Мы не пленных меняли, мы обменяли войну на мир. Войну, где русские ненавидели русских!

Вы поняли, что вчера произошло? Мы не пленных и не заложников меняли. Мы меняли войну на мир.

Даже то, что весь процесс обмена продолжался больше недели, был подчеркнуто наполнен рутиной и бессодержательными дипломатическими заявлениями о консультациях, «совместной работе двух президентов» и «совместной выгоде», говорило о том, что происходящее сильно отличается от надоевшей трескотни военной пропаганды.

Мир всегда скушен. В нем нет криков «ура» и героических реляций. Вместо употребления ежедневной дозы патриотизма, обыватель легко обходится новостями, про то, как Барри Алибасов выпил «крота». Но это сто процентов лучше, чем обсуждение любых военных сводок. Даже победных, хотя ни о какой победе речь никогда не шла.

Освобождение знаковых фигур - Сенцова, Вышинского и Цомаха является своего рода отведением тяжелого вооружения от линии фронта. Пропагандистского фронта.

То, что случилось – должно стать концом очень длинной, слишком длинной для одной человеческой жизни - войны.

Освобождение знаковых фигур - Сенцова (на фото), Вышинского и Цомаха является своего рода отведением тяжелого вооружения от линии фронтаФото: REUTERS

Глупой, бессмысленной и развязанной чужими руками. Войны, в которой и русские, и украинцы потерпели поражение ровно в тот момент, когда она началась.

Она началась так незаметно и так стремительно, что даже непонятно, когда отмечать страшную дату ее начала. Но очень хочется верить, что ее концом станет 7 сентября 2019 года.

Пять лет – это страшно много. Понятно, что основные военные действия в Донбассе закончились после военной катастрофы в Дебальцево в феврале 2015 года, после которой Порошенко пришлось подписать Минские соглашения. Однако война продолжалась в виде ежедневных перестрелок на линии разграничения, артобстрелов городов и населенных пунктов, диверсий, ежегодно унося сотни человеческих жизней.

Основные военные действия в Донбассе закончились после военной катастрофы в Дебальцево в феврале 2015 годаФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Русские люди стреляли в русских людей. Русские ненавидели русских.

Мне не нужно доказывать, что Украина не Россия. Я – в курсе. Но степень кровного, исторического и культурного смешения русских и украинцев – это состояние диффузии или скорее - сиамских близнецов, разделить которых, можно только в морге.

Вот нас и пытались отправить в морг. Чудовищная военная риторика, которая расчеловечивала украинцев и русских в глазах друг друга, словно радиация физически разрушала нас.

Никакого нацбилдинга из этого все равно не получилось. Поделить Гоголя и Булгакова, князей Разумовских и Сергея Королева, Ковпака и академика Амосова оказалось куда сложнее, чем Черноморский флот. Концепция отдельной России и отдельной Украины изначально смахивала на шизофренический бред, который сгодился только дремучим невеждам и моральным уродам.

Россия в этом пятилетнем конфликте проявила просто чудеса выдержки и терпения, доказав, что по праву может носить звание «старшего брата».

Несмотря на все провокации, отлично срежиссированные, и разработанные явно не в Киеве, Москва не допустила военной эскалации, которую с таким упорством добивалась команда Порошенко до самого конца его президентского срока.

История с войной в Донбассе она не про победу. Никто не выиграл. Хуже того, мы все - проигравшие. Спустя 100 лет русские снова освежили опыт братоубийственной гражданской войны.

История с войной в Донбассе она не про победу. Никто не выигралФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И поэтому, мир наступает так неловко, без фанфар и торжественных речей. Словно тяжёлое похмелье после тяжёлой и безобразной пьянки с дракой и битьем посуды.

Ну, да ничего. Это мы как-нибудь переживем. Синяки залечим, а тарелки купим новые. Главное, что все плохое заканчивается и наступает мир. По крайней мере, я очень хочу в это верить…

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