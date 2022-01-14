«Мы не подбираем кандидатов в тиши кабинетов на Кутузовском»

В этом году все муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый на Вечные огни. А гражданам, которые после апреля 2021 года подвели за свой счет газ к границам участка, подпадающего под программу социальной газификации, компенсируют затраты. Об этом в интервью «Известиям» рассказал секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он также сообщил, что в мае, после подведения итогов предварительного голосования, «Единая Россия» назовет имена руководителей регионов, которых партия поддержит на губернаторских выборах.

«Многие «залеты» разбираются на уровне регионов»

— На последнем съезде «Единой России» вы говорили о необходимости чистки рядов. Это было просто так сказано, или уже создана контрольно-ревизионная комиссия? Может быть, есть какие-то результаты? И чем конкретно вы недовольны?

– Ну, во-первых, я хотел бы воспользоваться случаем и поздравить вас, в вашем лице «Известия», в лице «Известий» — всех работников печатных средств массовой информации, с сегодняшним праздником профессиональным — с Днем российской печати.

Что касается вашего вопроса. Само это определение — «чистка рядов» — сразу вызывает определенные чувства из нашего исторического наследия. Безусловно, ни о какой чистке рядов речи не идет. И здесь, что называется, не может существовать никакого «плана по валу».

Понятно, что «Единая Россия» — это самая крупная политическая партия в нашей стране. У нас самая разветвленная сеть региональных местных отделений, у нас самое большое представительство и в федеральном парламенте, в котором мы сохранили конституционное большинство, и самое большое представительство в региональных парламентах. Поэтому естественно, что в такой большой семье могут возникать какие-то инциденты с нашими коллегами-однопартийцами.

Именно поэтому несколько лет назад в партии была создана комиссия по этике, которая рассматривает каждый подобный инцидент. Многие вопросы, многие «залеты» разбираются на уровне регионов, и принимаются те или иные решения. Федеральная комиссия по этике в прошлом году рассмотрела, по-моему, порядка 30 таких случаев. Лишь по половине из них наши коллеги были исключены из партии. Но это делается не для чистки. И, на самом деле, я бы предложил вообще этот термин из оборота исключить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Для нас важно, чтобы человек, который облечен властью, который получил депутатский мандат, соответствовал моральным, этическим критериям. Потому что есть запрос на справедливость. Этот запрос есть в обществе, этот запрос есть у людей, этот запрос есть у нас, внутри партии.

— Вам обо всех ЧП докладывают?

— Я воспользовался термином «залет». Если это серьезный, федеральный «залет» — естественно, я его вижу не просто в мониторинге, а идет прямой доклад. К сожалению, у нас такие истории были. В конце 2021 года наш коллега, глава муниципалитета, позволил себе устроить празднование в те дни, когда был объявлен траур по погибшим шахтерам. Вы помните эту историю?

— Помним.

— Ну это просто за гранью добра и зла находится, за гранью каких-то человеческих принципов, морали, понимания ситуации. Естественно, он был исключен из партии. И это инцидент федерального уровня.

— В этом году будут переизбраны 14 губернаторов. Большинство, если даже не все из них, являются членами «Единой России». Но ситуация у каждого разная. Где-то позиции партии ослаблены, где-то есть проблемы. Вы, несмотря ни на что, будете поддерживать их или будете предлагать другие кандидатуры?

— Я бы не концентрировался исключительно на губернаторских кампаниях. В целом единый день голосования, который предстоит нам в 2022 году, включает в себя пока 14 кампаний по выборам губернаторов, будут избираться 11 городских дум, шесть законодательных собраний субъектов.

Мы не подбираем кандидатов в тиши партийных кабинетов, под сукном заполняя какие-то списки и так далее. Единственная политическая сила в стране, которая открыто подбирает своих кандидатов, — это «Единая Россия». Мы первыми ввели процедуру предварительного голосования. Она проводится каждый электоральный цикл.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Это позволяет нам подобрать наиболее сильных, наиболее готовых не только к избирательной кампании людей, но и тех, кто потом будет достойно представлять нашу партию на том или ином уровне представительства. Губернатор, мэр областного центра, депутат регионального парламента, депутат Государственной Думы — все они проходят через процедуру предварительного отбора.

Определять, кого партия будет поддерживать, мы будем после того, как пройдет предварительный отбор на уровне региональных партийных организаций. Сегодня у нас середина января. Все внутренние процедурные моменты, связанные с запуском процедуры предварительного голосования, стартуют с начала марта. И в мае, подведя итоги, мы сможем сказать, кого из этих 14 претендентов «Единая Россия» будет поддерживать.

— То, что они члены «Единой России», не означает для них приоритет в поддержке?

— Ну, во-первых, они не все члены «Единой России». Во-вторых, не все из них действующие губернаторы. Часть из них — временно исполняющие обязанности губернаторов. То есть люди, которые только пришли на эти позиции.

Часть из них действительно является секретарями региональных отделений, и здесь безусловная поддержка нашему региональному руководителю будет оказана. Но всё решит вот этот предварительный отбор.

«Каждый отказ будет проверен»

— В среду президент провел совещание по газификации. Он постоянно напоминает, что это инициатива «Единой России». Но мы знаем, что в регионах время от времени возникают ситуации, когда людям отказывают в бесплатном подключении к сетям. Есть ли у «Единой России» какие-то рычаги, чтобы исправить ситуацию? Это ведь не единичные случаи.

