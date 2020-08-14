Мы не вмешиваемся. Польша призвала Белоруссию провести новые выборы

С такой инициативой в пятницу выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Наши действия не будут вмешательством во внутренние дела соседа. Мы можем и должны протянуть белорусам руку помощи. Мы призываем власти Белоруссии рассмотреть возможность новых свободных выборов, - отметил он.

Глава польского правительства также озвучил план "поддержки Белоруссии", который в основном заключается в предоставлении помощи "репрессированным". В частности, Польша готова предоставить им политическое убежище. Кроме того, Моравецкий пообещал льготы и стипендии для белорусских студентов и учёных, которые хотят учиться или работать в Польше.

Напомним, что ранее с призывом провести новые выборы с привлечением международных наблюдателей выступил госсекретарь США Майк Помпео. Заметим, что США с самого начала выражали сомнение в официальных данных белорусского ЦИК. В первые дни после оглашения предварительных результатов Вашингтон призвал Минск обнародовать "реальные цифры" голосов избирателей.

В пятницу Центризбирком Белоруссии озвучил окончательные результаты выборов. За действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его соперницу Светлану Тихановскую - 10,1%.