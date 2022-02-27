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«Мы не успокоимся»: как Великобритания намерена добиваться «деградации российской экономики»
27 февраля 2022, 07:06 • 145 • В мире
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции Лондона «парализуют» российскую экономику и затормозят её развитие. Она также подчеркнула, что британские власти в своих действиях против Москвы не остановятся до тех пор, пока не добьются полной деградации экономики РФ. Помимо этого, Лондон ввёл санкции против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Впрочем, как ранее отметили в российском посольстве в Соединённом Королевстве, Лондон инициировал бы рестрикции против России в любом случае, поскольку не заинтересован в урегулировании кризиса на Украине. Эксперты считают, что Великобритания пытается быть в авангарде антироссийской политики, чтобы заработать больше политических очков на мировой арене и утвердиться в роли одного из мировых лидеров.
Legion-Media © Alex MacNaughton
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своей статье для газеты The Telegraph заявила, что новые британские санкции нанесут России непоправимый вред.
«Перекрывая основные финансовые потоки на миллиарды фунтов, мы парализуем экономическое развитие России как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — написала Трасс.
Она добавила, что совместно с союзниками прорабатывается возможность такой меры, как отключение России от глобальной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Трасс также обозначила лидерскую роль Великобритании в оказании помощи Украине и консолидации западных стран по ответным мерам в отношении России.
«Поскольку ставки очень высоки, Великобритания возглавит усилия, чтобы мобилизовать международную поддержку Украине и вместе с нашими союзниками дать мощный ответ», — подчеркнула министр.
По её словам, в ближайшее время она приступит к раунду челночной дипломатии в Европе и США, чтобы сформировать единый, решительный и твёрдый ответ на действия РФ.
«Настал момент для прагматичного подхода, предполагающего готовность принять кратковременные трудности ради достижения цели в долгосрочной перспективе, осознавая, что для Путина трудности будут гораздо болезненнее», — уверена глава МИД Соединённого Королевства.
В частности, правительство Великобритании ввело санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Помимо статьи в The Telegraph, Лиз Трасс также выпустила заявление, которое было размещено на сайте британского внешнеполитического ведомства. В нём говорится о намерении Лондона продолжать оказывать давление на Россию, которая, как утверждает глава британской дипломатии, сегодня на мировой арене превратилась в изгоя.
«Мы не успокоимся, пока не добьёмся деградации российской экономики и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказала Трасс.
Британские рестрикции
Напомним, Великобритания ввела два пакета антироссийских санкций. О первом премьер-министр страны Борис Джонсон объявил во время выступления в парламенте 22 февраля в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Под ограничения попали пять российских банков — Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк, а также три бизнесмена — Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги.
«Все активы на территории Великобритании, принадлежащие перечисленным физическим и юридическим лицам, будут заморожены; физическим лицам также будет запрещён въезд в страну, и мы запретим всем гражданам и юрлицам Великобритании иметь с ними какие-либо дела», — заявил Джонсон.
Второй пакет ограничений британские власти ввели 24 февраля в качестве ответной меры на специальную операцию по защите Донбасса, которую Россия начала после обращения к ней за помощью руководства ДНР и ЛНР. Рестрикции были распространены на ВТБ, «Ростех», «Уралвагонзавод», Объединённую судостроительную корпорацию и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».
Британские санкции также предусматривают отзыв лицензий на экспорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, которые используются в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность.
Рестрикции затронут 100 лиц и компаний, среди которых — предприниматель Кирилл Шамалов, один из топ-менеджеров ВТБ Денис Бортников, гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и председатель находящегося под санкциями Промсвязьбанка Пётр Фрадков.
Помимо этого, авиакомпании «Аэрофлот» было запрещено совершать рейсы в Великобританию. В связи с этим контракт с ней разорвал британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», официальным перевозчиком которого был «Аэрофлот».
Лондон также установил лимит в £50 тыс. на объём денежных средств, который граждане РФ могут хранить на счетах в британских банках.
Ответные меры
Между тем российская сторона заявила, что уже подготовила ответные санкции в отношении стран, которые ввели рестрикции против Москвы. Как уточнила 25 февраля в разговоре с журналистами спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответные меры не будут зеркальными, но в Москве «хорошо знают слабые места Запада». Она также подчеркнула, что в РФ успели основательно подготовиться к тому моменту, когда США и Европа введут свои ограничения.
«Нам так детально угрожали санкциями, что мы, конечно, успели качественно подготовиться к их объявлению. И правительство РФ заранее предприняло все страховочные механизмы, отработало все угрозы, которые исходят от санкций, и защитные меры для страны», — сказала Матвиенко.
В частности, Росавиация в этот же день запретила Великобритании полёты над территорией России. Использовать воздушное пространство РФ даже для транзитных полётов не смогут воздушные суда, каким-либо образом связанные с Соединённым Королевством. В федеральном агентстве также отметили, что накануне предлагали британской стороне провести консультации по этому вопросу, однако получили от неё отрицательный ответ.
При этом ещё 22 февраля в российском посольстве в Соединённом Королевстве санкции Лондона назвали нелегитимными с точки зрения международного права.
«Мы не питаем иллюзий относительно направленности усилий британской дипломатии, осуществляемых в узком кругу единомышленников. Лондон мало заинтересован в урегулировании кризиса на Украине. Он больше стремится зарабатывать политические очки на нагнетании напряжённости», — заявил 22 февраля ТАСС представитель дипмиссии.
По его словам, введение санкций было предопределено и Лондон использовал бы этот инструмент в любом случае.
Геополитические игры
Опрошенные RT эксперты отмечают, что текущая риторика британского истеблишмента говорит о том, что Лондон всячески пытается подчеркнуть свою значимость на международной арене. Ведь современная Великобритания после долгих лет членства в Евросоюзе всего год находится в «самостоятельном плавании». Поэтому сегодня её власти стремятся продемонстрировать остальному миру, что у них есть влияние и они всё ещё способны проводить собственный внешнеполитический курс. К тому же, как отмечают политологи, таким образом они пытаются отвоевать у США область влияния в Европе, и самый удобный для этого инструмент — Украина.
По её словам, Лондон, обвиняя во всех грехах Россию, всячески потворствовал Киеву, не желающему урегулировать ситуацию в Донбассе. Как полагает Ерёмина, даже обещания британцев помочь Украине восстановить её военно-морские силы были даны с расчётом получить какой-нибудь доступ к Чёрному морю.
«Поэтому всё, что бы ни делала Россия, даже если бы не было военной операции, всё равно привело бы к нынешнему исходу. Ведь Британия сейчас ищет новые для себя политические союзы, которые бы приносили экономические дивиденды. А лучше всего такие союзы заключаются перед лицом общего врага», — говорит Ерёмина.
В свою очередь, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева полагает, что нынешние западные санкции, в том числе и британские, вряд ли станут для России фатальными.
Аналогичной точки зрения придерживается и Наталья Ерёмина. Она напомнила, что Россия является неотъемлемой частью мировых экономических хозяйственных цепочек.
«Практически любой продукт, произведённый в современном мире, можно назвать международным. В частности, речь идёт о выпуске отдельных элементов разных технически сложных категорий товаров. Поэтому представить себе, что Россию полностью исключат из этих хозяйственных цепочек, просто невозможно», — заключила Ерёмина.
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