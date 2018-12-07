«Мы не прекратим»: Полторак заявил, что Украина будет пользоваться Керченским проливом

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Прямой». И подчеркнул, несмотря на инцидент и резонанс, последовавший за ним, украинские корабли все равно будут ходить через Керченский пролив.

«Прямо сегодня никто никуда не ходит, - говорит Полторак. - Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей».

Помимо прочего, он добавил, что украинские корабли и дальше будут совершать такие же маневры, «соблюдая все международные нормы».

Напомним, 25 ноября украинские военные корабли нарушили государственную границу России. Несколько часов они опасно маневрировали и наотрез отказываясь выполнять законные требования российских пограничников.

В итоге нарушители были задержаны. Сообщалось, что три человека получили легкие ранения. А всего на борту было 24 человека, в том числе сотрудники СБУ. В тот же день они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы России.

После этого Украина тут же обвинила Россию в «агрессии», а Порошенко ввел военное положение в 10 областях Незалежной. Отметим, что такой режим существенно ограничивает конституционные права и свободы украинцев, а также ограничивает их участие в выборах.

Кроме того, имущество граждан может быть изъято на нужды армии.

Москва заявила, что данный инцидент — не что иное, как спланированная провокация, сделанная в преддверии выборов президента на Украине.