.