«Мы не вмешиваемся»: «спец по всему» Зеленский испугался вопросов о выборах в США

Президент Украины Владимир Зеленский может обсуждать протесты в Хабаровске, «отравление» российского оппозиционера Навального, рассуждать о Европе и давать советы Белоруссии, однако, когда речь заходит о США, он уходит от ответа.Так прокомментировал недавнее интервью украинского лидера западному изданию «Politico» в эфире телеканала «Россия 1» историк и политолог Владимир Корнилов.«Вообще, интервью поразительное. Спрашивает его корреспондент: а что Хабаровск? Да! Хабаровск. Зеленский комментирует, он спец по Хабаровску. Навальный — конечно же», — обратил внимание эксперт, добавив, Зеленский показал себя спецом и по Белоруссии, рассуждая о Тихановской и Лукашенко.Говорил он и про Украину.«Но видели, как задали вопрос про выборы в США? Сразу же — нет-нет, что вы, мы не вмешиваемся в выборы других стран. Есть одна страна, которую Зеленский комментировать не может. Всё остальное — пожалуйста, Зеленский спец по всему», — подчеркнул Корнилов.Позже в своём блоге политолог добавил:«Когда зашла речь о США, вот тут Зе сказал, как отрезал: „Мы не вмешиваемся‟. США — это табу! А то ведь по рукам надают».Отметим, президент Владимир Зеленский в интервью на вопрос об американских выборах журналисту европейского издания ответил:«Прежде всего, для нас очень важно, чтобы Украина не вмешивалась в выборы любой страны — сейчас мы говорим об Америке, в частности, не вмешивалась в политику наших стратегических партнёров».«Вы должны меня понять, я президент Украины, а не другой страны. Мы не будем вмешиваться в выборы и во всё, что может потом быть использовано как вмешательство. Что касается уголовных дел — этим занимаются наши правоохранители.Я даже не хочу владеть всей информацией, и, по моим полномочиями, я не могу владеть всей информацией о ходе того или иного уголовного дела на Украине», — заявил он, комментируя скандал с вице-президентом США Байденом и «Бурисмой».Полный текст интервью Зеленского европейскому изданию Politico Europe опубликован на сайте президента Украины.