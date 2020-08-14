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Мы не вмешиваемся. Польша призвала Белоруссию провести новые выборы
14 августа 2020, 23:05 • 52 • Политика
Власти Польши призвали Белоруссию провести новые президентские выборы и допустить на них международных наблюдателей. Варшава тут же оговорилась: мы не вмешиваемся.
С такой инициативой в пятницу выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Глава польского правительства также озвучил план "поддержки Белоруссии", который в основном заключается в предоставлении помощи "репрессированным". В частности, Польша готова предоставить им политическое убежище. Кроме того, Моравецкий пообещал льготы и стипендии для белорусских студентов и учёных, которые хотят учиться или работать в Польше.
Напомним, что ранее с призывом провести новые выборы с привлечением международных наблюдателей выступил госсекретарь США Майк Помпео. Заметим, что США с самого начала выражали сомнение в официальных данных белорусского ЦИК. В первые дни после оглашения предварительных результатов Вашингтон призвал Минск обнародовать "реальные цифры" голосов избирателей.
В пятницу Центризбирком Белоруссии озвучил окончательные результаты выборов. За действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его соперницу Светлану Тихановскую - 10,1%.
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