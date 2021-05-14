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«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»

14 мая 2021, 12:45  •  50 • Украина
Румынский парламентарий Даниел Георге-Русу, находясь в Кишинёве, заявил, что Бухарест не признаёт молдавско-румынскую границу, которая проходит по реке Прут.
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это мы говорили и раньше. Это должны понять все. Все, кто имеют хоть немного доброй воли и кто знают историю. Эта несправедливая граница была навязана. Мы ее не признаем»,
– сказал румын.
Георге-Русу прибыл в Кишинёв, чтобы поддержать местное отделение партии "Альянс за объединение румын" (AUR). Партия выступает за поглощение Румынией Молдавии, Приднестровья и части Украины (Одесская и Черновицкая области) с целью реставрации «Великой Румынии». "Великой" Румыния была с 1918 по 1940 год. В это время земли к востоку от Прута находились в её составе. В 1940 г. эти земли были возвращены Советскому Союзу в результате практически бескровного Прутского похода Красной армии.
В 1940 г. Румыния готовилась к нападению на СССР и передала фашистской Германии в пользование свои нефтяные месторождения взамен на военную поддержку. 22 июня 1941 г. гитлеровский союзник маршал Антонеску отдал румынским войскам приказ "Перейти Прут!".
Румынские политики давно не скрывают свои территориальные аппетиты. Величие Румынии они видят в захвате территорий, где проживают другие народы. Нынешняя Черновицкая обл. Украины называлась когда-то Буковинской Русью, Бессарабия (Одесская обл.) тоже не была исконно румынской.
"Альянс за объединение румын" (AUR) – радикальная организация во главе с Георге Симионом, набрала на последних парламентских выборах в Румынии 9% голосов и пытается перехватить у румынских властей идеологическую инициативу в вопросе о «Великой Румынии». Учреждение отделения AUR в Молдавии свидетельствует о глубине проникновения в молдавскую политику румынской великодержавной идеи, отказывающей Республике Молдова в праве на существование.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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