«Мы не успокоимся»: как Великобритания намерена добиваться «деградации российской экономики»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции Лондона «парализуют» российскую экономику и затормозят её развитие. Она также подчеркнула, что британские власти в своих действиях против Москвы не остановятся до тех пор, пока не добьются полной деградации экономики РФ. Помимо этого, Лондон ввёл санкции против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Впрочем, как ранее отметили в российском посольстве в Соединённом Королевстве, Лондон инициировал бы рестрикции против России в любом случае, поскольку не заинтересован в урегулировании кризиса на Украине. Эксперты считают, что Великобритания пытается быть в авангарде антироссийской политики, чтобы заработать больше политических очков на мировой арене и утвердиться в роли одного из мировых лидеров.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своей статье для газеты The Telegraph заявила, что новые британские санкции нанесут России непоправимый вред.

«Перекрывая основные финансовые потоки на миллиарды фунтов, мы парализуем экономическое развитие России как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — написала Трасс.

Она добавила, что совместно с союзниками прорабатывается возможность такой меры, как отключение России от глобальной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Трасс также обозначила лидерскую роль Великобритании в оказании помощи Украине и консолидации западных стран по ответным мерам в отношении России.

«Поскольку ставки очень высоки, Великобритания возглавит усилия, чтобы мобилизовать международную поддержку Украине и вместе с нашими союзниками дать мощный ответ», — подчеркнула министр.

По её словам, в ближайшее время она приступит к раунду челночной дипломатии в Европе и США, чтобы сформировать единый, решительный и твёрдый ответ на действия РФ.

«Настал момент для прагматичного подхода, предполагающего готовность принять кратковременные трудности ради достижения цели в долгосрочной перспективе, осознавая, что для Путина трудности будут гораздо болезненнее», — уверена глава МИД Соединённого Королевства.

В частности, правительство Великобритании ввело санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс

© AP Photo/Efrem Lukatsky

Помимо статьи в The Telegraph, Лиз Трасс также выпустила заявление, которое было размещено на сайте британского внешнеполитического ведомства. В нём говорится о намерении Лондона продолжать оказывать давление на Россию, которая, как утверждает глава британской дипломатии, сегодня на мировой арене превратилась в изгоя.

«Мы не успокоимся, пока не добьёмся деградации российской экономики и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказала Трасс.

Британские рестрикции

Напомним, Великобритания ввела два пакета антироссийских санкций. О первом премьер-министр страны Борис Джонсон объявил во время выступления в парламенте 22 февраля в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Под ограничения попали пять российских банков — Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк, а также три бизнесмена — Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги.

«Все активы на территории Великобритании, принадлежащие перечисленным физическим и юридическим лицам, будут заморожены; физическим лицам также будет запрещён въезд в страну, и мы запретим всем гражданам и юрлицам Великобритании иметь с ними какие-либо дела», — заявил Джонсон.

Второй пакет ограничений британские власти ввели 24 февраля в качестве ответной меры на специальную операцию по защите Донбасса, которую Россия начала после обращения к ней за помощью руководства ДНР и ЛНР. Рестрикции были распространены на ВТБ, «Ростех», «Уралвагонзавод», Объединённую судостроительную корпорацию и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Британские санкции также предусматривают отзыв лицензий на экспорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, которые используются в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность.

Рестрикции затронут 100 лиц и компаний, среди которых — предприниматель Кирилл Шамалов, один из топ-менеджеров ВТБ Денис Бортников, гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и председатель находящегося под санкциями Промсвязьбанка Пётр Фрадков.

Парламент Великобритании

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Помимо этого, авиакомпании «Аэрофлот» было запрещено совершать рейсы в Великобританию. В связи с этим контракт с ней разорвал британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», официальным перевозчиком которого был «Аэрофлот».

Лондон также установил лимит в £50 тыс. на объём денежных средств, который граждане РФ могут хранить на счетах в британских банках.

