«Мы не уйдём, если они не заплатят нам»: Трамп пригрозил Ираку «значительными санкциями» за враждебность

Против Ирака будут введены «очень значительные санкции», если страна предпримет действия, которые покажутся недопустимыми Вашингтону. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после того, как иракский парламент принял решение о выводе иностранного контингента с территории республики. По словам главы Белого дома, американские войска не уйдут из Ирака, пока США не получат компенсацию за построенную там авиабазу. В Совфеде заметили, что такое поведение Вашингтона должно стать «недвусмысленным сигналом» для всех государств, сотрудничающих с США в военной сфере.

Ирак в случае проявления негативного отношения к Соединённым Штатам Америки столкнётся с санкциями, предупредил президент США Дональд Трамп на фоне решения иракского парламента о выводе иностранных войск с территории республики.

«Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введём санкции против Ирака, очень значительные санкции», — сказал Трамп.

Он добавил, что если вывод американского военного контингента будет проходить в недружелюбной обстановке, то Багдад ожидают такие финансовые ограничения, с которыми ему ещё не приходилось сталкиваться. По словам главы Белого дома, на этом фоне рестрикции против Ирана будут выглядеть «какими-то скучными».

«У нас есть очень дорогая авиабаза, которая находится там. Её строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдём, если они не заплатят нам за неё», — добавил президент США.

Как считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, такое заявление — «недвусмысленный сигнал» остальным союзникам США, на территории которых находятся американские военные и базы.

«Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей мира и демократии. На поверку как только игра заходит не по американским правилам — тут и «сказке» совсем другой конец: презрение к суверенитету союзников, штрафы и санкции непокорным, несогласованные и оголтелые угрозы оппонентам, чреватые их ответными мерами, в том числе в адрес ничего не помышлявших союзников», — написал сенатор в Facebook.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с РИА Новости отметил, что в мире становится всё меньше государств, которые готовы смириться с пренебрежением к собственному суверенитету.

«Решение парламента Ирака — это, пожалуй, самый чувствительный удар по политике США на Ближнем Востоке», — сказал Клинцевич.

Добавим, что с призывом к Багдаду также обратились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры западных государств призвали Ирак продолжать оказывать необходимую поддержку международной коалиции по борьбе с ИГ*.

Наряду с этим премьер Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре с президентом Ирака Бархамом Салехом заверил, что Рим продолжит оказывать Багдаду помощь в стабилизации ситуации в стране и борьбе с терроризмом.

Накануне парламент Ирака на экстренном заседании проголосовал за отмену иностранного военного присутствия в стране, запрет на использование воздушного пространства в военных целях и прекращение сотрудничества с силами возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористами «Исламского государства».

Позднее исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди сообщил, что правительство приступило к подготовке соответствующего документа для исполнения резолюции парламента. Как сообщает американский телеканал CNBC, 6 января иракский премьер уведомит посла США в Багдаде Мэтью Теллера о решении выслать американские войска из страны.

В свою очередь, иракский президент Бархам Салех выразил обеспокоенность по поводу того, что страна может быть втянута в военный конфликт в связи с убийством генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, которое произошло в ночь на 3 января в окрестностях аэропорта Багдада. По словам главы государства, в национальные интересы Ирака входит поддержание добрососедских отношений с Ираном.

«Последнее, что нужно Ближнему Востоку, — это ужасная война, тем более учитывая, что война против ИГ ещё не окончена. Начало войны может быть самым лёгким из решений, но регион не может себе этого позволить, не может принять ещё один конфликт. Слишком многое поставлено на карту», — подчеркнул Салех в интервью журналу The New Yorker.

Угроза культурным объектам Ирана со стороны Трампа

Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту самолёта Air Force One, направлявшегося из Флориды в Вашингтон, также в очередной раз выступил с угрозой в адрес Ирана. По словам американского лидера, если Тегеран совершит какую-либо атаку в качестве реакции на убийство Сулеймани, то столкнётся со значительными ответными мерами.

«Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурный объект? Это так не работает», — заявил Трамп.

Ранее глава Белого дома пообещал атаковать 52 иранских объекта (в том числе и те, которые являются частью культурного наследия), «если Иран нанесёт удар по американцам или американским объектам». После этого заявления Дональд Трамп со стороны министра связи и коммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азери Джахроми «удостоился» сравнения с нацистским лидером Адольфом Гитлером, Чингисханом и террористической группировкой «Исламское государство».

Кроме того, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что американский лидер грозится совершить военное преступление, поскольку обозначает культурные объекты в качестве целей нападения.

«Хотел бы напомнить всем тем, кто бредит повторением военных преступлений ИГ, нацеливаясь на наше культурное наследие. На протяжении тысячелетий истории приходили варвары, разорявшие наши города, уничтожавшие памятники и сжигавшие библиотеки. Где они сейчас? Мы же по-прежнему здесь, с гордо поднятой головой», — написал иранский министр.

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Недовольство действиями Трампа выражают и американские законодатели. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что на этой неделе состоится голосование по резолюции об ограничении военных полномочий президента США в отношении Ирана. В документе предлагается в течение 30 дней после его вступления в силу ввести запрет для президента на проведение любых недружественных действий против ИРИ, если это не обосновано объявлением войны или специальным разрешением на использование военной силы.

Пелоси также назвала операцию по ликвидации Сулеймани «провокационной», поскольку её проведение поставило под угрозу жизни американских граждан и серьёзно обострило напряжённость с Ираном.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.