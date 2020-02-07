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"Мы не штат США": в Берлине раскритиковали позицию Вашингтона по газу

07 февраля 2020, 23:09  •  92 • Аналитика
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст разразился гневной тирадой в адрес Соединенных Штатов, готовящих новый пакет санкций против "Северного потока-2", который должен затронуть уже инвесторов и покупателей российского газа. А не только тех, кто на практике реализует проект. По его словам, Европе в целом и Германии в частности нужно дать решительный отпор политике Вашингтона, продавливающего свои интересы по продаже СПГ под соусом заботы об энергобезопасности Украины. По словам господина Эрнста, действия американцев "невыносимы", и Германия – суверенная страна, в том числе в энергетической сфере, а не один из штатов США. Более того, он предложил ввести штрафные санкции на американский газ, поступающий в Европу. Причем работа в этом направлении должна вестись на общеевропейском уровне.
Депутат обратил внимание и на тот факт, что договоренность Москвы и Киева о сохранении украинского транзита ничуть не смягчила позицию Вашингтона по проталкиванию своей продукции в европейский регион. Скорее наоборот, он старается "разрушить успешные для Германии и России торговые отношения". Причем на фоне пессимизма и беспомощности, которые демонстрирует федеральное немецкое правительство. Клаус Эрнст добавил, что Германия не хочет доминирования США, должна от него защищаться, а Европе следует коллективно выступить против американской политики санкций, защищая свой суверенитет "изо всех сил".
Эта эмоциональная речь, больше похожая на крик души, имеет под собой очень веские экономические, исторические и политические основания. Германия, на территории которой до сих пор расположены американские военные базы, а политическая верхушка находится под плотным "колпаком" американских спецслужб, очень хорошо, на собственном примере знает, что такое отсутствие реального суверенитета. Впрочем, как и львиная доля других стран Евросоюза. Когда дело касается сугубо политических, международных вопросов, да и то уже не всех, термин "коллективный Запад" имеет смысловое наполнение. Но если речь идет об экономическом развитии и обеспечении энергетической безопасности, в которые в угоду исключительно собственным интересам грубо влезают США, то у союзников начинаются проблемы.
Германии нужен российский газ. И нужен "Северный поток-2". Доля "Газпрома" на европейском рынке не демонстрирует ощутимой динамики, при этом поставки американского СПГ постепенно растут. Это и есть диверсификация, которую пытаются в полной мере реализовать европейцы, в том числе учитывая и интересы США. Но в Вашингтоне видят ситуацию радикально иначе. Там хотят полностью выбить Россию с европейского рынка и заместить ее долю собственным газом по более высокой цене и, наоборот, с более низкими гарантиями поставок при учете крайне сложной логистики.
В Берлине, да и не только в нем, прекрасно отдают себе отчет в возникающих рисках. Увы, на самом высоком правительственном уровне подобные заявления, какие сделал господин Эрнст, пока невозможны. Впрочем, кто знает, что будет завтра? Пока реализуется негативный для Германии и России сценарий. И в какой-то момент потенциальные угрозы могут перерасти в большие экономические проблемы. Но для того, чтобы добиться экономического суверенитет, Германии и Европе нужно достичь суверенитета политического. Дело в эту сторону, конечно, движется, но весьма медленно. У США как военной сверхдержавы, одного из крупнейших финансовых центров и первой экономики мира по-прежнему есть инструменты и силы для того, чтобы "прогибать" Европу. Как говорится, против лома нет приема. Однако усиливающиеся антиамериканские настроения на разных общественных и политических этажах обязательно выйдут на принципиально новый уровень. Количество переходит в качество: это элементарный закон диалектики.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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