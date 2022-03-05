«Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории РФ»

Военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, сейчас у России такой ситуации нет и, можно надеяться, не будет. Об этом Владимир Путин заявил 5 марта на встрече с представительницами летного состава российских авиакомпаний. Во время беседы президент ответил на вопросы о проведении специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в решении задач задействованы только профессиональные военные, а привлекать призывников не собираются . Кроме того, президент добавил, что на данный момент уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины, а операция идет так, как и запланировал Генштаб .

Причины операции

В преддверии праздников Владимир Путин встретился с представительницами летного состава российских авиакомпаний . Мероприятие прошло на площадке учебного центра «Аэрофлота». Вначале глава государства отметил важность разговора о перспективах отрасли, а также поздравил присутствующих женщин с наступающим 8 Марта. После вступительной речи президент предложил участницам мероприятия задать интересующие их вопросы. Ожидаемо, первой была затронута тема, связанная с событиями на Украине .

Президент в очередной раз напомнил о государственном перевороте 2014 года в этой стране и тех карательных акциях, которые предпринимали киевские власти против жителей Донбасса. По словам президента, за эти годы там было убито от 13 до 14 тыс. человек. Напомнил он и о заключении Минских соглашений, выполнение которых в Киеве саботировали.

Все эти события и привели к началу проведения специальной военной операции, целями которой стали демилитаризация, денацификация Украины и придание этой стране нейтрального статуса.

«Почему? Потому что если нейтральный статус, то уже в НАТО не соберутся» , — пояснил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин поздравляет представительниц летного состава российских авиакомпаний с наступающим Международным женским днем в ходе посещения авиационного учебно-тренажерного комплекса ПАО «Аэрофлот» Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Он также отметил, что последствия конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом, который мог бы произойти в случае вступления Украины в эту организацию, для всех понятны. К слову, решение о спецоперации президент назвал «тяжелым» . Отметил он и то, что Россия не может пройти мимо заявлений украинского руководства о приобретении ядерного статуса и оружия. Глава государства добавил: соответствующие компетенции у Украины уже есть. «Это абсолютно реальные угрозы», — резюмировал Путин.

Также он подчеркнул: если руководство Украины продолжит действовать в том направлении, в котором ведет себя сейчас, то «это ставит под вопрос будущее украинской государственности» . Президент подробно рассказал и о целях по денацификации соседней страны, напомнив, что западные коллеги упрекали его в наличии радикалов и на территории России.

«У нас есть, но у нас нет в правительстве радикалов», — пояснил разницу на встрече Владимир Путин.

Поделился он и некоторыми подробностями проводимой сейчас операции. В частности, президент рассказал о захвате украинскими войсками в заложники иностранных граждан, но отметил, что руководство страны и лидеры европейских государств не смогли ничего сделать для решения этих вопросов. Проблемы возникли и с организацией гуманитарных коридоров из Мариуполя — оттуда не выпускают людей, сказал российский лидер. На этой встрече он также заявил, что санкции, которые вводятся против России, «сродни объявлению войны» .

Оснований нет

Прокомментировал президент и появляющиеся из разных источников сообщения о якобы введении военного положения в РФ. Владимир Путин подчеркнул, что такое положение вводится в случае внешней агрессии, в России такой ситуации сейчас нет и, можно надеяться, не будет .

«Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации . Нет такой необходимости сегодня», — сказал глава государства.

Кроме того, пока нет необходимости и во введении чрезвычайного положения. Тем не менее он предупредил, что Россия будет рассматривать любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях.

Риск введения военного положения полностью исключать нельзя, однако окончательное решение будет принимать президент, обладающий всеми актуальными данными, сказал «Известиям» член комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Безденежных.

Президент РФ Владимир Путин общается с представительницами летного состава российских авиакомпаний в ходе посещения авиационного учебно-тренажерного комплекса ПАО «Аэрофлот» Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— При проведении спецоперации может быть всё что угодно. Всё будет определять верховный главнокомандующий, потому что именно он обладает всей информацией. Очень сложно что-то прогнозировать, — отметил сенатор. — Мы занимаемся законодательством. Работа проходит в дежурном режиме за исключением некоторых корректировок.

Президент также заверил, что в спецоперации принимают участие только профессиональные военные.

« Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся . Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни — защищать Родину. Они выполняют эту задачу с честью», — отметил глава государства, добавив, что планов по привлечению срочников и резервистов нет.

Он поблагодарил добровольцев, которые приходят в военкоматы, но заверил, что их помощь не потребуется . Также президент добавил, что уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины, практически завершена ликвидация ПВО, а операция идет так, как и запланировал Генштаб.

Поддержка граждан

Интересовали присутствующих и меры государства, направленные на поддержку семей, социально уязвимых категорий граждан и предпринимателей. Президент отметил, что все социальные пособия будут индексироваться . Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «Известиям», что такие меры могут быть оперативно приняты.

Президент РФ Владимир Путин поздравляет представительниц летного состава российских авиакомпаний с наступающим Международным женским днем в ходе посещения авиационного учебно-тренажерного комплекса ПАО «Аэрофлот» Эрдоган передал Путину предложение Зеленского Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Вчера мы дали правительству право увеличивать пенсии и пособия в зависимости от ситуации. Здесь может быть что угодно. Ситуация может быть совершенно разной. Если инфляция будет высокой, цены будут расти, не исключаю, что потребуются изменения. Военные и гражданские пенсии проиндексировались 1 января на 8,6%. Сегодня мы видим, как цены вырастают — где-то на 30%, где-то на 50%. Мне кажется, это происходит из-за паники на рынке, — подчеркнул депутат.