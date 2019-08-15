«Мы не останавливаемся на достигнутом»: в МВД разъяснили нововведения в миграционном законодательстве

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала, как меняется миграционное законодательство страны. Особое внимание она уделила жителям Донбасса, которые теперь имеют право оформить гражданство РФ в упрощённом порядке. По её словам, 60 тыс. человек уже воспользовались этой возможностью. Кроме того, Казакова рассказала о нововведениях, которые призваны решить проблемы, возникающие у людей, которые лишаются российского паспорта из-за того, что документ выдали по ошибке, а также упростить процесс получения гражданства квалифицированными специалистами.

15 августа на площадке МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой. Она затронула основные вопросы, касающиеся совершенствования российского миграционного законодательства. Особое внимание Казакова уделила гражданам Украины, которые проживали на юго-востоке страны, однако из-за военного конфликта приняли решение переехать в Россию.

Как рассказала Казакова, с 2014 года более 350 тыс. граждан Украины приобрели гражданство РФ. При этом 593 тыс. человек оформили разрешения на временное проживание (РВП), 431 тыс. беженцев получили временное убежище и 243 тыс. — вид на жительство (ВНЖ). В настоящее время, по подсчётам ведомства, в России находится около 1,8 млн украинских граждан.

По словам Казаковой, указ президента №183, по которому жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик могут приобретать гражданство РФ в упрощённом порядке и в кратчайшие сроки, а также указ №187, который расширил список категорий украинских граждан, имеющих возможность воспользоваться упрощённой схемой получения российского паспорта, позволили значительно упростить процесс оформления разрешительных документов для граждан Украины на территории России.

Она также отметила, что около 3 млн украинцев могут воспользоваться упрощённой схемой получения российского паспорта. С момента вступления указов в силу было подано свыше 60 тыс. заявлений, более 25 тыс. человек уже получили гражданство РФ.

«Мы не останавливаемся на достигнутом», — заявила Казакова.

Недействительные паспорта

Вторая немаловажная проблема, о которой рассказала глава миграционного ведомства, связана с изъятием паспортов, полученных до 1 января 2010 года и признанных недействительными. Ранее RT рассказывал историю сотрудника подмосковного оборонного предприятия Дениса Соснина, который получил российский паспорт, однако записи об оформлении гражданства в базе данных не оказалось.

Теперь все иностранные граждане и лица без гражданства, которые по ошибке получили российские паспорта, не являясь при этом гражданами РФ, до 1 января 2010 года, смогут в упрощённом порядке приобрести российское гражданство до 1 января 2025 года. При этом гражданами России они будут признаны с даты выдачи паспорта либо временных документов, которые были признаны недействительными.

«Нами выработаны определённые механизмы, которые позволят прежде всего своевременно проинформировать население об изменениях, произошедших в законодательстве, а также контролировать саму реализацию этой нормы», — прокомментировала Казакова.

Сейчас в миграционном ведомстве прорабатывается вопрос о создании межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители аппарата уполномоченного по правам человека и федеральных органов исполнительной власти, а также сотрудники Генпрокуратуры.

«Все случаи, связанные с изъятием паспортов, когда гражданин имел паспорт, но не имел гражданства, будут в кратчайшие сроки проверены», — пообещала Казакова.

Послабления специалистам

2 октября 2019 года в силу вступит закон, который сократит минимальный срок трудовой деятельности в России квалифицированных специалистов, претендующих на российское гражданство, с трёх лет до одного года. Перечень специальностей утвердило Министерство труда и социальной защиты РФ. В него вошли врачи, инженеры, токари, электрики и многие другие.

«Мы надеемся, что внесённые изменения помогут квалифицированным специалистам, востребованным на рынке труда, в кратчайшие сроки приобрести гражданство РФ. Отмечу, что обязательным условием для реализации этого права является перечисление работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд за своего работника», — подчеркнула Казакова.

Ещё одно важное нововведение касается соотечественников, которые оформляют гражданство в рамках программы «Носитель русского языка». Согласно статистике, предоставленной МВД РФ, количество граждан, признанных носителями русского языка, за последние годы значительно увеличилось. Так, если в 2017 году носителями были признаны 4026 человек, то в 2019 году эта цифра увеличилась до 19 435 человек.

Напомним, что для данной категории граждан срок действия ВНЖ вместо трёх лет стал бессрочным. Кроме того, теперь ВНЖ не аннулируется, если его владелец не подавал по истечении двух лет заявление о приобретении гражданства.

В целом, по словам главы ведомства, миграционная ситуация в России остаётся стабильной, потоки иностранных граждан практически не меняются. Структура их также остаётся прежней. Существуют две основные категории: временные трудовые мигранты и граждане, которые длительное время проживают в России и желают оформить гражданство РФ.

По итогам проделанной работы МВД РФ подготовило и направило президенту России Владимиру Путину доклад. Все поручения, данные президентом в ходе прямой линии, в нём отражены. Сейчас он находится на рассмотрении в правительстве.