— Вы сказали, что это инициатива «Единой России», поддержанная президентом. Отчасти вы правы. Но я бы добавил, что это инициатива граждан, которую услышала «Единая Россия», в ходе тех встреч, которые мы проводили. Более 2,5 млн конкретных предметных наказов мы собрали именно от людей. То есть программа не писалась в тиши партийных кабинетов на Кутузовском. Так вот, если говорить про наиболее повторяющиеся вопросы, вопрос социальной справедливости в части социальной газификации был в «десятке».

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Потенциал социальной газификации — порядка 2,5 млн домовладений. Из этих двух с половиной миллионов половина, ровно половина, находится на удалении от существующей газовой трубы. А еще хуже ситуация, которая у нас есть, когда одна сторона улицы поселка газифицирована, а соседи, которые живут на другой стороне, топят дровами. Вопрос справедливости. Люди, естественно, задавали эти вопросы. Мы их аккумулировали, обсудили на сходах граждан и сформировали это как предложение в программу. Обратились к президенту. И президент это предложение поддержал. Соответственно, все 2,5 млн домовладений потенциально подпадают под эту программу.

Теперь давайте разберемся с отказами, о которых вы сказали. Более 500 тыс. заявок из этих 2,5 млн уже подано гражданами. Из них одобрено 400 тыс. То есть 100 с лишним тысяч – это отказы. Вот про отказы мы говорили на совещании у президента. Каждый такой отказ должен быть аргументирован, проверен. И только «Единая Россия» сможет обеспечить эту проверку. Потому что у нас и региональные отделения, и местные отделения, и «первички» на местах. И за каждым населенным пунктом у нас закреплен депутат. Поэтому каждый отказ будет проверен.

Если это был необоснованный отказ местной администрации или руководства регионального отделения «Газпрома», будем разбираться. У нас нет никаких сомнений, что при таком темпе до конца 2022 года газ будет подведен к границе земельного участка бесплатно.

Второй вопрос, который тоже обсуждали в ходе совещания с президентом, — это стоимость оборудования, которое гражданин должен приобрести, и стоимость разводки от забора до самого дома.

Мы договорились с «Газпромом», что минимально необходимый набор оборудования, который в себя включает газовую плиту, счетчик, газоанализатор, котел, будет стандартизирован. В среднем по стране это должна быть сумма единая для всех регионов. Верхняя планка, которая на сегодняшний день существует, — 94 тыс. рублей. Но вот эти 94 тыс. для некоторых категорий наших граждан всё равно неподъемные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Неподъемные для многих.

— Поэтому мы договорились с региональными администрациями через наши фракции в региональных парламентах — в 63 субъектах уже такие решения приняты — о субсидировании. Где-то это сертификаты, где-то компенсация понесенных затрат для отдельных категорий граждан — многодетных семей, для одиноко проживающих пенсионеров, для ветеранов Великой Отечественной войны и так далее. В каждом регионе перечень индивидуален. Третий момент, о котором люди говорят. Программа была объявлена президентом 21 апреля. А нормативку всю под эту программу мы подготовили вместе с правительством и вместе с «Газпромом» в конце августа — в начале сентября. Но с апреля по конец августа многие семьи продолжали подводить газ до границы земельного участка за свой счет. Им всем компенсируют затраты. Эта инициатива «Единой России» была поддержана правительством и руководством ПАО «Газпром».

«Отчеты будут ежегодными»

— Что еще обсуждали на совещании по газификации у президента?

— Тема Вечных огней. К сожалению, мы были свидетелями того, что и в 2021-м, и в 2020-м, и в предыдущие годы из-за неоплаты или просрочки Вечные огни гасли. У нас 80% Вечных огней снабжаются ПАО «Газпром». И 20% — независимыми поставщиками газа. 12 января было озвучено предложение «Единой России» об обнулении ставки по газу, поставляемому для Вечных огней. Президент эту инициативу поддержал. И муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый на Вечные огни. Это произойдет уже в этом году.

— В прошлом году был принят закон об отмене техосмотра, инициированный «Единой Россией». А каких «народных» законопроектов можно ожидать в 2022 году?

— На самом деле, всё это находится в основе народной программы, с которой мы шли на выборы. Ее можно условно разделить на две составляющие. Первое — это законотворческие инициативы, которые мы должны реализовать в течение пятилетнего срока. И второй блок — это хозяйственная повестка. Выделить «топ-5», «топ-10» из этих разделов будет неправильно. Потому что программа писалась людьми — 2,5 млн обращений.

На последнем съезде было принято решение: если раньше партия отчитывалась о выполнении программы, с которой она идет на выборы, по истечении срока полномочий, перед стартом очередной избирательной кампании, то сейчас эти отчеты будут ежегодными.

Отмена техосмотра, значит, ремонт и модернизация сельских отделений Почты России, закупка школьных автобусов, обновление парка карет скорой медицинской помощи, строительство новых школ... Вот что из этого можно вытащить в приоритетное, а что из этого можно как бы второстепенным обозначить? Я думаю, ничего. Потому что это касается качества жизни человека. И качество жизни не должно отличаться от того, где человек живет — в границах Центрального Федерального Округа или в границах Дальневосточного Федерального Округа. Поэтому я бы вот такие приоритеты не расставлял.