Ответные меры

Между тем российская сторона заявила, что уже подготовила ответные санкции в отношении стран, которые ввели рестрикции против Москвы. Как уточнила 25 февраля в разговоре с журналистами спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответные меры не будут зеркальными, но в Москве «хорошо знают слабые места Запада». Она также подчеркнула, что в РФ успели основательно подготовиться к тому моменту, когда США и Европа введут свои ограничения.

«Нам так детально угрожали санкциями, что мы, конечно, успели качественно подготовиться к их объявлению. И правительство РФ заранее предприняло все страховочные механизмы, отработало все угрозы, которые исходят от санкций, и защитные меры для страны», — сказала Матвиенко.

В частности, Росавиация в этот же день запретила Великобритании полёты над территорией России. Использовать воздушное пространство РФ даже для транзитных полётов не смогут воздушные суда, каким-либо образом связанные с Соединённым Королевством. В федеральном агентстве также отметили, что накануне предлагали британской стороне провести консультации по этому вопросу, однако получили от неё отрицательный ответ.

Самолёт британской авиакомпании British Airways

Gettyimages.ru

При этом ещё 22 февраля в российском посольстве в Соединённом Королевстве санкции Лондона назвали нелегитимными с точки зрения международного права.

«Мы не питаем иллюзий относительно направленности усилий британской дипломатии, осуществляемых в узком кругу единомышленников. Лондон мало заинтересован в урегулировании кризиса на Украине. Он больше стремится зарабатывать политические очки на нагнетании напряжённости», — заявил 22 февраля ТАСС представитель дипмиссии.

По его словам, введение санкций было предопределено и Лондон использовал бы этот инструмент в любом случае.

Геополитические игры

Опрошенные RT эксперты отмечают, что текущая риторика британского истеблишмента говорит о том, что Лондон всячески пытается подчеркнуть свою значимость на международной арене. Ведь современная Великобритания после долгих лет членства в Евросоюзе всего год находится в «самостоятельном плавании». Поэтому сегодня её власти стремятся продемонстрировать остальному миру, что у них есть влияние и они всё ещё способны проводить собственный внешнеполитический курс. К тому же, как отмечают политологи, таким образом они пытаются отвоевать у США область влияния в Европе, и самый удобный для этого инструмент — Украина.

«Украина стала разменной монетой в руках крупных западных игроков. Изначально раскручивать её стали США, но затем они несколько уступили свои позиции британцам. При этом Великобритания не заинтересована в стабилизации ситуации в стране и воевать за неё не собирается. Поэтому, несмотря на активные поставки оружия извне, Киев остался один на один со своими проблемами», — пояснила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

По её словам, Лондон, обвиняя во всех грехах Россию, всячески потворствовал Киеву, не желающему урегулировать ситуацию в Донбассе. Как полагает Ерёмина, даже обещания британцев помочь Украине восстановить её военно-морские силы были даны с расчётом получить какой-нибудь доступ к Чёрному морю.

«Поэтому всё, что бы ни делала Россия, даже если бы не было военной операции, всё равно привело бы к нынешнему исходу. Ведь Британия сейчас ищет новые для себя политические союзы, которые бы приносили экономические дивиденды. А лучше всего такие союзы заключаются перед лицом общего врага», — говорит Ерёмина.

В свою очередь, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева полагает, что нынешние западные санкции, в том числе и британские, вряд ли станут для России фатальными.

«Россия заранее подготовилась к такому развитию событий. Нынешняя спецоперация на Украине никогда бы не началась, если бы руководство не просчитало её возможные последствия. К тому же Россия способна ответить той же Великобритании не менее чувствительными санкциями. Не говоря уже о том, что все антироссийские рестрикции имеют и обратный эффект», — сказала Ананьева в интервью RT.

Аналогичной точки зрения придерживается и Наталья Ерёмина. Она напомнила, что Россия является неотъемлемой частью мировых экономических хозяйственных цепочек.

«Практически любой продукт, произведённый в современном мире, можно назвать международным. В частности, речь идёт о выпуске отдельных элементов разных технически сложных категорий товаров. Поэтому представить себе, что Россию полностью исключат из этих хозяйственных цепочек, просто невозможно», — заключила Ерёмина.